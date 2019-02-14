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Дело Савченко может быть рассмотрено судом присяжных

14 февраля 2019, 17:54  •  45 • Украина
Депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан намерены подать ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных. Об этом сообщают «Украинские новости».
 
РИА Новости
 

«По нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных», — заявил прокурор в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на пост президента Надежду Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов.

В конце января Савченко выступила с инициативой ликвидировать институт неприкосновенности на Украине.

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