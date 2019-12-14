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Дело о шпионаже за Джулианом: адвокат допустил отказ Британии от экстрадиции Ассанжа в США из-за слежки

14 декабря 2019, 19:54  •  63 • В мире
Великобритания может отказать США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил его адвокат Аитор Мартинез. По его словам, основанием для такого шага британских властей может послужить расследование о шпионаже, начатое в Испании. Согласно материалам дела, испанская охранная компания, работавшая в посольстве Эквадора в 2012—2018 годах, следила за Ассанжем и передавала собранную информацию разведслужбам США.
 
Reuters © Hannah McKay
 

Великобритания может отказаться экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку американская разведка, предположительно, вела за ним слежку, когда тот находился в посольстве Эквадора. Об этом сообщил адвокат австралийского журналиста Аитор Мартинез, передаёт РИА Новости.

Юрист отмечает, что, согласно материалам открытого в Испании уголовного дела, испанская охранная компания, работавшая в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 по 2018 год, собирала информацию об Ассанже и передавала её разведслужбам США. Сотрудники компании, предположительно, установили в огнетушителях в посольстве микрофоны, копировали данные удостоверений личности посетителей, а также взламывали их электронные устройства.

«Уголовное расследование, начатое в Испании, очень актуально, поскольку оно показывает, что за господином Ассанжем и его адвокатами в посольстве Эквадора в Лондоне регулярно велась слежка для властей США», — подтвердил Мартинез.

Он добавил, что Лондон может отказаться выдать Ассанжа стране, в которой не соблюдаются минимальные правовые гарантии.

Сам Ассанж 20 декабря в режиме видеоконференции даст испанскому суду показания по делу о шпионаже.

«20 декабря текущего года — важная дата... В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдёт в Вестминстерский суд для получения по видео-конференц-связи показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора», — сказал адвокат.

Он также сообщил, что окончательное решение по вопросу экстрадиции должно быть вынесено на слушании, назначенном на 25 февраля 2020 года.

Напомним, в августе 2010 года власти Швеции предъявили Ассанжу обвинение в преступлениях сексуального характера. Сам журналист отрицал все обвинения. Он утверждал, что расследование является спланированной кампанией по его дискредитации из-за публикаций WikiLeaks о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.

Ассанж перебрался в Лондон, где был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году британский суд принял решение об экстрадиции журналиста в Швецию, и после неудачной попытки обжаловать вердикт в 2012-м Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства страны политического убежища. 19 мая 2017 года прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании.

Основатель WikiLeaks провёл в посольстве около семи лет, проживая в комнате с самодельным душем, беговой дорожкой и лампой дневного света. Однако в марте 2018 года посольство отключило ему доступ в интернет и запретило принимать посетителей, сославшись на то, что тот нарушил принятые ранее договорённости.

  • Reuters
  • © Henry Nicholls

В апреле 2019 года Эквадор лишил журналиста убежища в своём посольстве, после чего он был задержан полицией. В мае британский суд признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В это же время Швеция возобновила расследование по делу Ассанжа, однако уже в ноябре закрыла его якобы из-за «слабой доказательной базы».

Между тем США в июне потребовали экстрадиции Ассанжа, заявив, что ему предъявлены обвинения в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации, публикации секретных правительственных данных и шпионаже. В случае если американская сторона добьётся выдачи журналиста, ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

В настоящее время Ассанж находится в британской тюрьме Белмарш. Пристальное внимание СМИ привлекли сообщения о случаях жестокого обращения с основателем WikiLeaks во время отбывания срока. В частности, спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер потребовал от Лондона провести расследование по факту появившихся данных, однако Британия отвергла все обвинения.

«На протяжении четырёх месяцев я не получал вообще никакого ответа. Позднее Великобритания прислала очень короткое письмо, буквально два абзаца, в котором она отвергла все обвинения в причастности к жестокому обращению с Джулианом Ассанжем», — сказал Мельцер.

Ухудшение здоровья журналиста также вызывает серьёзные опасения у его отца, 80-летнего Джона Шиптона. Он неоднократно заявлял, что опасается возможной экстрадиции сына в США, так как убеждён, что тот не выдержит условий заключения и умрёт в тюрьме. Шиптон добавил, что Ассанж во время отбывания срока регулярно испытывает физические и психологические страдания, сильно похудел.

«Нужно признать горькую правду: он может умереть в тюрьме... Это не отцовское беспокойство, а просто факт», — подчеркнул Шиптон.

На состояние Ассанжа неоднократно обращали внимание и российские власти. 12 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее с журналистом «настоящей политической расправой».

«Серьёзное беспокойство вызывают сообщения об ухудшающемся состоянии здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа​​​. В настоящее время он находится в следственном изоляторе британской тюрьмы... Обращение с ним квалифицируется как жестокое», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что журналист лишён медицинской помощи несмотря на то, что болен, не получает полноценного питания и подвергается психологическим пыткам. 

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