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«Дело рук России»: Осло и Хельсинки обвинили Москву в «глушении» учений НАТО

14 ноября 2018, 02:09  •  52 • Политика
Власти Норвегии и Финляндии утверждают, что Россия имеет отношение к сбоям системы GPS, произошедшим во время учений сил НАТО.
В Минобороны Норвегии источник проблемы видят в помехах, якобы созданных в период с 16 октября по 7 ноября российскими войсками на Кольском полуострове. При этом в ведомстве добавили, что нарушения в работе системы GPS не повлекли за собой каких-либо инцидентов во время учений.
В поддержку Осло выступили и финские власти. В Хельсинки считают, что Россия специально нарушила работу системы GPS. По сообщениям иностранных СМИ, глава правительства Финляндии Юха Сипиля увидел в этом послание всем странам, которые принимают участие в маневрах.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что страны Запада продолжают следовать тенденции безосновательных обвинений России во всех смертных грехах.

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