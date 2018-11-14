«Дело рук России»: Осло и Хельсинки обвинили Москву в «глушении» учений НАТО

Власти Норвегии и Финляндии утверждают, что Россия имеет отношение к сбоям системы GPS, произошедшим во время учений сил НАТО.

В Минобороны Норвегии источник проблемы видят в помехах, якобы созданных в период с 16 октября по 7 ноября российскими войсками на Кольском полуострове. При этом в ведомстве добавили, что нарушения в работе системы GPS не повлекли за собой каких-либо инцидентов во время учений.

В поддержку Осло выступили и финские власти. В Хельсинки считают, что Россия специально нарушила работу системы GPS. По сообщениям иностранных СМИ, глава правительства Финляндии Юха Сипиля увидел в этом послание всем странам, которые принимают участие в маневрах.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что страны Запада продолжают следовать тенденции безосновательных обвинений России во всех смертных грехах.