До главного политического события года на Украине – выборов президента – остаётся всего три недели.

Наметившееся обострение внутреннего противостояния неизбежно заставляет действующего президента Петра Порошенко судорожно предпринимать меры для тотальной зачистки информационного пространства не только от нелояльных СМИ и лидеров общественного мнения, но и от каждого, кто имеет смелость высказывать в публичном пространстве свою собственную позицию, отличную от мнения правящей верхушки.

Так, 5 марта СБУ нагрянула с обыском к известному украинскому оппозиционному журналисту и политологу, экс-главреду популярного издания «Киевский телеграф» Владимиру Скачко. Позже стало известно, что ему предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Антиукраинский заговор журналистов

Как рассказал Царьграду сам Владимир Скачко, обыск, который проводили у него в квартире сотрудники СБУ, продолжался 14,5 часов. После чего ему было предъявлено обвинение и выдана повестка на допрос в Херсон на 11 марта. Журналист не исключает, что после этого его могут ждать арест и заключение под стражу.

«Отобрали всё – телефон, ноутбук, компьютер, электронные карточки для денег. На языке европейцев это называется запретом на профессию и на проживание», – добавил Скачко.

Интересно, что формальным поводом для преследования послужила написанная журналистом статья под заголовком «Референдум в Крыму. Не уход, а возвращение», опубликованная 16 марта 2014 года, когда полуостров ещё оставался де-юре территорией Украины.

По словам Скачко, в ней он анализировал, каким образом Украина может сохранить за собой Крымский полуостров. Однако спустя пять лет кому-то показалось, что в ней содержатся призывы к нарушению территориальной целостности Незалежной.

Примечательно, что подозрение киевлянину Скачко по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины группой лиц по предварительному сговору» объявила фейковая «прокуратура АР Крым», находящаяся в Херсоне. По версии следователей, Скачко состоял в сговоре не с кем иным, как с арестованным в мае прошлого года главным редактором издания «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Именно на этом информационном портале и была опубликована вышеуказанный материал, который спустя пять лет вызвал такой зуд у украинской правящей верхушки. Наказание, которая предусматривает статья, более чем серьёзное – от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам журналист считает, что его работы 2014 года являются всего лишь поводом для обвинения. Он не исключает, что к ним также могут добавить и его многочисленные публикации на портале «Антифашист». Несмотря на угрозу тюремного заключения, Скачко не намерен покидать Украину и готов отстаивать свою невиновность по предъявленным обвинениям:

«Судят за то, что считал Майдан государственным переворотом»

Обращает на себя внимание тот факт, что дело Владимира Скачко готовилось продолжительное время. И доказательством тому является размещение в ноябре 2018 года его личных данных на печально известном сайте «Миротворец».

В этой базе оппозиционер назван «антиукраинским пропагандистом» и «участником российской информационной спецоперации против Украины». В вину ему также ставится «манипулирование социально значимой информацией» и «отрицание российской агрессии». В частности, приводится отрывок из статьи Скачко, где он негативно оценивает итоги Майдана и называет украинских нацистов «тварями».

Сам Скачко в разговоре с Царьградом назвал главной претензией к нему со стороны действующего украинского режима именно его отношение к Майдану как к государственному перевороту, а не к «революции достоинства»:

Зачистка перед выборами

Отметим, что именно предстоящие выборы, связанная с ними зачистка информационного пространства и отвлечение внимания от скандалов с коррупционными разоблачениями Порошенко и его окружения, и являются настоящей причиной политических репрессий, которым сейчас подвергается Владимир Скачко.

Не секрет, что основной уровень аргументации в дебатах между политическими оппонентами в Незалежной в основном базируется на взаимных обвинениях в кормлении с вездесущей «руки Кремля». Любой критик и оппонент правящего режима, вне зависимости от его настоящих взглядов и убеждений, обязательно обвиняется в работе на Россию и Путина. Против войны – значит агент Кремля. Критикуешь Порошенко за невыполнение предвыборных обещаний, коррупцию и панамские офшоры – значит, продался ФСБ. На объявленного таким образом «врагом народа» человека можно не только повесить всех собак, но и переключить его травлей или расправой над ним внимание с неудобных для власти вопросов актуальной повестки.

Особенному давлению, выходящему за рамки жёсткой цензуры, подвергаются представители СМИ, которым украинское «министерство правды» в буквальном смысле закрывает рты. При этом не гнушаясь самыми отвратительными методами – от ареста и предания суду по нелепым политическим обвинениям, как это было с Русланом Коцабой и Кириллом Вышинским, Дмитрием Васильцом и Евгением Тимониным, до принуждения к эмиграции, как в случае с Анатолием Шарием или Игорем Гужвой. Особняком стоят политические убийства, которые никто не торопится раскрывать и наказывать виновных, как это произошло с Олесем Бузиной и Павлом Шереметом. Неслучайно даже в заказных западных рейтингах по уровню свободы слова в СМИ Украина находится по соседству с далёкими от классического понимания демократии и прав человека африканскими странами.

– резюмировал Скачко.

Почему молчат на Западе?

Обращает на себя внимание также отсутствие реакции украинской журналистской общественности и международных правозащитных организаций на дело Владимира Скачко. При этом если часть первых открыто прислуживает режиму Порошенко и требует расправы над любым уличённым «агентом Кремля», то другая часть попросту предпочитает отмалчиваться по принципу «моя хата с краю». Ни о какой журналистской солидарности с преследуемым коллегой, хотя бы ради того, чтобы защитить свободу СМИ и не стать следующим, речи даже не идёт.

Что касается западных «правозащитных» инстанций, то они в таких случаях просто делают вид, что не замечают репрессий и вопиющего попрания базовых прав человека.

В подтверждение этому можно привести реакцию официального представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который высказался в своём Twitter об обысках, проведённых СБУ у Владимира Скачко. Фактически она представляет собой сугубо формальную и ничего не значащую отписку.

«Следим и собираем больше информации о следственных действиях в отношении журналиста Владимира Скачко в Украине. Важно установить все факты и обеспечить соблюдение свободы СМИ», – написал он.

Looking into, and seeking more information about investigative actions undertaken with regard to journalist Vladimir Skachko in #Ukraine. Important to establish all the facts and ensure respect for freedom of the media.