Дело Павла Устинова: Вывих власти

Автор:

Курганов Дмитрий

Резонанснее некуда

Дело актёра Павла Устинова, которого ранее Тверской районный суд приговорил к реальному сроку в 3,5 года за нанесение телесных повреждений сотруднику Росгвардии во время задержания, а позже суд более высокой инстанции отпустил под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции, вызвало даже больший общественный резонанс, чем дело журналиста Ивана Голунова. За молодого человека, к слову, бывшего росгвардейца, вступилось огромное количество людей. Многочисленные коллеги по актёрскому цеху, общественные деятели, политики, журналисты и так далее.

Кто-то называл произошедшее беспределом, кто-то высказывался более осторожно, говоря лишь о несправедливом наказании, а не о невиновности Устинова как таковой. Интернет-пользователи, посмотрев растираживанное видео задержания, искренне недоумевали: «За что»? За что вообще задерживали Устинова – тема для отдельного разговора, в конце концов, осудили его не за это. А за что 3,5 года? За вывих плеча сотруднику Росгвардии? Почему судебное дело было слеплено так быстро и ещё быстрее вынесен приговор? Почему судья Криворучко отказался приобщать к делу упомянутое видео, ограничившись записями с уличных камер?

Даже Генеральная прокуратура обратилась к судебным органам с просьбой изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, а глава Росгвардии Виктор Золотов высказал личное мнение, что Устинову достаточно дать год условно. К делу актёра, которого либералы быстро окрестили очередной «жертвой режима», подключился знаменитый адвокат Евгений Кучерена, что обеспечило подсудимому максимально качественную защиту.

И вот 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО. Теперь он будет ждать апелляции в надежде на смягчение или вообще отмену приговора.

Москва, 20 сентября 2019 года. В зале суда, где слушалось дело Павла Устинова. Фото: EPA/Yuri Kochetkov/ТАСС

Влияние общества

Однако дело Павла Устинова оставляет за собой шлейф и других вопросов, которые не имеют непосредственного отношения к тому, виновен или нет – оставим пока этот момент за скобками. Действительно ли общественный резонанс оказал такое мощное влияние на судебную систему, что ситуация поменялась кардинальным образом, или всё дело исключительно в некомпетентности конкретного прокурора и конкретного судьи? А что было бы, будь на месте Устинова обычный гражданин? Слесарь, сантехник, инженер, не актёр, одним словом, заступились бы тогда за него все те, кто массово публиковал посты с хэштегом #ямыпавелустинов?

На самом деле, не хочется никого обвинять в пиаре или неискренности, хотя и такие примеры, конечно, есть. Но нужен ли пиар, например, Ивану Урганту? Почему-то кажется, что нет. Сложно найти в нашей стране более популярную и одновременно наименее противоречивую медийную личность. Буквально 20 сентября вышло интервью шоумена, которое он дал агентству ТАСС. Журналист Бэлла Волкова спросила его, почему он решил высказаться о деле Павла Устинова в эфире «Вечернего Урганта», хотя программа совсем не политическая. Приводим дословный ответ.

Тут моя позиция несильно отличается оригинальностью. Невиновный человек не может нести наказание непонятно за что. Некрасиво бить беззащитного человека, находясь в большинстве. Странно не давать людям мирно высказывать собственную точку зрения. И как-то не хочется об этом молчать,

— сказал Ургант.

Заметьте – ни слова о «беспределе», «кровавом режиме» или чём-то подобном. С одной стороны, конечно, это логично, учитывая, на каком канале работает Иван. С другой – уже сам факт того, что Ургант высказался в своей передаче о деле Устинова, изрядно удивил либералов и им сопереживающих. Как вообще Константин Эрнст такое пропустил? Или текст был заверен «там наверху»? Запереживали оппозиционеры: как так, Первый канал, «оплот государственной пропаганды», и вдруг такое. А всё потому, что у нынешних либералов есть только белое и чёрное. Любая несправедливость ставится чуть ли не лично в вину Путину. То есть у них всегда готов диагноз для действующей власти, что бы ни происходило. И это клеймо ставится при первой удобной возможности.

Удобрения для смуты

И вот такие случаи, как дела Голунова и Устинова, – просто идеальная почва для очередного этапа расшатывания российской государственности. Великолепный плацдарм для новой волны хайпа, для привлечения в свои ряды новых сторонников, особенно из числа доверчивой и зачастую не умеющей логически мыслить молодёжи. И все эти медийные личности подыгрывают либералам в их «борьбе за правду». Кто-то осознанно, кто-то нет, но сути это не меняет.

Чем более искренним выглядит тот или иной пост знаменитости в соцсети, тем больше очков зарабатывает оппозиция. И когда известная всей России звезда, постоянно заявляющая о своей аполитичности (от собственных концертов до интервью у Познера), присоединяется к хайпу вокруг Павла Устинова, автоматически от этой аполитичности ничего не остаётся. И в этом нет вины самой звезды – в такое положение она попадает благодаря налаженности процесса.

Павел Устинов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Всё было просчитано?

Тут, кстати, возникает ещё один вопрос. А не было ли случившееся заранее спланированной провокацией, очередной попыткой подорвать доверие людей к правоохранительным органам, власти как таковой? Самого Устинова вполне могли использовать и втёмную, а выбрать – исходя из его росгвардейского прошлого. Однозначно ответить на этот вопрос пока нельзя, тем более что в самом деле ещё не поставлена точка. Тем не менее зерно сомнения посеяно.

Руководитель московского отделения сетевого движения «Возрождение России» политолог Александр Руденко уверен, что то давление, которое оказывается общественным мнением на правоохранительную и судебную системы, является свидетельством борьбы определённых сил внутри страны. Об этом он высказался в эфире Царьграда. По мнению эксперта, свой внутренний элитный конфликт эти силы выплёскивают на общество, стараясь как можно больше на свою сторону перетянуть лидеров мнений, неких авторитетов. «А в результате они провоцируют раскол вообще всего общества», – отметил Руденко. Политолог подчеркнул, что такое бурление народных масс в будущем часто перерастает в намного более серьёзные конфликты.

Телеканал «Царьград» провёл опрос в социальных сетях, чтобы узнать мнение людей, какой же участи заслуживает Павел Устинов. 89% респондентов считают, что актёра необходимо оправдать и отпустить. Лишь 6% уверены в необходимости оставить приговор без изменения. Оставшиеся 5% высказались за смягчение наказания. Можно с большой уверенностью говорить о том, что аналогичные результаты были бы и в целом по стране, проведи условный ВЦИОМ такой опрос. Только ведь дело в том, что своё мнение они могут сформировать исключительно на основании информации из СМИ и комментариев других людей, в первую очередь в интернете.

Конечно, хочется верить, что в деле Павла Устинова восторжествует справедливость. Но опасность сложившейся ситуации в том, что когда на его месте окажется новый Сенцов, либералы с ещё большей хваткой вцепятся в эту возможность, чтобы под маской сопереживания продолжать своё неблаговидное дело по дестабилизации обстановки в России. С этим нужно бороться.