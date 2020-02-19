Дело «Сети»: страйкбольные тренировки или отработка сценариев революции • 71 • Аналитика

Фигуранты по делу «Сети», 10 февраля 2020 года признанные виновными и приговоренные к длительным срокам лишения свободы, собираются обжаловать приговор.



«Сеть» (запрещена в Российской Федерации) была признана террористической организацией, а семеро ее участников по приговору Приволжского окружного военного суда были приговорены: Пчелинцев – к 18 годам колонии, Шакурский – к 16, Чернов – к 14, Иванкин – к 13, Кульков – к 10, Куксов – к 9, Сангынбаев – к 6. Сами молодые люди утверждают: они ни в чем не виноваты, а признательные показания были выбиты сотрудниками спецслужб с помощью пыток. Игорь Шишкин, чье дело рассматривалось в особом порядке, еще 17 января 2019 года получил 3,5 года колонии общего режима.







Напомним, что дело «Сети» было возбуждено органами Федеральной службы безопасности в 2017 году. По нему проходили жители Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга. Спецслужбы установили, что названные лица планировали совершить в России ряд резонансных терактов и дестабилизировать обстановку в стране, для чего и создали террористическую организацию.



Как утверждают следователи, к 2016 г. «Сеть» оформилась в иерархическую структуру с четким распределением обязанностей участников. Ее главной целью было осуществление в России революции. Якобы был разработан некий сценарий вооруженного переворота под названием «Час «Ч»». Всего рассматривались три возможных сценария: «украинский» - по образцу событий на Майдане, «сирийский» - разжигание гражданской войны, третий сценарий – самый желаемый – «народное восстание».



Для претворения в жизнь своих планов члены организации проводили регулярные тренировки под Пензой. На них они отрабатывали возможную тактику действий при массовых беспорядках. Сами осужденные, впрочем, утверждают, что это были лишь занятия по страйкболу.



У некоторых задержанных при обысках были изъяты взрывные устройства, гранаты, карабины и пистолеты, наркотические вещества, а также политическая литература, включая сочинения классиков марксистской мысли. Интересно, что суд постановил сжечь изъятую при обысках книгу «Капитал» Карла Маркса как «средство совершения преступления», не представляющее ценности. Вместе с «Капиталом» к сожжению «приговорили» учебник спецназа ГРУ и несколько анархистских брошюр, также конфискованных при обысках.



Резонанс дело «Сети» получило колоссальный. Во-первых, до сих пор многие обстоятельства дела вызывают вопросы у общественности – это и заявления обвиняемых о примененных к ним пытках, и крайне суровые приговоры.



Во-вторых, в России была разоблачена (если принять официальную версию) подпольная организация, планировавшая целое совершение революции. Причем организация не исламистская, не праворадикальная, а ультралевая, вдохновленная коммунистическими идеями. И то, что в эту организацию вошли абсолютно благополучные, ранее не судимые, молодые люди – студенты, рабочие, даже предприниматель, - это тоже очень показательно.



Сначала о приговоре. Восемнадцать лет – очень жесткая мера. Напомним, что по нашумевшему делу «амазонок», буквально отстреливавших в Ростовской области сотрудников полиции, признанных виновными в зверском убийстве офицера Нижегородского СОБР с женой и двумя маленькими детьми, обвиняемые получили примерно такие же сроки – от 16 лет до 21 года лишения свободы.



Но на счету банды «амазонок» - 10 доказанных убийств, среди жертв – сотрудники правоохранительных органов, дети. Кроме убийств, им были инкриминированы бандитизм, незаконный оборот оружия, множество эпизодов разбоев, краж и посягательств на жизнь сотрудников полиции. Такие же сроки (15-20 лет) получали и получают ключевые участники преступных группировок «лихих девяностых», на счету которых – десятки человеческих жизней, бандитизм, разбои и грабежи, прочие тяжкие преступления.



Понятно, что приговор по делу «Сети» имеет своей целью не только наказать ее участников за планировавшиеся ими действия, но и напугать остальных потенциальных радикалов: мол, будете создавать подобные группы – тоже сядете надолго. Жесткие приговоры в отношении радикалов становятся нормой. Но, к сожалению, далеко не всегда они выглядят в глазах общества оправданными. Например, 19-летний Ян Сидоров и 22-летний Владислав Мордасов получили по 6,5 лет колонии строгого режима за пикет, который они устроили в Ростове-на-Дону. Их тоже обвинили в попытке совершения революции.



Между тем, одно лишь наличие людей, молодых и далеко не самых антисоциальных по своему образу жизни и поведению, готовых встать на путь борьбы с властью, сложившимся в России политическим строем, является очень тревожным фактом.



Террористов нужно наказывать, и наказывать жестко. Нужно наказывать и членов экстремистских группировок, которые только собираются встать на путь террористической деятельности, чтобы оградить от них общество и государство. И никакие стенания о том, что наказывают «детей», которым по 20-27 лет, в данном случае принимать в расчет не нужно. Взрослые, совершеннолетние люди должны понимать, чем они занимаются и какие могут быть последствия.







Но без борьбы с причинами их появления и распространения терроризм и экстремизм не победить. И не стоит в каждом подобном случае сразу говорить о «руке западных спецслужб» или «украинском следе». К сожалению, социальная реальность в современной России такова, что недовольных ею становится все больше. Глубочайшая социальная поляризация, прогрессирующая бедность, коррупция, оторванность представителей власти от народа – далеко не полный перечень тех причин, которые сами по себе являются колоссальными провоцирующими факторами для социального брожения. И угрозу для национальной безопасности России эти факторы представляют не менее серьёзную. Фигуранты по делу «Сети», 10 февраля 2020 года признанные виновными и приговоренные к длительным срокам лишения свободы, собираются обжаловать приговор.«Сеть» (запрещена в Российской Федерации) была признана террористической организацией, а семеро ее участников по приговору Приволжского окружного военного суда были приговорены: Пчелинцев – к 18 годам колонии, Шакурский – к 16, Чернов – к 14, Иванкин – к 13, Кульков – к 10, Куксов – к 9, Сангынбаев – к 6. Сами молодые люди утверждают: они ни в чем не виноваты, а признательные показания были выбиты сотрудниками спецслужб с помощью пыток. Игорь Шишкин, чье дело рассматривалось в особом порядке, еще 17 января 2019 года получил 3,5 года колонии общего режима.Напомним, что дело «Сети» было возбуждено органами Федеральной службы безопасности в 2017 году. По нему проходили жители Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга. Спецслужбы установили, что названные лица планировали совершить в России ряд резонансных терактов и дестабилизировать обстановку в стране, для чего и создали террористическую организацию.Как утверждают следователи, к 2016 г. «Сеть» оформилась в иерархическую структуру с четким распределением обязанностей участников. Ее главной целью было осуществление в России революции. Якобы был разработан некий сценарий вооруженного переворота под названием «Час «Ч»». Всего рассматривались три возможных сценария: «украинский» - по образцу событий на Майдане, «сирийский» - разжигание гражданской войны, третий сценарий – самый желаемый – «народное восстание».Для претворения в жизнь своих планов члены организации проводили регулярные тренировки под Пензой. На них они отрабатывали возможную тактику действий при массовых беспорядках. Сами осужденные, впрочем, утверждают, что это были лишь занятия по страйкболу.У некоторых задержанных при обысках были изъяты взрывные устройства, гранаты, карабины и пистолеты, наркотические вещества, а также политическая литература, включая сочинения классиков марксистской мысли. Интересно, что суд постановил сжечь изъятую при обысках книгу «Капитал» Карла Маркса как «средство совершения преступления», не представляющее ценности. Вместе с «Капиталом» к сожжению «приговорили» учебник спецназа ГРУ и несколько анархистских брошюр, также конфискованных при обысках.Резонанс дело «Сети» получило колоссальный. Во-первых, до сих пор многие обстоятельства дела вызывают вопросы у общественности – это и заявления обвиняемых о примененных к ним пытках, и крайне суровые приговоры.Во-вторых, в России была разоблачена (если принять официальную версию) подпольная организация, планировавшая целое совершение революции. Причем организация не исламистская, не праворадикальная, а ультралевая, вдохновленная коммунистическими идеями. И то, что в эту организацию вошли абсолютно благополучные, ранее не судимые, молодые люди – студенты, рабочие, даже предприниматель, - это тоже очень показательно.Сначала о приговоре. Восемнадцать лет – очень жесткая мера. Напомним, что по нашумевшему делу «амазонок», буквально отстреливавших в Ростовской области сотрудников полиции, признанных виновными в зверском убийстве офицера Нижегородского СОБР с женой и двумя маленькими детьми, обвиняемые получили примерно такие же сроки – от 16 лет до 21 года лишения свободы.Но на счету банды «амазонок» - 10 доказанных убийств, среди жертв – сотрудники правоохранительных органов, дети. Кроме убийств, им были инкриминированы бандитизм, незаконный оборот оружия, множество эпизодов разбоев, краж и посягательств на жизнь сотрудников полиции. Такие же сроки (15-20 лет) получали и получают ключевые участники преступных группировок «лихих девяностых», на счету которых – десятки человеческих жизней, бандитизм, разбои и грабежи, прочие тяжкие преступления.Понятно, что приговор по делу «Сети» имеет своей целью не только наказать ее участников за планировавшиеся ими действия, но и напугать остальных потенциальных радикалов: мол, будете создавать подобные группы – тоже сядете надолго. Жесткие приговоры в отношении радикалов становятся нормой. Но, к сожалению, далеко не всегда они выглядят в глазах общества оправданными. Например, 19-летний Ян Сидоров и 22-летний Владислав Мордасов получили по 6,5 лет колонии строгого режима за пикет, который они устроили в Ростове-на-Дону. Их тоже обвинили в попытке совершения революции.Между тем, одно лишь наличие людей, молодых и далеко не самых антисоциальных по своему образу жизни и поведению, готовых встать на путь борьбы с властью, сложившимся в России политическим строем, является очень тревожным фактом.Террористов нужно наказывать, и наказывать жестко. Нужно наказывать и членов экстремистских группировок, которые только собираются встать на путь террористической деятельности, чтобы оградить от них общество и государство. И никакие стенания о том, что наказывают «детей», которым по 20-27 лет, в данном случае принимать в расчет не нужно. Взрослые, совершеннолетние люди должны понимать, чем они занимаются и какие могут быть последствия.Но без борьбы с причинами их появления и распространения терроризм и экстремизм не победить. И не стоит в каждом подобном случае сразу говорить о «руке западных спецслужб» или «украинском следе». К сожалению, социальная реальность в современной России такова, что недовольных ею становится все больше. Глубочайшая социальная поляризация, прогрессирующая бедность, коррупция, оторванность представителей власти от народа – далеко не полный перечень тех причин, которые сами по себе являются колоссальными провоцирующими факторами для социального брожения. И угрозу для национальной безопасности России эти факторы представляют не менее серьёзную. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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