Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зачем Эдуарду Кокойты возвращаться на Кавказ
Олимпиада-2020 под угрозой: Удастся ли Западу лишить Россию Игр в Токио
В Кремле отметили отсутствие сигналов от США о встрече Путина и Трампа
"Осудить нельзя промолчать": Захарова предложила Киеву расставить знак...
Главная / В мире

Дело "Украина против России" не может рассматривать суд в Гааге: Российский МИД ответил на претензии Киева

02 июня 2019, 20:39  •  31 • В мире
На следующей неделе в Гааге ожидаются слушания по делу Украина против России", которые было инициировано Киевом еще в 2017 году. В российском МИД прокомментировали этот спор: рассмотрение украинских претензий не в компетенции суда в Гааге.
Представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что между двумя странами нет спора который мог бы подпадать под юрисдикцию суда ООН.
Как известно, Киев в своем иске по вопросу возвращения Крыма пытался обратиться к пунктам Международной конвенции ООН от 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что не соответствует действительности.
Еще одним пунктом значились "военные действия в Донбассе", которые киевские власти пытались подвести под Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую в 1999 году.
"Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — цитирует "РИА Новости" заявление Департамента информации и печати российского МИД.
Кроме того, в российском министерстве иностранных дел отметили, что Киев не предпринимал попыток разрешить все поднятые в иске вопросы другими путями, которые также предусмотрены Организацией объединенных наций, к примеру, прибегнув к переговорам или арбитражу.
"Украина также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с Конвенцией 1965 года в том числе для разрешения межгосударственных споров", — напомнили дипломаты.
Свои претензии в Гаагу Киев оформил в 2017 году, заявив о неких "незаконных поставках оружия" народным республикам Донбасса, а также о "дискриминации крымских татар".
Два года назад суд в Гааге уже рассматривал этот иск Украины к России. Согласно предварительному решению, Москва должна был удовлетворить требования конвенции по "ликвидации расовой дискриминации", при этом рассматривать вопрос о "незаконных поставках оружия" суд отказался.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 02:09
«Экзистенциальный кризис»: с чем связано большое число претендентов на пост премьер-министра Великобритании
31 мая 2019, 23:09
"Средневековье": в Рунете пожалели марокканского принца, уклоняющегося от целований рук
31 мая 2019, 23:09
Персона не нон грата: Чем обернется провокация с российским дипломатом в Косово
01 июня 2019, 15:24
Нет столице Израиля в Иерусалиме: Организация исламского сотрудничества не отступает под нажимом США
31 мая 2019, 23:09
"Знаю даже, каким веществом взрывали Boeing-777": Эксперт об уникальных вещдоках с места крушения MH17
01 июня 2019, 11:54
«Преступник купил оружие легально»: 12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 10:39
Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
31 мая 2019, 23:09
"Новый русский" Зеленский может "огрести" за "поребрик": Вице-премьер Украины угрожает новому президенту госпереворотом
27 мая 2019, 05:24
"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию" в отношении любителей снимать аварии
31 мая 2019, 06:54
Лукашенко выступил против Союза с Россией? (Обзор.Telegram)
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.