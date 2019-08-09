Дело об отмывании миллиарда в ФБК поручено раскусившему махинации Серебренникова – источник

Ранее Лавров вел дело о махинациях в "Седьмой студии", одним из фигурантов которого был режиссер Кирилл Серебренников. Кроме того, следователь руководил расследованием дела бывшего и действующего офицеров СУ ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которым вменяют в вину вымогательство 65 миллионов рублей у сына бывшего гендиректора ФГУП "Издательство „Известия“" политолога Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве.

Как отмечает источник, Лаврову было поручено вести дело ФБК именно потому, что перед этим он вел вышеупомянутое дело.

Кроме того, издание по сведениям близкого к следствию источника отмечает, что основным подозреваемым по делу ФБК проходит бывший глава штаба Навального Леонид Волков. Как следует из данных источника, в ходе допросов иных сотрудников ФБК следователи пытаются собрать доказательства, изобличающие вину Волкова.