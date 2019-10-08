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«Дело России и Украины»: Лукашенко дал совет по Донбассу

08 октября 2019, 19:54  •  147 • Война
Урегулирование конфликта в Донбассе возможно при более тесных переговорах Украины и России по этой проблеме, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил во время своего выступления на международном форуме «Минский диалог».
«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей [самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик] ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — заявил Лукашенко. При этом в Москве последние пять лет регулярно на разных уровнях подчеркивают, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
По мнению белорусского лидера, при тесных контактах Москвы и Киева «будет место и ДНР, и ЛНР», будут подвижки и по 400 км границы России и Украины, проведение выборов в республиках и «создание некой милиции».
«Когда мы обсуждали этот вопрос [с президентом Украины Владимиром Зеленским] я сказал, что надо идти на какие-то контакты, потому что война на твоей территории», — рассказал белорусский лидер. По его словам, Зеленский сказал, что так и понимает проблему: это война на земле Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Лукашенко об участии России в конфликте на востоке Украины, отметил, что главное в этой ситуации — готовность ее решать. «Неважно, кто кем кого считает, здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», — подчеркнул Песков.
Лукашенко также поддержал своего украинского коллегу. По его словам, упрекнуть Зеленского в том, что он не старается решить эту проблему, нельзя. «Сегодня можно решить эту проблему, потому что диагноз установлен, как лечить — тоже известно. Только надо начинать. Нынешняя власть на Украине, президент, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет.
Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент назвал экзаменом для Европы ее действенное участие в урегулировании конфликта на востоке Украины. По его словам, если конфликт удастся решить, это будет значить, что «мы на что-то способны». В противном случае заинтересованные стороны продолжат обсуждать эту тему, но «толку будет мало», констатировал Лукашенко.
«Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека (Зеленского)», — сказал белорусский лидер.
Помимо того, он в очередной раз высказался о необходимости привлечения к украинской проблеме США.
Президент Белоруссии обратил внимание, что Вашингтон вовлечен на Украине не только «в проблему Крыма, Донбасса, целостности» страны, но и вообще, во все политические и экономические процессы.
В то же время он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что «Европа ничего не делает» для урегулирования конфликта. «Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано», — считает Лукашенко.
Днем ранее о решении конфликта на Украине высказался в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV глава украинского МИДа Вадим Пристайко. По его словам, он видит как минимум три варианта развития ситуации в Донбассе.
Во-первых, по словам министра, стороны могут попробовать достичь договоренности в рамках «несправедливого процесса» — так он назвал минские соглашения. Во-вторых, как полагает Пристайко, можно «бесконечно долго» затягивать решение вопроса, пока население Донбасса не возненавидит украинские власти, и вернуть их станет невозможно.
Третий сценарий, о котором сказал глава внешнеполитического ведомства, самый непростой для Киева: он будет вынужден отказаться когда-либо возвращаться «к этой части Украины».
Пристайко подчеркнул, что Владимир Зеленский пытается продолжить шаги, предпринятые предыдущим руководством страны. Глава МИДа не исключил, что в случае невыполнения минских соглашений Украина будет вынуждена обращаться к международному сообществу и обсуждать необходимость проведения миссии по «поддержке мира на всей оккупированной территории».

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