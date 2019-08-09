Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вопрос закрыт»: депутат Рады смирился с потерей Крыма
NYT: Крупнейшие банки Уолл-стрит сливали конгрессу данные о связях Трампа с Росс...
Пушков оценил кандидатуру Гренелла на пост посла США в России
Противокорабельная ракета: гиперзвуковая или дозвуковая?
Главная / Политика

Дело об отмывании миллиарда в ФБК поручено раскусившему махинации Серебренникова – источник

09 августа 2019, 13:39  •  84 • Политика
Уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального расследует старший следователь по особо важным делам при председателе СКР, полковник юстиции Александр Лавров. Такое сообщение публикует РБК по сведениям своих источников.
Ранее Лавров вел дело о махинациях в "Седьмой студии", одним из фигурантов которого был режиссер Кирилл Серебренников. Кроме того, следователь руководил расследованием дела бывшего и действующего офицеров СУ ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которым вменяют в вину вымогательство 65 миллионов рублей у сына бывшего гендиректора ФГУП "Издательство „Известия“" политолога Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве.
Как отмечает источник, Лаврову было поручено вести дело ФБК именно потому, что перед этим он вел вышеупомянутое дело.
Кроме того, издание по сведениям близкого к следствию источника отмечает, что основным подозреваемым по делу ФБК проходит бывший глава штаба Навального Леонид Волков. Как следует из данных источника, в ходе допросов иных сотрудников ФБК следователи пытаются собрать доказательства, изобличающие вину Волкова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
08 августа 2019, 21:24
В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от неискренней «заботы»
08 августа 2019, 14:54
"Нет информации": Захарова о возможном обращении Атамбаева к России за помощью
09 августа 2019, 13:39
"Дипломатично отбрили": В США ответили на идею Зеленского изменить "нормандский формат"
09 августа 2019, 08:24
Медведев: Москва продолжит оказывать Бишкеку помощь и поддержку
08 августа 2019, 21:24
"Выклянчиваешь на очередной отдых": В Twitter не поверили в "благие намерения" Навального
09 августа 2019, 01:54
Полянский сообщил, что Россия развивает связи с Грузией, несмотря на действия Запада
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
09 августа 2019, 03:54
"Прощай, страшное недоразумение": В центре Киева демонтировали арт-объект &...
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с...
09 августа 2019, 00:39
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оруж...
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
03 августа 2019, 21:09
Рейтинг президента падает. Почему народ не верит Путину?
07 августа 2019, 16:09
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донбассу
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
06 августа 2019, 07:39
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо заплатить до конца года
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
04 августа 2019, 06:54
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.