Дело "Украина против России" не может рассматривать суд в Гааге: Российский МИД ответил на претензии Киева

Представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что между двумя странами нет спора который мог бы подпадать под юрисдикцию суда ООН.

Как известно, Киев в своем иске по вопросу возвращения Крыма пытался обратиться к пунктам Международной конвенции ООН от 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что не соответствует действительности.

Еще одним пунктом значились "военные действия в Донбассе", которые киевские власти пытались подвести под Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую в 1999 году.

"Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — цитирует "РИА Новости" заявление Департамента информации и печати российского МИД.

Кроме того, в российском министерстве иностранных дел отметили, что Киев не предпринимал попыток разрешить все поднятые в иске вопросы другими путями, которые также предусмотрены Организацией объединенных наций, к примеру, прибегнув к переговорам или арбитражу.

"Украина также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с Конвенцией 1965 года в том числе для разрешения межгосударственных споров", — напомнили дипломаты.

Свои претензии в Гаагу Киев оформил в 2017 году, заявив о неких "незаконных поставках оружия" народным республикам Донбасса, а также о "дискриминации крымских татар".

Два года назад суд в Гааге уже рассматривал этот иск Украины к России. Согласно предварительному решению, Москва должна был удовлетворить требования конвенции по "ликвидации расовой дискриминации", при этом рассматривать вопрос о "незаконных поставках оружия" суд отказался.