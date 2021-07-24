«Дело скоро пойдёт в суд»: адвокат сообщил о предъявлении следователями обвинения врачам-репродуктологам

Московским врачам-репродуктологам, проходящим по делу о торговле людьми из-за оказания услуг суррогатного материнства иностранцам, предъявили окончательное обвинение, сообщил RT адвокат Игорь Трунов. По его словам, следствие считает сотрудников клиники «Центр ЭКО» и ещё нескольких организаций причастными в общей сложности к 11 эпизодам продажи детей. Уголовное дело в отношении врачей завели в 2020 году, когда в двух квартирах в Москве и Подмосковье обнаружили младенцев, выношенных суррогатными матерями. Малышей планировали передать родителям-иностранцам. Врачи, обвиняемые в торговле людьми, настаивают на своей невиновности.

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции врачам-репродуктологам, обвиняемым в торговле людьми, сообщил RT адвокат Игорь Трунов. Следствие считает фигурантов дела причастными в общей сложности к 11 эпизодам преступления.

«Я, так понимаю, дело уже скоро пойдет в суд, — пояснил он. — По мнению следователей, обвиняемые незаконно оказывали услуги суррогатного материнства иностранцам под видом лечения бесплодия. Якобы они покупали половые клетки неких женщин, с их помощью оплодотворяли суррогатных матерей, а детей «продавали» заказчикам».

По словам Трунова, следствие также считает, что сотрудники клиники «Центр ЭКО» искали «клиентов» в том числе среди одиноких мужчин, которые не имеют права на использование услуг суррогатных матерей — по закону воспользоваться данными репродуктивными технологиями в России могут только «мужчина и женщина» либо «одинокая женщина».

За денежное вознаграждение клиника якобы передавала ребёнка заказчику и помогала родителям оформить необходимые документы, чтобы вывезти малыша за границу.

В итоге всем фигурантам уголовного дела вменяют торговлю людьми в отношении двух или более лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, с перемещением пострадавшего через государственную границу РФ и использованием поддельных документов, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). По этой статье обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы.

В беседе с RT Игорь Трунов выразил недоумение по поводу предъявленных врачам обвинений, напомнив, что родство детей и родителей-иностранцев, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей, было неоднократно подтверждено ДНК-тестами и экспертизой, которую сам СК провёл в рамках расследования.

«Если генетически это дети этих людей, то где тут торговля людьми? Родители в этом деле не имеют процессуального статуса — они не подозреваемые, не потерпевшие, не обвиняемые. Но ведь сделка купли-продажи включает и продавца, и покупателя. А покупателя здесь нет! То есть ответственность в данном случае возложили только на медиков. Конструкция с юридической точки зрения достаточно странная», — констатировал Трунов.

«Дело врачей»

Уголовное дело о торговле людьми было возбуждено в январе 2020 года, когда в квартире жилого дома в поселке ВНИИССОК Одинцовского района Подмосковья обнаружили четырёх младенцев, которых собирались передать родителям-филиппинцам.

Как следует из материалов дела, всех детей родили суррогатные матери. Один из малышей в одинцовской квартире скончался в результате синдрома внезапной детской смерти. На звонок няни в больницу отреагировала полиция, приехавшие сотрудники изъяли всех детей и отвезли в дом малютки в Видном.

По факту обнаружения малышей в Одинцове изначально были возбуждены два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и о торговле людьми. Впоследствии статью изменили на более тяжкую: торговля людьми, повлекшая смерть.

В июне 2020 года в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены ещё пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, также рождённые суррогатными матерями от родителей из КНР.

Столичное управление СК также возбудило уголовное дело о торговле людьми. Вскоре оба дела были объединены и последовали задержания.

Так, в июле 2020 года были арестованы сотрудники московской клиники «Центр ЭКО», Европейского центра суррогатного материнства и компании «Росюрконсалтинг», которые, по мнению следствия, «продавали» российских детей иностранным гражданам. Так же под стражу, помимо медиков, юристов, и менеджеров, попали курьер и переводчик с китайского языка.

Кроме того, следователи задержали одну из суррогатных матерей, её отправили под домашний арест. Ещё одну женщину, вынашивавшую детей для иностранцев, объявили в международный розыск.

Главным фигурантом уголовного дела о торговле людьми стал Константин Свитнев — глава компании «Росюрконсалтинг», осуществлявшей юридическую поддержку родителей-иностранцев, пользовавшихся услугами суррогатных матерей в России. Его до сих пор не смогли задержать, он объявлен в международный розыск. По данным RT, сейчас мужчина находится в Праге.

В разговорах с журналистами Свитнев неоднократно подчёркивал, что невиновен. В Россию он так до сих пор не вернулся, а в ноябре 2020 года Свитнев был заочно арестован Басманным судом в Москве.

Изменение меры пресечения



На протяжении последнего года обвиняемые по делу о торговле людьми медики из «Центра ЭКО», сотрудники Европейского центра суррогатного материнства и компании «Росюрконсалтинг» находились в СИЗО.

12 июля 2021 года Бабушкинский районный суд Москвы изменил меру пресечения для четверых фигурантов одинцовского дела: врача-эмбриолога Тараса Ашиткова, репродуктолога Юлианы Ивановой и акушера-гинеколога Лилии Панаиоти. Их отправили под домашний арест. Также изменили меру пресечения находившемуся под стражей директору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову.

В СИЗО по-прежнему остаются курьер, менеджер и переводчик «Центра ЭКО», отметил адвокат Игорь Трунов. Кроме того, по арестом находятся два сотрудника компании «Росюрконсалтинг» Валентина Чернышова и Роман Емашев, которые изначально признали вину и пошли на сделку со следствием.

«По поводу фигурантов дела, оставшихся под стражей, следствие поясняет, что они совершали преступления «в составе организованной группы». Здесь уже никуда не денешься: если такие обвинения предъявлены, неважно, переводчик ты или курьер», — отметил Трунов в беседе с RT.

Он также объяснил решение Мосгорсуда сменить меру пресечения четверым фигурантам на более либеральную — юрист утверждает, что на протяжении почти года никаких новых следственных действий по делу врачей не проводилось.

«Основной аргумент суда был, что следствие длится уже больше года, а оснований для продления ареста никаких нет, — утверждает адвокат. — В расследовании ничего не происходило, а люди сидели в тюрьме. И у суда, естественно, возникли вопросы. Почему эти люди сидят в тюрьме? Чем занимается следствие? Какие новые следственные действия были проведены?»

Год в СИЗО

Герман Панаиоти, сын акушерки «Центра ЭКО» Лилии Панаиоти, принимавшей роды у суррогатных матерей, ранее рассказывал RT, как происходило задержание его матери в июле прошлого года. Сотрудники полиции пришли с обыском рано утром, забрали из дома компьютер и другую технику, и увезли Лилию.

Лишь спустя год женщина вернулась домой из СИЗО. Лилия всё ещё пытается прийти в себя, сообщил RT сын акушерки. По его словам, окончательное обвинение фигурантам дела о торговле людьми, в том числе его матери, огласили еще 22 июля — при этом в нём, «по сути, не появилось ничего нового», — отмечает собеседник RT.

«Дома мама чувствует себя, конечно, лучше, чем в СИЗО, но все равно она пока потерянная немного. Хоть она и дома, ей многое запрещено: выходить на улицу, пользоваться средствами связи. Что касается окончательного обвинения, в целом никаких глобальных изменений там не было. Все эти обвинения достаточно бредовые. Например, моя мама — акушер-гинеколог, и вот в её обвинении указано, что она принимала роды. Получается, она виновата в том, что выполняла свою работу», — отметил Панаиоти.

Он добавил, что его мать работала акушеркой всю жизнь — до ареста её телефон «всегда разрывался от звонков женщин», готовящихся к родам, вспоминает сын Лилии. Герман уверен: у его матери просто не было времени на то, чтобы заниматься какими-то преступными схемами.

«Всё, что делала моя мама — помогала роженицам и новорождённым. Мы будем бороться за справедливость, потому что уверены, что ни моя мать, ни её коллеги невиновны», — подчёркивает юноша.

После ареста сыну и дочери Лилии Панаиоти, с их слов, постоянно звонили её бывшие пациентки — выражали благодарность и говорили слова поддержки акушерке, которая помогала им в родах.

Ещё двое медиков, переведённых из СИЗО под домашний арест 13 июля, Тарас Ашитков и Юлиана Иванова, смогли наконец увидеться со своим сыном — уже совершеннолетним. На момент задержания родителей юноше было 17 лет.

Тарас и Юлиана на протяжении всей своей карьеры помогали людям стать родителями: Ашитков работал эмбриологом на протяжении 26 лет и считался одним из лучших специалистов в стране, стаж его супруги-репродуктолога — 32 года.

Новое задержание

Вскоре после того, как Мосгорсуд перевёл четверых фигурантов одинцовского дела под домашний арест, в столице была задержана ещё одна сотрудница московской клиники «Центр ЭКО», врач-репродуктолог Алёна Дружинина. В беседе с RT Игорь Трунов уточнил, что, в отличие от коллег, женщине вменяются эпизоды, связанные с младенцами с Аргуновской улицы.

О задержании Алёны Дружининой стало известно 21 июля. Её адвокат Калой Ахильгов рассказал, что следователи пришли к медику с обысками 20 июля и забрали её на допрос — сперва в качестве свидетельницы по делу о торговле людьми, затем — в качестве подозреваемой. До 22 июля Дружинина находилась в ИВС.

«Сейчас Алёна находится под домашним арестом. Сегодня ей должны предъявить обвинения», — сообщил RT адвокат медика.

В свою очередь, юрист Игорь Трунов обращает внимание, что следствие активизировалось после решения Мосгорсуда не продлевать меру пресечения Панаиоти, Ашиткову, Ивановой и Мельникову. По его мнению, об этом свидетельствуют как арест Дружининой, так и перепредъявление обвинений фигурантам одинцовского дела.

«Это своеобразный ответ следствия на запрос Московского городского суда, освободившего врачей из-под стражи — попытка активизироваться, развернуть бурную деятельность. То есть суд им говорит: «А что вы делаете? Чем занимаетесь?» И в ответ на этот вопрос пошли аресты и новые обвинения», — полагает собеседник RT.

Суррогатное материнство в России

Ранее RT рассказывал о рынке суррогатного материнства в России. Оказание таких услуг законно в РФ, причём до сих пор ими пользовались не только россияне, но и иностранцы.

Как отмечали в разговорах с RT представители сферы суррогатного материнства, и, в частности, находящийся в международном розыске глава «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев, из-за пандемии коронавируса «суррогатные» дети родителей-иностранцев оказались в уязвимом положении, поскольку их семьи лишились возможности своевременно оформить все документы и вывезти малышей из страны.

11 июня 2021 года в Госдуму внесли законопроект о введении запрета для иностранцев и лиц без гражданства на использование услуги суррогатного материнства в РФ. В январе 2021 года соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты «Единой России». В пояснительной записке авторы инициативы подчёркивают, что такие изменения в законе позволят установить более жесткий контроль над сферой суррогатного материнства и исключить «торговлю детьми».