Дело принципа: почему президент Польши подписал закон о «бандеровской идеологии»

Президент Польши Анджей Дуда одобрил обновлённый закон об Институте национальной памяти, который активно критикуют украинские власти. Он предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии». По словам польского лидера, документ сможет защитить репутацию страны и её жителей. При этом Дуда отметил, что после подписания отправит закон в Конституционный суд для его проверки на соответствие Конституции. RT узнал у экспертов, как решение главы Польши скажется на отношениях Варшавы и Киева.

Активисты украинских националистических партий во время митинга, посвящённого 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве, Украина Reuters © Valentyn Ogirenko

Президент Польши Анджей Дуда подписал спорный закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщил секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский. Обновлённая версия документа, ранее принятая в Сейме, предусматривает уголовное наказание за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения поляков в причастности к холокосту. Как ранее отмечал сам польский лидер, закон поможет защитить репутацию страны и её жителей.

«Учитывая необходимость защищать доброе имя Польши и поляков, я принял решение подписать это обновление закона», — цитирует ТАСС Дуду.

При этом он отметил, что намерен после подписания направить документ в Конституционный суд для его оценки на предмет соответствия принципу свободы слова.

Посла на ковёр

Крайнее недовольство в связи с новым законом неоднократно выражал Киев, который сейчас записывает участников Украинской повстанческой армии (УПА)* и Степана Бандеру в национальные герои.

В Раде предложили вызвать в парламент посла Украины в Польше Андрея Дещицу, чтобы он объяснил, почему дипломатам не удалось предотвратить принятие спорного закона.

«Не нужно отзывать посла, необходимо просто спросить человека, который представляет интересы Украины на официальном уровне, как так случилось, что делали, чтобы этого не произошло, какие внутренние или внешние силы привлекли к тому, что украинских националистов квалифицировали как преступников. Мы можем вызвать украинского посла в Раду и заслушать его», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

При этом он призвал Киев быть осторожным в этом вопросе и не «разжигать исторические противоречия», вводя ответные меры.

Угрозы на перспективу

Между тем ранее, 1 февраля, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что не исключает ответной реакции на действия польских властей. По его мнению, принятый Сеймом закон направлен на «построение исторической мифологии».

«Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ», — написал министр в своём Twitter.

Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо істор правди,а побудову істор міфології.Введення в юрид площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи&провокує реакцію у відповідь.Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 1, 2018

Игра реалиями

Эксперты отмечают, что новый польский закон действительно очень противоречив, ведь, согласно ему, одна историческая правда — в плане осуждения действий бандеровцев — продвигается, а другая — в отношении холокоста — замалчивается.

«Закон очень противоречивый, как противоречива и сама политика польского государства. С одной стороны, в нём продвигается идея исторической правды в части осуждения Бандеры и бандеровцев и пропаганды их идеологии. А с другой стороны, они стараются с помощью законодательных мер и даже уголовного преследования запретить обсуждать другую историческую правду о том, что, к сожалению, некоторые польские коллаборационисты участвовали в преследовании евреев на территории Польши», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин.

Он также отметил, что, отправляя документ на рассмотрение Конституционному суду, Дуда таким образом пытается его полностью легитимизировать.

Не смогут промолчать

Вероятную жёсткую реакцию со стороны Украины на новый закон предположил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Украина не сможет промолчать, даже если бы хотела, потому что бандеровская идеология — это основа современной украинской политики. Они не могут себе позволить не заметить давления на эту идеологию, потому что если они это пропустят, то через некоторое время вообще без идеологии останутся. В условиях очень непростой экономической и социальной ситуации на Украине они себе этого позволить не могут», — заявил он RT.

В связи с этим Журавлёв предположил, что в дальнейшем стоит ожидать взаимного обмена уколами, а также ухудшения отношений двух стран.

«Ведь единственная точка, в которой Киев и Варшава не противники, — это неприятие России. Но боюсь, что даже антирусское единство здесь не поможет. Более того, этот антирусский фронт, скорее всего, ослабнет, потому что усилятся взаимные противоречия», — резюмировал он.

Дело принципа

Причину же, по которой Польша всё-таки приняла столь противоречивый документ, пояснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. Он отметил, что для поляков принципиальны все исторические нюансы.

Марш националистов в Киеве в день рождения Степана Бандеры, 1 января 2018 года

AFP

© GENYA SAVILOV

«Поляки — это нация, которая к истории относится очень щепетильно. В отношениях с Россией поляки всегда будут помнить про Катынь. В отношениях с Украиной — про Волынскую резню. И если мы неоднократно на официальном уровне осуждали расстрел польских офицеров войсками НКВД, то украинские элиты агрессивный украинский национализм, в центре которого прославление действий ОУН-УПА, выбрали а качестве магистральной идеологии. Постоянные украинские марши в честь Бандеры, портреты Шухевича, слоган «Слава Украине!» — все это Польшу будет, безусловно, раздражать. Несмотря на то, что Польша до недавнего времени была главным «адвокатом Украины в Европе», — сказал Токарев.

Напомним, ранее обе палаты польского парламента поддержали закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).