Дело "русского шпиона": Дипломаты ткнули датчан в их "ошибку"

"В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - заявили в посольстве России в Дании.

Дипломаты уверены, что произошла ошибка и гражданин России не виновен в том, в чём его обвиняют. Представители дипмиссии подчеркнули, что рассчитывают на оправдательный приговор соотечественника и немедленное его освобождение.

Гражданин России находится под стражей с июля 2020 года. В Дании считают, что он мог завладеть какими-то секретами из области энергетики и передать эту информацию спецслужбам России.