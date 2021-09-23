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Дело Скрипалей: Британия назвала отравителем виртуального генерала

23 сентября 2021, 09:25  •  117 • Аналитика
© РИА Новости / Алекс Макнотон
В изложении СМИ новость звучит так: прокуратура Великобритании предъявила обвинение третьему участнику отравления Скрипалей. Это некий Сергей Федотов, впрочем, на самом деле он и не Федотов вовсе.
Напомним, весной-летом 2018 года в маленьких английских городках Солсбери и Эймсбери несколько человек отравились неизвестными веществами. Среди них были двое граждан России и четверо англичан: один полицейский, двое жителей Эймсбери, одна женщина из Солсбери. Почти все они выздоровели, только женщина из Солсбери умерла.
И Эймсбери, и Солсбери расположены в непосредственной близости от знаменитой военной биолаборатории Портон-Даун. Там хранятся самые опасные химические и биологические вещества на планете. Например, ученые лаборатории активно работают с таким ядом, как рицин, и не так давно придумали от него противоядие.
Портон-Даун печально известен своими опытами на людях. Сразу после войны английские ученые вывезли из Германии целую коллекцию ядов, химического и биологического оружия и принялись активно с ним экспериментировать. В качестве подопытных использовались английские военнослужащие. Их запирали в газовые камеры, проливали им на кожу смертоносные яды. В ходе опытов они частично теряли зрение, слух, испытывали сильные боли и судороги.
В 1953-м году экспериментаторы накапали на руку летчика Рональда Мэддисона нервно-паралитическое вещество. Молодой человек погиб. Суд признал его смерть случайностью. Подобные случаи подробно описывает британский историк Роб Ивенс в своей книге "Отравленные газом: военно-химические опыты на людях в Портон-Дауне".
В экспериментах британских военных вынуждены были принять участие тысячи человек. Эти удивительные опыты, несколько напоминающие эксперименты доктора Менгеле, шли вплоть до 1989 года.
В 1960-е годы Минобороны Британии проводило симуляции атак с использованием биооружия в лондонской подземке. Обезвреженные споры сибирской язвы смешивали с тальком, распыляли через вентиляционную систему и смотрели, как это все распространяется на станциях метро. Лондонцев, естественно, ни о чем не предупреждали.
В стране регулярно случались опасные утечки. В 1978 году болгарского диссидента Георгия Маркова отравили рицином в самом центре Лондона. В 2002 году у каких-то террористов в том же Лондоне нашли все компоненты для синтеза зарина. В 2006 году на Пикадилли обнаружили следы полония — из этого английские власти быстренько сочинили "дело Литвиненко".
В общем, у англичан довольно плохой бэкграунд в плане безопасного обращения с отравляющими веществами. Неудивительно, что в окрестностях Портон-Дауна люди травятся с такой регулярностью.
Однако в 2018 году среди отравившихся в Солсбери оказались бывший советский разведчик-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. И понеслась. Британская машина пропаганды принялась неумолимо продвигать в мозги обывателей идею о том, что Скрипалей пытались убить русские. Старшего — за то, что он когда-то оказался предателем, ну, а дочь — за компанию, наверное. Так возникло пресловутое "дело Скрипалей".
Перечислять все нестыковки в этом сюжете — это лить воду на мельницу его создателей. Чем больше мы опровергаем все эти бредни, тем большее значение им придаем. Давайте лучше посмотрим, насколько структурно схожа эта история с другой британской провокацией.
Был такой старый смешной французский фильм с Пьером Ришаром "Укол зонтиком". Он вольно пересказывает удивительную историю, которую британские спецслужбы накрутили вокруг смерти диссидента Маркова. В 1978 году в массы была запущена версия о том, что некий болгарский кагэбэшник подстерег его на мосту Ватерлоо и средь бела дня уколол зонтиком, смазанным рицином. Отчего несчастный диссидент вскоре и скончался, несмотря на все усилия британских врачей.
Как ни старались английские спецслужбисты и сотрудники Скотленд-Ярда, ни одного доказательства в пользу этой версии так и не было найдено. В 2013 году дело о гибели Маркова было закрыто за полным отсутствием улик. Болгарский следователь цинично предположил, что диссидента просто залечили врачи в английской больнице.
Однако этот развесистый фейк до сих пор гуляет по интернету и стал краеугольным камнем пропаганды против болгарской и советской спецслужб — одна из версий мифа гласит, что КГБ СССР "помогло" болгарским коллегам.
Почти двадцать лет английский взгляд на гибель Маркова продвигал болгарский журналист-расследователь Христо Христов. Он сочинял все новые книги, требовал открыть архивы КГБ, боролся с давно почившим болгарским коммунизмом, в общем, "мемориалил" по полной. Однако к 2013 году стало ясно, что тема выжата досуха. Новые книги Христова никто не читал, а кто такой Марков, все забыли. Тему коварных славянских силовиков срочно требовалось разогреть.
И тут Христо Христова на посту ручного "независимого журналиста" английских спецслужб сменил его соотечественник, тезка и ровесник — Христо Грозев. Используя все риторические приемы предшественника, он быстро превзошел его в смелости фантазии. Грозев понял, что сохранить свое положение можно, только если постоянно подкидывать общественности новые темы. Тут уже не надо было заводить архивы, над рукописями трястись. Используя Bellingcat — "сливной инструмент", по выражению Марии Захаровой, — Грозев принялся метать фейки с дух захватывающей скоростью.
Сначала это были Петров и Боширов. То есть на самом деле Чепига и Мишкин. Они из ГРУ, на самом деле. Они отравили Скрипалей. А до этого взорвали склад в Чехословакии. Шарились по горам где-то на Балканах. Делали нехорошее с какими-то российскими оппозиционерами. Отравили еще кого-то в Болгарии. В перерыве были на какой-то свадьбе. Там фотографировались с каким-то генералом. Почему генералом, а не полковником? Ай, не мешайте рассказывать!
Так вот, на свадьбе был генерал. Тоже из ГРУ, значит. И этот свадебный генерал тоже, вроде бы, отравил Скрипалей. Хотя в Солсбери он никогда не бывал и пресловутый шпиль не видал. Генерала зовут Сергей Федотов. То есть Денис Сергеев. Или, может быть, Сергей Денисов, не важно. И вот эта-то фейковая личность, само существование которой никем не доказано, и есть пресловутый "третий подозреваемый", к которому есть вопросы у Королевской прокуратуры Великобритании. "Третий человек" типа. Был такой английский фильм хороший.
На самом деле, история со Скрипалями порождает вопросы отнюдь не к российским, а к британским властям. Все выглядит так, будто сначала отец и дочь стали жертвами то ли какой-то утечки, то ли какого-то опыта над людьми специалистов из Портон-Дауна, потом попали в больницу, где с ними неизвестно что проделывали, и наконец вообще пропали.
Гражданка России Юлия Скрипаль появилась перед камерами один-единственный раз и выглядела перепуганной до чертиков. Гражданина России и Великобритании Сергея Скрипаля публика не видела с марта 2018 года. Что с ними? Их похитили? Насильно удерживают? Живы ли они?
В попытках скрыть свои преступления — или преступные ошибки — руководство страны заказало Bellingcat дезинформационную кампанию против России и принялось с бешеной скоростью уничтожать улики. Дом Скрипаля был разобран по кирпичику — там сменили даже крышу. Зачем-то был убит кот разведчика.
Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"
Правительство Великобритании до сих пор не предъявило никаких улик, отвергло многочисленные предложения российских властей по проведению экспертиз, не позволило российским дипломатам встретиться со Скрипалями, в общем, нарушило все нормы международного расследования, принятые в цивилизованном обществе.
Лидер британской оппозиции Джереми Корбин справедливо раскритиковал в палате общин фейковое "дело Скрипалей", а его пресс-секретарь провел параллель между этой провокацией и знаменитой пробиркой с белым порошком, которую Колин Пауэлл выдавал за химическое оружие Саддама Хусейна.
Британскому правительству давно пора ответить перед международной общественностью за дело Скрипалей. И отдельно, конечно, за кота.

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