Дело Рубана: Порошенко начинает охоту на ведьм

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Задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана является провокацией, которая позволит украинскому режиму окончательно "завернуть гайки" и раскрутить маховик политических репрессий

В четверг, 8 марта, при пересечении линии соприкосновения на КПВВ "Майорск" украинскими спецслужбами был задержан Владимир Рубан – руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус", человек, благодаря которому вернулись домой из плена десятки украинских военнослужащих и ополченцев Донбасса.

Несостоявшийся путч: Порошенко должны были расстрелять из минометов в центре Киева

В пятницу состоялся брифинг главы СБУ Василия Грицака, в ходе которого были озвучены предъявленные Рубану обвинения: подготовка покушения на президента Украины Петра Порошенко и других деятелей киевского режима из так называемой "партии войны" – Александра Турчинова, Арсена Авакова и Арсения Яценюка, а также обстрел центра Киева из миномётов и захват Верховной рады. В тот же день Мариупольский суд избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.

Цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки. Доказательства неопровержимые, так как говорится о стабильности государства", - прокомментировал дело Рубана Порошенко, не забывший по традиции упомянуть и о "российском следе".

Основным "доказательством" преступных намерений Рубана стал обнаруженный в его микроавтобусе арсенал оружия, который он якобы вывозил с территории ДНР. Список наименований поистине впечатляющий: автоматы с патронами, около полусотни 120-мм минометных мин, миномёт, противопехотные мины МОН-50, РПГ-22, гранаты Ф-1 и воги (гранатомётные выстрелы). При этом ранее, еще в ноябре 2017 года, им якобы были вывезены на территорию Украины 12,7-мм пулемёт "Утёс" с боеприпасами, крупнокалиберная снайперская винтовка, гранатомёты РПГ-7 с выстрелами к ним, противопехотные мины МОН-50 и гранаты РГД-5.

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Примечательно, что хранился весь этот арсенал на базе 8-го полка спецназначения ВСУ, постоянным местом дислокации которого является город Хмельницкий на Западной Украине. Отметим также, что 8-й полк сил специальных операций Украины неоднократно принимал участие в диверсионных акциях на территории ДНР и ЛНР. В частности, убийство командиров ополчения Моторолы, Гиви и Олега Анащенко было организовано и осуществлено именно представителями этого подразделения.

Военные эксперты, а также знакомые с Рубаном представители ополчения ДНР выявили некоторые несостыковки в его деле. Так, бывший командир горловского ополчения Игорь Безлер ("Бес"), с которым в 2014 году неоднократно встречался и договаривался об освобождении пленных Рубан, обратил внимание на ряд интересных деталей. Так, на представленных СБУ фотографиях на мины неестественно привязан дополнительный, так называемый "переменный заряд", что делается только непосредственно перед выстрелом, а также на то, что на фото калибр мин не соответствует калибру миномета.

Рубана "подставил" убийца Моторолы и Гиви

Сам Рубан на суде отрицал выдвинутые против него обвинения. Переговорщик уверен, что его подставили, и сделал это некий украинский офицер с позывным "Кедр", который собирался с какими-то целями пересечь линию соприкосновения, а затем вернуться обратно. Интересно, что офицер с позывным "Кедр" служит (служил?) в упомянутом 8-м полку сил специальных операций Украины, где занимает должность начальника разведки.

Зовут его Павел Александрович Балов. По состоянию на 2017 год он имел звание майора и… упоминался в числе организаторов покушений, жертвами которых стали выдающиеся командиры ополчения, на территории народных республик.

Согласно показаниям задержанного МГБ ЛНР в марте 2017 года украинского диверсанта Ивана Деева, Балов, он же "Кедр", якобы лично убил героя ДНР Арсена Павлова ("Моторолу"). По словам бывшего тогда министром государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника, майор Балов является одним из организаторов диверсионных акций как в народных республиках, так и на территории Российской Федерации.

Плакат в память о полковнике ДНР Арсене Павлове ("Мотороле") на одной из улиц Донецка. Фото: Михаил Соколов/ТАСС

"На территории Украины в городе Хмельницкий дислоцируется 8-й полк специального назначения сил специальных операций ВСУ. Командиром полка является полковник Нечаев Олег Александрович, начальником отдела разведки - майор Балов Павел Александрович, позывной "Кедр". В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и Российской Федерации, его возглавляет начальник департамента контрразведки СБУ полковник Сандурский Анатолий Викторович, позывной "Хутор". Эти люди несут непосредственную ответственность и за данное преступление, и за другие преступления, совершенные в ЛНР, ДНР и Российской Федерации, например, в Крыму", - заявил 10 марта 2017 года Пасечник.

Очевидно, что это провокация. Это видно по фамилии человека, который организовывал его проезд. Он входит в 8-й полк спецназа, который базируется в Хмельницком. Это спецподразделение, которое стоит за убийствами и терактами в Донецке, убийством Гиви, Моторолы, целого ряда других командиров ополчения, попытками совершения терактов в Крыму. И вот оружие, которое он возил, он хранил на территории этого полка в Хмельницком. И проводил его, делал провоз человек из этого 8-го полка. Я хочу сказать, что это подразделение полностью подконтрольно американцам. Какие-то самостоятельные рейды, операции невозможны", - прокомментировал ситуацию "Царьграду" экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

Порошенко "передал привет" Медведчуку и Коломойскому

Обратимся теперь к личности самого Владимира Рубана, который теперь стал главным обвиняемым в подготовке вооружённого выступления против действующей украинской власти.

В украинских СМИ деятельность Рубана часто связывалась с именем другого известного переговорщика по освобождению пленных, лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука. По заявлению руководителя аппарата СБУ Игоря Гуськова, Рубан тесно сотрудничал с "Украинским выбором" и руководил одним из проектов, связанных с федерализацией Украины. Сам Рубан на суде опроверг свою связь с Медведчуком, заявив, что руководитель "Украинского выбора" является его врагом.

В пресс-службе движения "Украинский выбор – Право народа" также опровергли связь Рубана с организацией.

Информация СБУ, что Владимир Рубан якобы связан с общественным движением "Украинский выбор", не полностью соответствует действительности. Действительно, он принимал участие в отдельных наших акциях, но не являлся ни членом движения, ни тем более руководителем каких-то проектов, как это заявлялось на презентации", - сообщил "Царьграду" политолог, пресс-секретарь движения "Украинский выбор – Право народа" Олег Бабанин.

По его словам, Рубан неоднократно давал неправдивую и манипулятивную информацию о деятельности Виктора Медведчука, после чего его аккаунт на сайте движения "Украинский выбор" был заблокирован.

Между тем, ещё в 2015 году ближайший соратник олигарха и бывшего председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского Геннадий Корбан в интервью украинским СМИ утверждал, что Рубан занимался переговорами об обмене пленными в тесном сотрудничестве с людьми Коломойского. Как пишет УНИАН, Корбан открыто называл Рубана "нашим человеком", а не представителем Медведчука, с которым тот имел конфликт.

Как отметил в беседе с "Царьградом" экс-депутат Верховной рады Царёв, Рубан плотно работал с днепропетровской командой, в частности, давал совместные пресс-конференции с ближайшим соратником Коломойского Борисом Филатовым, ныне являющимся мэром Днепропетровска. Вместе с тем он контактировал и с целым рядом других лиц по вопросу обмена пленными. С уважением о Рубане отзывались и в республиках Донбасса.

"В таких случаях в украинском политикуме обычно передают друг другу "привет" - сейчас арестован ваш товарищ, а если не образумитесь, то следствие потянет за ниточку, и можете быть следующими. Очевидно, что это провокация, за которой стоит лично президент Украины. Он не скрывает того, что давал задание главе СБУ Грицаку принять меры, разобраться и взять вопрос на контроль", - отметил Царёв.

Арест Рубана – это только начало?

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Бывший депутат Верховной рады также считает, что таким образом Порошенко пытается убить двух зайцев – дать своего рода сигнал тем людям, которые работали или работают с Рубаном, а также создать повод для волны политических репрессий и ужесточения своего режима, вплоть до введения военного положения накануне выборов под предлогом якобы террористической угрозы со стороны России. Также украинский президент стремится отвлечь внимание украинцев от той череды политических провалов, которые у него были в последнее время.

"После «пресечения» такого серьезного теракта Петр Порошенко может начать зачищать политическое пространство под предлогом борьбы с терроризмом. Посмотрите, СБУ на протяжении трёх лет, буквально каждый месяц якобы задерживала российские диверсионные группы, отправленные на Украину для совершения терактов. При этом самих терактов на Украине не было. Очевидно, что РФ никаких диверсионных групп не посылала, и в эти рассказы о российских диверсионных группах уже давно никто не верит.

Я очень боюсь, что задержание Рубана, совершенное с такой помпой, нужно для того, чтобы запустить реальные теракты и обвинить в этом РФ. Это позволит Порошенко ввести военное положение, если он увидит, что дела у него совершенно плохи перед выборами или зацементировать свой электорат под угрозой терактов, новой волны агрессии и т.д. Многие мои днепропетровские друзья-бизнесмены массово вывозят семьи за рубеж, боясь, что они могут пострадать во время такой специфической накачки рейтинга Порошенко", - заявил "Царьграду" Царёв.

Тот резонанс, который уже вызвало задержание Рубана, и обстоятельства предъявленного ему обвинения, очевидно, будут иметь далеко идущие политические последствия.

Логично предположить, что у этого дела появятся новые фигуранты из числа политических противников режима Порошенко, которых также обвинят в сотрудничестве с ДНР, ЛНР и российскими спецслужбами. В конечном итоге то, что инкриминируют Рубану, рассчитано по меньшей мере на организованную группу. Не в одиночку же он собирался расстреливать из нескольких минометов, пулеметов и РПГ здание Верховной рады и администрации президента Украины. Первыми в этой "группе риска" неизбежно оказываются персоны, связанные с Коломойским и его структурами. Речь идет о недавно разогнанных "михомайдановцах", костяк которых составляют боевики нацбатов "Донбасс" и "Айдар", весьма нелояльно настроенные по отношению к Порошенко.

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Таким образом, украинский президент целенаправленно устанавливает тоталитарный режим, желая любой ценой продлить своё пребывание у власти. После изгнания из Украины Михаила Саакашвили и разгона лагеря его сторонников у Верховной рады Порошенко необходимо было оправдать перед критически настроенной по отношению к нему общественностью свои действия.

Как следствие - появление дела Рубана, которое, по меткому выражению главы ДНР Александра Захарченко, похоже на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира". Пытавшийся искать компромиссы переговорщик по освобождению пленных оказался очень удобной фигурой для раскручивания такого масштабного дела, которое легко может стать спусковым "крючком" для репрессий и охоты на ведьм. Другой вопрос, насколько позволят Порошенко это сделать его "западные партнеры"? "Царьград" будет следить за развитием ситуации.

Павленко Дмитрий