Дело об "урановых хвостах". Россия и ядерные отходы • 78 • Аналитика Вездесущие экологи

Надо отдать должное современным экологам: они по-настоящему научились управлять чуть ли не всем миром. Драконовские экологические нормы из серии ЕВРО привели к тому, что в современном автомобиле система очистки выхлопных газов стала сложнее самого двигателя внутреннего сгорания.









В США дела состоят ненамного лучше. Вспомните скандал с подтасовкой параметров выхлопа дизельных моторов концерна Volkswagen, который стал причиной многомиллиардных убытков немецкой компании. Это привело к тому, что немцы вообще решили в ближайшем будущем отказаться от двигателей на углеводородах, постепенно переводя всю модельную гамму на электричество. При этом многие забывают, в том числе и экологи, что на производство электроэнергии потребуются новые и новые тепловые электростанции, а также энергозатратная добыча лития. Одних только ветряков, ставших уже символом «чистой» Европы, не хватит, даже если ими уставить все поля и побережья. В России ситуация пока более адекватная, но и тут регулярно возникают экологические истерики. Одной из них стала новость о ввозе в Россию гексафторида урана или, как его еще называют, «урановых хвостов», для переработки на отечественных мощностях. Главным виновником назвали компанию Urenco Deutschland GmbH, занимающуюся обогащением топлива для атомных электростанций. Здесь вообще стоит возмутиться – в Германии есть технологии и производственная база для обогащения урана.







Пусть центрифуги и рассчитаны исключительно на мирное использование и предприятия регулярно посещают различные контрольные комиссии, призванные не допускать противозаконного. Но сколько месяцев понадобится немецким специалистам, чтобы в «пожарном» случае перестроить цикл обогащения на военные нужды? Однако мы немного отвлеклись от главной темы. Итак, отвальный гексафторид урана является конечным продуктом ядерного топливного цикла, от которого как-то необходимо избавляться. Но он содержит остаточные количества урана-235 (до 0,7%) – его можно выделить, получить оксид и отправить обратно в атомные реакторы. Либо обогатить «урановые хвосты» до содержания урана-235 порядка 5%, что позволит отходы применять как топливо на АЭС. Собственно, этим и собираются заниматься в России по европейскому заказу. Почему именно у нас? Конечно, это дешевле, а также позволяет избежать нападок местных экзальтированных экологов типа Greenpeace. Кроме этого, технологии центрифугирования ураносодержащих веществ у нас в России пока самые передовые в мире. В общей сложности до 2022 года немцы собираются ввести в страну порядка 12 тыс. тонн отвальных хвостов, которые будут перерабатываться преимущественно на Уральском электрохимическом комбинате.





Уральский электрохимический комбинат



Кроме этого, в операции будут задействованы ФГУП "Сибирский химический комбинат" (Томск), ФГУП "Ангарский электролизный химический комбинат" (Ангарск) или ФГУП "ПО "Электрохимический завод" (Зеленогорск). Важно знать, что после того на Урале и в Сибири разберутся с гексафторидом урана и его примесями, обогащенное топливо вернут в контейнерах обратно в Германию для использования на АЭС (если они в Европе к тому времени вообще останутся). 10% полученных «урановых хвостов» продадут обратно в Германию, а оставшиеся 90% «выхолощенных» отходов оставят в России. Все планируется сделать в соответствии с законом «Об охране окружающей среды», прямо запрещающим бессрочное захоронение ядерных отходов на территории России. Неужели все так хорошо и безопасно? Конечно, риски существуют, но далеко не радиоактивного характера.



Гексафторид урана – штука крайне неприятная. Это сильный яд, который в случае возгорания даже потушить водой не получится – он с H 2 0 в реакцию вступает. Поэтому опасность все-таки есть, но она носит чисто технический характер, так как не предполагает даже намека на масштабное радиоактивное загрязнение в случае аварии. Тем более что в Росатоме умеют обращаться с «урановыми хвостами» — у нас их накопилось немало (говорят, более 1 млн тонн) еще с советских времени, и «запас» постоянно пополняется. Пока мы их просто храним, попутно разрабатывая технологии использования в низкообогащенном виде в качестве топлива в реакторах на быстрых нейтронах. Есть даже технологии полной переработки в менее опасные тетрафторид урана и закись-окись урана, но их производительность оставляет желать лучшего. Кстати, Росатом и немецкая Urenco не первый раз сотрудничают по этому вопросу – аналогичными совместными проектами в России были заняты в 90-х и начале 2000-х годов.







По заверениям организации Greenpeace, на Урал из немецкого Гронау с мая текущего года пришло не менее шести железнодорожных составов с «урановыми хвостами» для переработки. О том, что по Транссибирской железнодорожной магистрали ежедневно курсируют составы с еще более опасным химическими веществами, экологи молчат. Конечно, ведь же здесь не найти радиоактивного хайпа.



Что делать с отходами?

Тем не менее, дело о «урановых хвостах» затронуло серьезную проблему утилизации отработанного топлива с АЭС. А в России, ядерной державе, это еще накладывается на вопрос об использованном топливе атомных реакторов подводных лодок. В нашей стране, кстати, с этим ситуация сложилась еще более или менее: мы не только просто «закапываем» радиоактивные отходы, но вторично перерабатываем в топливо. Например, на предприятии «Маяк» в Челябинской области из высокоактивных отходов научились извлекать 97% изотопов урана, который в дальнейшем идёт обратно в реакторы. С низкообогащенными отходами, из которых или невозможно, или экономически невыгодно извлекать уран, также в Росатоме умеют обращаться. Такие вещества сжигаются, дымы фильтруются, сажа и несгоревший остаток прессуются в бочках, заливаются цементом и захораниваются на полигонах.





Реакторные отсеки отечественных субмарин на долгосрочном хранении в Сайда Губе в Мурманской области





Отходы, способные в ходе распада излучать тепло, раньше хранили фактически в водной толще. Таким является центр кондиционирования и хранения радиоактивных отходов в губе Андреева на берегу Баренцева моря. Примерное по такой схеме организуется утилизация и хранение реакторных отсеков отечественных атомных подлодок. Сейчас их скопилось более 180. Большую часть из них можно встретить на Сайда Губе в Кольском заливе, берег которой уставлен законсервированными частями подводных лодок. Однако самые опасные высокоактивные отходы требуют гораздо более серьезных мер изоляции от человека и живой природы. В идеале такие вещества следует пустить на несколько сот метров в гранитную толщу какого-нибудь горного массива. Но возникает проблема теплообмена: отсутствие водяного охлаждения приведет к перегреву и разрушению саркофага, рассчитанного на тысячи лет хранения. На горно-химическом комбинате под Красноярском в хранилище ядерных отходов эта проблема частично решена пассивным воздушным охлаждением, но до идеала еще далеко.







Современные налоги и «ножницы Троцкого». Кто попал под лезвия?

Примеры хранения ядерных отходов в России и Казахстане



Не стоит считать, что хранение отработанного ядерного топлива – это прерогатива исключительно России. Мы не превращаемся в мировую ядерную свалку, как любят говорить некоторые эксперты. У нас это, напомню, вообще законодательно запрещено. При этом многие страны с обширным слабозаселенными территориями готовы зарабатывать на необременительном хранении даже высокоактивных отходов АЭС. Так, в Финляндии в местечке Онкала с 2015 года строится в гранитной скале вместительное хранилище, рассчитанное на изоляцию радиоактивных веществ в течение 100 тыс. лет. Позже примеру соседей планируют последовать шведы и даже американцы, если договорятся с общественностью относительно атомного репозитория Юкка-Маунтин в пустыне Невады. Впрочем, такого длительного хранения отходов может вообще не последовать – в ведущих ядерных державах вовсю ведутся работы по новым технологиям полной переработки отходов атомных реакторов. Надо отдать должное современным экологам: они по-настоящему научились управлять чуть ли не всем миром. Драконовские экологические нормы из серии ЕВРО привели к тому, что в современном автомобиле система очистки выхлопных газов стала сложнее самого двигателя внутреннего сгорания.В США дела состоят ненамного лучше. Вспомните скандал с подтасовкой параметров выхлопа дизельных моторов концерна Volkswagen, который стал причиной многомиллиардных убытков немецкой компании. Это привело к тому, что немцы вообще решили в ближайшем будущем отказаться от двигателей на углеводородах, постепенно переводя всю модельную гамму на электричество. При этом многие забывают, в том числе и экологи, что на производство электроэнергии потребуются новые и новые тепловые электростанции, а также энергозатратная добыча лития. Одних только ветряков, ставших уже символом «чистой» Европы, не хватит, даже если ими уставить все поля и побережья. В России ситуация пока более адекватная, но и тут регулярно возникают экологические истерики. Одной из них стала новость о ввозе в Россию гексафторида урана или, как его еще называют, «урановых хвостов», для переработки на отечественных мощностях. Главным виновником назвали компанию Urenco Deutschland GmbH, занимающуюся обогащением топлива для атомных электростанций. Здесь вообще стоит возмутиться – в Германии есть технологии и производственная база для обогащения урана.Пусть центрифуги и рассчитаны исключительно на мирное использование и предприятия регулярно посещают различные контрольные комиссии, призванные не допускать противозаконного. Но сколько месяцев понадобится немецким специалистам, чтобы в «пожарном» случае перестроить цикл обогащения на военные нужды? Однако мы немного отвлеклись от главной темы. Итак, отвальный гексафторид урана является конечным продуктом ядерного топливного цикла, от которого как-то необходимо избавляться. Но он содержит остаточные количества урана-235 (до 0,7%) – его можно выделить, получить оксид и отправить обратно в атомные реакторы. Либо обогатить «урановые хвосты» до содержания урана-235 порядка 5%, что позволит отходы применять как топливо на АЭС. Собственно, этим и собираются заниматься в России по европейскому заказу. Почему именно у нас? Конечно, это дешевле, а также позволяет избежать нападок местных экзальтированных экологов типа Greenpeace. Кроме этого, технологии центрифугирования ураносодержащих веществ у нас в России пока самые передовые в мире. В общей сложности до 2022 года немцы собираются ввести в страну порядка 12 тыс. тонн отвальных хвостов, которые будут перерабатываться преимущественно на Уральском электрохимическом комбинате.Кроме этого, в операции будут задействованы ФГУП "Сибирский химический комбинат" (Томск), ФГУП "Ангарский электролизный химический комбинат" (Ангарск) или ФГУП "ПО "Электрохимический завод" (Зеленогорск). Важно знать, что после того на Урале и в Сибири разберутся с гексафторидом урана и его примесями, обогащенное топливо вернут в контейнерах обратно в Германию для использования на АЭС (если они в Европе к тому времени вообще останутся). 10% полученных «урановых хвостов» продадут обратно в Германию, а оставшиеся 90% «выхолощенных» отходов оставят в России. Все планируется сделать в соответствии с законом «Об охране окружающей среды», прямо запрещающим бессрочное захоронение ядерных отходов на территории России. Неужели все так хорошо и безопасно? Конечно, риски существуют, но далеко не радиоактивного характера.Гексафторид урана – штука крайне неприятная. Это сильный яд, который в случае возгорания даже потушить водой не получится – он с H0 в реакцию вступает. Поэтому опасность все-таки есть, но она носит чисто технический характер, так как не предполагает даже намека на масштабное радиоактивное загрязнение в случае аварии. Тем более что в Росатоме умеют обращаться с «урановыми хвостами» — у нас их накопилось немало (говорят, более 1 млн тонн) еще с советских времени, и «запас» постоянно пополняется. Пока мы их просто храним, попутно разрабатывая технологии использования в низкообогащенном виде в качестве топлива в реакторах на быстрых нейтронах. Есть даже технологии полной переработки в менее опасные тетрафторид урана и закись-окись урана, но их производительность оставляет желать лучшего. Кстати, Росатом и немецкая Urenco не первый раз сотрудничают по этому вопросу – аналогичными совместными проектами в России были заняты в 90-х и начале 2000-х годов.По заверениям организации Greenpeace, на Урал из немецкого Гронау с мая текущего года пришло не менее шести железнодорожных составов с «урановыми хвостами» для переработки. О том, что по Транссибирской железнодорожной магистрали ежедневно курсируют составы с еще более опасным химическими веществами, экологи молчат. Конечно, ведь же здесь не найти радиоактивного хайпа.Тем не менее, дело о «урановых хвостах» затронуло серьезную проблему утилизации отработанного топлива с АЭС. А в России, ядерной державе, это еще накладывается на вопрос об использованном топливе атомных реакторов подводных лодок. В нашей стране, кстати, с этим ситуация сложилась еще более или менее: мы не только просто «закапываем» радиоактивные отходы, но вторично перерабатываем в топливо. Например, на предприятии «Маяк» в Челябинской области из высокоактивных отходов научились извлекать 97% изотопов урана, который в дальнейшем идёт обратно в реакторы. С низкообогащенными отходами, из которых или невозможно, или экономически невыгодно извлекать уран, также в Росатоме умеют обращаться. Такие вещества сжигаются, дымы фильтруются, сажа и несгоревший остаток прессуются в бочках, заливаются цементом и захораниваются на полигонах.Отходы, способные в ходе распада излучать тепло, раньше хранили фактически в водной толще. Таким является центр кондиционирования и хранения радиоактивных отходов в губе Андреева на берегу Баренцева моря. Примерное по такой схеме организуется утилизация и хранение реакторных отсеков отечественных атомных подлодок. Сейчас их скопилось более 180. Большую часть из них можно встретить на Сайда Губе в Кольском заливе, берег которой уставлен законсервированными частями подводных лодок. Однако самые опасные высокоактивные отходы требуют гораздо более серьезных мер изоляции от человека и живой природы. В идеале такие вещества следует пустить на несколько сот метров в гранитную толщу какого-нибудь горного массива. Но возникает проблема теплообмена: отсутствие водяного охлаждения приведет к перегреву и разрушению саркофага, рассчитанного на тысячи лет хранения. На горно-химическом комбинате под Красноярском в хранилище ядерных отходов эта проблема частично решена пассивным воздушным охлаждением, но до идеала еще далеко.Не стоит считать, что хранение отработанного ядерного топлива – это прерогатива исключительно России. Мы не превращаемся в мировую ядерную свалку, как любят говорить некоторые эксперты. У нас это, напомню, вообще законодательно запрещено. При этом многие страны с обширным слабозаселенными территориями готовы зарабатывать на необременительном хранении даже высокоактивных отходов АЭС. Так, в Финляндии в местечке Онкала с 2015 года строится в гранитной скале вместительное хранилище, рассчитанное на изоляцию радиоактивных веществ в течение 100 тыс. лет. Позже примеру соседей планируют последовать шведы и даже американцы, если договорятся с общественностью относительно атомного репозитория Юкка-Маунтин в пустыне Невады. Впрочем, такого длительного хранения отходов может вообще не последовать – в ведущих ядерных державах вовсю ведутся работы по новым технологиям полной переработки отходов атомных реакторов. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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