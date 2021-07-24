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«Дело скоро пойдёт в суд»: адвокат сообщил о предъявлении следователями обвинения врачам-репродуктологам
24 июля 2021, 14:45 • 128 • В России
Московским врачам-репродуктологам, проходящим по делу о торговле людьми из-за оказания услуг суррогатного материнства иностранцам, предъявили окончательное обвинение, сообщил RT адвокат Игорь Трунов. По его словам, следствие считает сотрудников клиники «Центр ЭКО» и ещё нескольких организаций причастными в общей сложности к 11 эпизодам продажи детей. Уголовное дело в отношении врачей завели в 2020 году, когда в двух квартирах в Москве и Подмосковье обнаружили младенцев, выношенных суррогатными матерями. Малышей планировали передать родителям-иностранцам. Врачи, обвиняемые в торговле людьми, настаивают на своей невиновности.
© Getty Images / РИА Новости
Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции врачам-репродуктологам, обвиняемым в торговле людьми, сообщил RT адвокат Игорь Трунов. Следствие считает фигурантов дела причастными в общей сложности к 11 эпизодам преступления.
«Я, так понимаю, дело уже скоро пойдет в суд, — пояснил он. — По мнению следователей, обвиняемые незаконно оказывали услуги суррогатного материнства иностранцам под видом лечения бесплодия. Якобы они покупали половые клетки неких женщин, с их помощью оплодотворяли суррогатных матерей, а детей «продавали» заказчикам».
По словам Трунова, следствие также считает, что сотрудники клиники «Центр ЭКО» искали «клиентов» в том числе среди одиноких мужчин, которые не имеют права на использование услуг суррогатных матерей — по закону воспользоваться данными репродуктивными технологиями в России могут только «мужчина и женщина» либо «одинокая женщина».
В итоге всем фигурантам уголовного дела вменяют торговлю людьми в отношении двух или более лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, с перемещением пострадавшего через государственную границу РФ и использованием поддельных документов, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). По этой статье обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы.
В беседе с RT Игорь Трунов выразил недоумение по поводу предъявленных врачам обвинений, напомнив, что родство детей и родителей-иностранцев, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей, было неоднократно подтверждено ДНК-тестами и экспертизой, которую сам СК провёл в рамках расследования.
«Если генетически это дети этих людей, то где тут торговля людьми? Родители в этом деле не имеют процессуального статуса — они не подозреваемые, не потерпевшие, не обвиняемые. Но ведь сделка купли-продажи включает и продавца, и покупателя. А покупателя здесь нет! То есть ответственность в данном случае возложили только на медиков. Конструкция с юридической точки зрения достаточно странная», — констатировал Трунов.
«Дело врачей»
Уголовное дело о торговле людьми было возбуждено в январе 2020 года, когда в квартире жилого дома в поселке ВНИИССОК Одинцовского района Подмосковья обнаружили четырёх младенцев, которых собирались передать родителям-филиппинцам.
Как следует из материалов дела, всех детей родили суррогатные матери. Один из малышей в одинцовской квартире скончался в результате синдрома внезапной детской смерти. На звонок няни в больницу отреагировала полиция, приехавшие сотрудники изъяли всех детей и отвезли в дом малютки в Видном.
По факту обнаружения малышей в Одинцове изначально были возбуждены два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и о торговле людьми. Впоследствии статью изменили на более тяжкую: торговля людьми, повлекшая смерть.
В июне 2020 года в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены ещё пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, также рождённые суррогатными матерями от родителей из КНР.
Столичное управление СК также возбудило уголовное дело о торговле людьми. Вскоре оба дела были объединены и последовали задержания.
Так, в июле 2020 года были арестованы сотрудники московской клиники «Центр ЭКО», Европейского центра суррогатного материнства и компании «Росюрконсалтинг», которые, по мнению следствия, «продавали» российских детей иностранным гражданам. Так же под стражу, помимо медиков, юристов, и менеджеров, попали курьер и переводчик с китайского языка.
Кроме того, следователи задержали одну из суррогатных матерей, её отправили под домашний арест. Ещё одну женщину, вынашивавшую детей для иностранцев, объявили в международный розыск.
В разговорах с журналистами Свитнев неоднократно подчёркивал, что невиновен. В Россию он так до сих пор не вернулся, а в ноябре 2020 года Свитнев был заочно арестован Басманным судом в Москве.
Изменение меры пресечения
На протяжении последнего года обвиняемые по делу о торговле людьми медики из «Центра ЭКО», сотрудники Европейского центра суррогатного материнства и компании «Росюрконсалтинг» находились в СИЗО.
12 июля 2021 года Бабушкинский районный суд Москвы изменил меру пресечения для четверых фигурантов одинцовского дела: врача-эмбриолога Тараса Ашиткова, репродуктолога Юлианы Ивановой и акушера-гинеколога Лилии Панаиоти. Их отправили под домашний арест. Также изменили меру пресечения находившемуся под стражей директору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову.
«По поводу фигурантов дела, оставшихся под стражей, следствие поясняет, что они совершали преступления «в составе организованной группы». Здесь уже никуда не денешься: если такие обвинения предъявлены, неважно, переводчик ты или курьер», — отметил Трунов в беседе с RT.
Он также объяснил решение Мосгорсуда сменить меру пресечения четверым фигурантам на более либеральную — юрист утверждает, что на протяжении почти года никаких новых следственных действий по делу врачей не проводилось.
«Основной аргумент суда был, что следствие длится уже больше года, а оснований для продления ареста никаких нет, — утверждает адвокат. — В расследовании ничего не происходило, а люди сидели в тюрьме. И у суда, естественно, возникли вопросы. Почему эти люди сидят в тюрьме? Чем занимается следствие? Какие новые следственные действия были проведены?»
Год в СИЗО
Герман Панаиоти, сын акушерки «Центра ЭКО» Лилии Панаиоти, принимавшей роды у суррогатных матерей, ранее рассказывал RT, как происходило задержание его матери в июле прошлого года. Сотрудники полиции пришли с обыском рано утром, забрали из дома компьютер и другую технику, и увезли Лилию.
Лишь спустя год женщина вернулась домой из СИЗО. Лилия всё ещё пытается прийти в себя, сообщил RT сын акушерки. По его словам, окончательное обвинение фигурантам дела о торговле людьми, в том числе его матери, огласили еще 22 июля — при этом в нём, «по сути, не появилось ничего нового», — отмечает собеседник RT.
«Дома мама чувствует себя, конечно, лучше, чем в СИЗО, но все равно она пока потерянная немного. Хоть она и дома, ей многое запрещено: выходить на улицу, пользоваться средствами связи. Что касается окончательного обвинения, в целом никаких глобальных изменений там не было. Все эти обвинения достаточно бредовые. Например, моя мама — акушер-гинеколог, и вот в её обвинении указано, что она принимала роды. Получается, она виновата в том, что выполняла свою работу», — отметил Панаиоти.
Он добавил, что его мать работала акушеркой всю жизнь — до ареста её телефон «всегда разрывался от звонков женщин», готовящихся к родам, вспоминает сын Лилии. Герман уверен: у его матери просто не было времени на то, чтобы заниматься какими-то преступными схемами.
После ареста сыну и дочери Лилии Панаиоти, с их слов, постоянно звонили её бывшие пациентки — выражали благодарность и говорили слова поддержки акушерке, которая помогала им в родах.
Ещё двое медиков, переведённых из СИЗО под домашний арест 13 июля, Тарас Ашитков и Юлиана Иванова, смогли наконец увидеться со своим сыном — уже совершеннолетним. На момент задержания родителей юноше было 17 лет.
Тарас и Юлиана на протяжении всей своей карьеры помогали людям стать родителями: Ашитков работал эмбриологом на протяжении 26 лет и считался одним из лучших специалистов в стране, стаж его супруги-репродуктолога — 32 года.
Новое задержание
Вскоре после того, как Мосгорсуд перевёл четверых фигурантов одинцовского дела под домашний арест, в столице была задержана ещё одна сотрудница московской клиники «Центр ЭКО», врач-репродуктолог Алёна Дружинина. В беседе с RT Игорь Трунов уточнил, что, в отличие от коллег, женщине вменяются эпизоды, связанные с младенцами с Аргуновской улицы.
«Сейчас Алёна находится под домашним арестом. Сегодня ей должны предъявить обвинения», — сообщил RT адвокат медика.
В свою очередь, юрист Игорь Трунов обращает внимание, что следствие активизировалось после решения Мосгорсуда не продлевать меру пресечения Панаиоти, Ашиткову, Ивановой и Мельникову. По его мнению, об этом свидетельствуют как арест Дружининой, так и перепредъявление обвинений фигурантам одинцовского дела.
«Это своеобразный ответ следствия на запрос Московского городского суда, освободившего врачей из-под стражи — попытка активизироваться, развернуть бурную деятельность. То есть суд им говорит: «А что вы делаете? Чем занимаетесь?» И в ответ на этот вопрос пошли аресты и новые обвинения», — полагает собеседник RT.
Суррогатное материнство в России
Ранее RT рассказывал о рынке суррогатного материнства в России. Оказание таких услуг законно в РФ, причём до сих пор ими пользовались не только россияне, но и иностранцы.
Как отмечали в разговорах с RT представители сферы суррогатного материнства, и, в частности, находящийся в международном розыске глава «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев, из-за пандемии коронавируса «суррогатные» дети родителей-иностранцев оказались в уязвимом положении, поскольку их семьи лишились возможности своевременно оформить все документы и вывезти малышей из страны.
11 июня 2021 года в Госдуму внесли законопроект о введении запрета для иностранцев и лиц без гражданства на использование услуги суррогатного материнства в РФ. В январе 2021 года соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты «Единой России». В пояснительной записке авторы инициативы подчёркивают, что такие изменения в законе позволят установить более жесткий контроль над сферой суррогатного материнства и исключить «торговлю детьми».
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