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Дело "русского шпиона": Дипломаты ткнули датчан в их "ошибку"
09 декабря 2020, 17:40 • 152 • Политика
Обвинения в шпионаже проживающему в Дании гражданину России предъявила местная прокуратура. Нашего соотечественника обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами России. Прокуратура считает, что обвиняемый переправлял на родину секретные сведения об энергетических технологиях Дании. По сообщениям местных СМИ, подозреваемого держат за решёткой ещё с июля этого года. Теперь в дело вмешались русские дипломаты.
"В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - заявили в посольстве России в Дании.
Дипломаты уверены, что произошла ошибка и гражданин России не виновен в том, в чём его обвиняют. Представители дипмиссии подчеркнули, что рассчитывают на оправдательный приговор соотечественника и немедленное его освобождение.
Гражданин России находится под стражей с июля 2020 года. В Дании считают, что он мог завладеть какими-то секретами из области энергетики и передать эту информацию спецслужбам России.
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