|
Дело об отмывании миллиарда в ФБК поручено раскусившему махинации Серебренникова – источник
09 августа 2019, 13:39 • 84 • Политика
Уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального расследует старший следователь по особо важным делам при председателе СКР, полковник юстиции Александр Лавров. Такое сообщение публикует РБК по сведениям своих источников.
Ранее Лавров вел дело о махинациях в "Седьмой студии", одним из фигурантов которого был режиссер Кирилл Серебренников. Кроме того, следователь руководил расследованием дела бывшего и действующего офицеров СУ ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которым вменяют в вину вымогательство 65 миллионов рублей у сына бывшего гендиректора ФГУП "Издательство „Известия“" политолога Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве.
Как отмечает источник, Лаврову было поручено вести дело ФБК именно потому, что перед этим он вел вышеупомянутое дело.
Кроме того, издание по сведениям близкого к следствию источника отмечает, что основным подозреваемым по делу ФБК проходит бывший глава штаба Навального Леонид Волков. Как следует из данных источника, в ходе допросов иных сотрудников ФБК следователи пытаются собрать доказательства, изобличающие вину Волкова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2019, 21:09
|
03 августа 2019, 21:09
|
07 августа 2019, 16:09
|
08 августа 2019, 14:54
|
06 августа 2019, 07:39
|
04 августа 2019, 00:24
|
04 августа 2019, 06:54