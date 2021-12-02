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Дело Рашкина. Почему в Госдуме кричали "Позор!"
02 декабря 2021, 11:10 • 101 • Политика
Против парламентария от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Вспоминаем, как развивались события.
Глава СКР Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, с которого ранее была снята неприкосновенность. Как сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко, основанием стала часть 2 статьи 258 УК России.
Следствие считает, что в ночь на 29 октября Валерий Рашкин, находясь в охотничьем хозяйстве "Лебёдка" Саратовской области, вместе с соучастниками охотился, нарушая закон. Жертвой охоты стал лось, животное убили из карабина. Депутат Рашкин, продолжают следователи, "принял меры к сокрытию своего оружия", а после вместе с компаньонами разделал тушу лося, применяя ножи и топоры. Животное пытались перевезти, погрузив в багажник и частично салон автомобиля "Лада-Ларгус", однако в скором времени вся компания была задержана.
Машину остановили сотрудники Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области и преступление вскрылось, отметила Петренко.
Кто кричал "Позор!" в Госдуме
Заседание, где с Валерия Рашкина сняли неприкосновенность, было эмоциональным. Выступал Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он призвал депутата вести себя по-мужски.
Краснов отметил, что Рашкин фактически дважды публично признал свою вину, но тем не менее продолжает отрицать причастность к браконьерству в надежде избежать наказания.
- подчеркнул Краснов, выступая в Госдуме.
Куда более громким - в прямом смысле этого слова - было выступление депутата Владимира Жириновского. Обвинения Жириновский распространил на всю партию, в результате речь свою заканчивал под крики "Позор!". Впрочем, это случилось ещё до снятия неприкосновенности с Валерия Рашкина. Однако упомянуть о речи стоит, поскольку она стала основанием для нового уголовного расследования - по крайней мере, коммунисты в Госдуме требуют проверки. Будет ли она? Покажет время.
"Бригада Селивана"
Эту ниточку нащупал Царьград в ходе собственного расследования. Как выяснилось, Александр Гношев, вместе с которым депутат "нашёл лося", может быть связан с саратовской организованной преступностью, а именно с "бригадой Селивана", названной по имени Селиванова Владимира Михайловича 1963 года рождения.
В беседе с сотрудниками правоохранительных органов Гношев назвался безработным. Впрочем, действительно, работой его деятельность (если заявления источников Царьграда верны) не назовёшь. Детали расследования - в фильме чуть ниже.
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