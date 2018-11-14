|
«Дело рук России»: Осло и Хельсинки обвинили Москву в «глушении» учений НАТО
14 ноября 2018, 02:09 • 52 • Политика
Власти Норвегии и Финляндии утверждают, что Россия имеет отношение к сбоям системы GPS, произошедшим во время учений сил НАТО.
В Минобороны Норвегии источник проблемы видят в помехах, якобы созданных в период с 16 октября по 7 ноября российскими войсками на Кольском полуострове. При этом в ведомстве добавили, что нарушения в работе системы GPS не повлекли за собой каких-либо инцидентов во время учений.
В поддержку Осло выступили и финские власти. В Хельсинки считают, что Россия специально нарушила работу системы GPS. По сообщениям иностранных СМИ, глава правительства Финляндии Юха Сипиля увидел в этом послание всем странам, которые принимают участие в маневрах.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что страны Запада продолжают следовать тенденции безосновательных обвинений России во всех смертных грехах.
Подпишитесь на нас
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
11 ноября 2018, 02:39
|
12 ноября 2018, 17:39
|
11 ноября 2018, 20:24
|
10 ноября 2018, 23:24
|
11 ноября 2018, 22:09
|
10 ноября 2018, 23:09
|
07 ноября 2018, 06:12