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Дело Принципа: как худосочный юноша четыре империи развалил

25 июля 2020, 05:05  •  82 • Аналитика
© Public domain
Он убил австро-венгерского престолонаследника, создав формальный повод для начала Первой мировой войны. 25 июля 1894 года родился самый знаменитый сербский националист – Гаврило Принцип. Его жизнь была короткой и бурной.
Дело Принципа: как худосочный юноша четыре империи развалил
03:00
Общеизвестно: убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево вызвало цепную реакцию, Балканы стали "пороховой бочкой" Европы, а государства одно за другим втянулись в чудовищную бойню. Результат – исчезновение с карты мира сразу четырех империй: Германской, Австро-Венгерской, Российской и Османской. Принцип был радикалом, горячим сторонником освобождения Боснии и Герцеговины из-под власти Австро-Венгрии. Но ведь и приехавший в Сараево с нежно любимой супругой Софией эрцгерцог был не против автономии для боснийцев. Однако экстремистам из организации "Молодая Босния" этого было мало. Они ставили вопрос так: все или ничего. Подпольная деятельность бурлила. До поры до времени слабый здоровьем, стеснительный и постоянно читавший книги Гаврило Принцип не участвовал в политике. Но попытка славянских государств освободиться от османского владычества все изменила. В армию его не взяли, сначала не приняли и в националистические партии. Юноша решил доказать, что полезен для нации. В 1914 году он уже был ярым радикалом, членом "Молодой Боснии". Цель организации была четкой и однозначной: полное отделение Боснии от Австро-Венгрии и объединение всех славян региона в единую Югославию.
© РИА Новости / Золотов Андрей
Окровавленная рубашка эрцгерцога Франца Фердинанда
Убить эрцгерцога как символ порабощения решили по "русскому сценарию". За образец взяли убийство императора Александра II, отменившего в России крепостное право. Самодержец погиб в результате очередного покушения: ему под ноги бросили бомбу. Впрочем, были и собственные примеры. В 1910 году сербский студент Жераич попытался застрелить губернатора Боснии и Герцеговины. Он выпустил в него пять пуль, а затем одну в себя. Это вдохновило других террористов. Приезд Франца Фердинанда был прекрасным поводом принести ритуальную жертву. Группа младобоснийцев, в числе которых был Гаврило Принцип, хорошо подготовилась. Но кинутая в сторону кортежа бомба не достигла цели. Бомбометателя поймали. Ему не помог даже принятый цианид: он вызвал лишь приступ рвоты. Казалось бы – полный провал. Но оставшиеся заговорщики рассредоточились. И так уж случилось, что изменивший маршрут автомобиль эрцгерцога на одной из улиц попался на глаза Принципу. Выстрелы террориста были точны: они поразили Франца Фердинанда и его красавицу-супругу. Не питавший симпатий к славянам эрцгерцог в свое время так полюбил чешскую графиню Софию Хотек, что заявил: если я на ней не женюсь, то навсегда останусь холостяком. Их счастливый союз завершился трагедией.
© РИА Новости / Николай Соколов
Памятник Гавриле Принципу в Сараево
Заговорщиков поймали и судили. Одного казнили, других посадили в тюрьму. Во время процесса убийца Франца Фердинанда держался стойко, производил впечатление фанатично преданного идее романтика и интеллектуала. Он говорил, что убийство Софии не входило в его планы. От смертной казни Принципа спас несовершеннолетний возраст. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, но через несколько лет он умер от туберкулеза. Условия содержания были тяжелыми: кандалы, сырая одиночка, плохое питание окончательно подорвали его здоровье. Сегодня многие сербы считают Гаврилу Принципа национальным героем, символом освободительного движения. В 2015 году в Белграде в присутствии президента Сербии Томислава Николича ему был официально открыт памятник. Аналогичные монументы можно найти и в других городах Сербии, Черногории и Боснии. Впрочем, в исторических трудах Принцип пока все-таки проходит "под маркой" террориста.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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