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Дело с "русским ядом" в Чехии споткнулось об утечку секретных данных

09 июня 2020, 17:00  •  171 • Политика
Дело с "русским ядом" в Чехии споткнулось об утечку секретных данных, отметил глава пресс-центра президента Чехии Иржи Овчачек. Он подчеркнул, что подобные сливы информации становятся "важнейшей сложностью" для страны. Из-за него полиция не смогла спокойно провести тщательное расследование.
Глава пресс-центра президента Чехии Иржи Овчачек прокомментировал в эфире Radio Z ситуацию с высылкой двух русских дипломатов из республики.
Ранее Прага приняла соответствующее решение после истории с якобы "отравителем" из России, который, как утверждала одна из местных газет - Respekt, - провёз в чешскую столицы яд рицин. Издание уверяло, будто бы он мог планировать покушение на представителей столичных властей, причастных к сносу памятника маршалу Коневу.
Овчачек констатировал, что тщательно разобраться в случившемся чешскому руководству действительно не удалось. Причину он видит в сливе секретной информации, который как явление он назвал "важнейшей сложностью" для страны.
Если бы тайная служба или полиция имели достаточно времени спокойно всё дело расследовать, мы не были бы в такой ситуации, - подчеркнул пресс-секретарь.
Он отметил, что не соответствующая действительности публикация Respekt мгновенно спровоцировала политический скандал и не позволила уполномоченным органам спокойно провести тщательное расследование.

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