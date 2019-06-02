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Дело "Украина против России" не может рассматривать суд в Гааге: Российский МИД ответил на претензии Киева
02 июня 2019, 20:39 • 31 • В мире
На следующей неделе в Гааге ожидаются слушания по делу Украина против России", которые было инициировано Киевом еще в 2017 году. В российском МИД прокомментировали этот спор: рассмотрение украинских претензий не в компетенции суда в Гааге.
Представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что между двумя странами нет спора который мог бы подпадать под юрисдикцию суда ООН.
Как известно, Киев в своем иске по вопросу возвращения Крыма пытался обратиться к пунктам Международной конвенции ООН от 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что не соответствует действительности.
Еще одним пунктом значились "военные действия в Донбассе", которые киевские власти пытались подвести под Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую в 1999 году.
Кроме того, в российском министерстве иностранных дел отметили, что Киев не предпринимал попыток разрешить все поднятые в иске вопросы другими путями, которые также предусмотрены Организацией объединенных наций, к примеру, прибегнув к переговорам или арбитражу.
Свои претензии в Гаагу Киев оформил в 2017 году, заявив о неких "незаконных поставках оружия" народным республикам Донбасса, а также о "дискриминации крымских татар".
Два года назад суд в Гааге уже рассматривал этот иск Украины к России. Согласно предварительному решению, Москва должна был удовлетворить требования конвенции по "ликвидации расовой дискриминации", при этом рассматривать вопрос о "незаконных поставках оружия" суд отказался.
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