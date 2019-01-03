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Дело о мошенничестве и растратах на 14 млрд: Франция экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Подмосковья

03 января 2019, 20:54  •  82 • В России
Французские власти удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче бывшего вице-премьера и министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Чиновника и его предполагаемых сообщников обвиняют в причинении ущерба региону и ряду предприятий на сумму свыше 14 млрд рублей. Речь идёт о 22 эпизодах мошенничества, растраты и легализации имущества, приобретённого незаконным путём в 2000-х годах. Кузнецов несколько лет находился в международном розыске по линии Интерпола, а в 2013-м был задержан на юге Франции. С тех пор продолжались судебные тяжбы о возможной выдаче бывшего чиновника российской стороне. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, дело Кузнецова будет направлено в суд после завершения необходимых процессуальных действий.
 
РИА Новости
 

Французские власти выдали российской стороне бывшего зампреда правительства Подмосковья Алексея Кузнецова, который обвиняется в финансовых махинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Компетентными органами Французской Республики удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов правительства Московской области Алексея Викторовича Кузнецова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ», — говорится в пресс-релизе.

Занимавший пост министра финансов Подмосковья в 2000—2008 годах и первого вице-премьера правительства Подмосковья в 2004—2008 годах Кузнецов обвиняется в десяти эпизодах мошенничества, трёх случаях растраты и девяти эпизодах легализации имущества, приобретённого в результате совершённых преступлений.

По данным следствия, Кузнецов и его сообщники причинили правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства региона и компании «Мособлтрастинвест» ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

Напомним, в конце июля 2008 года Кузнецов написал заявление об увольнении из правительства Подмосковья «по собственному желанию» и уехал в США, гражданкой которых является его бывшая жена Жанна Буллок, также замешанная в преступной схеме. Уже в августе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова и его подельников, включая Буллок и замглавы областного Минфина Владимира Носова.

Причём если Носов, экс-глава ОАО «Московская областная трастовая компания» Владислав Телепнёв и экономист ООО «НЭС-Финанс» Елена Кузнецова были в 2014 году осуждены на сроки от 7 до 14 лет, то Кузнецов и Буллок долгое время находились в международном розыске.

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Французские власти задержали Кузнецова на юге страны в июле 2013 года, причём при задержании у него было изъято несколько поддельных паспортов. С декабря того же года апелляционные суды Экс-ан-Прованса и Лиона рассматривали дело о его выдаче России, причём в апреле 2017-го Кузнецова освободили из-под стражи, поскольку продолжительность его содержания «превышала разумные сроки». После этого россиянин находился под электронным наблюдением в Париже и регулярно отмечался в полицейском управлении.

«Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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В пресс-службе ведомства добавили, что Кузнецов подавал жалобу на решение суда о выдаче Российской Федерации. После изучения предоставленных российской стороной дополнительных материалов и гарантий соблюдения прав обвиняемого при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях Государственный совет Франции в конце декабря 2018-го принял решение отклонить его прошение.

«Сегодня, 3 января 2019 года, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию», — отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона придаёт особое значение международному сотрудничеству и активно участвует в нём. Именно поэтому Москве удалось добиться экстрадиции Кузнецова.

«Постоянное оперативное взаимодействие с французскими коллегами позволяет преодолевать имеющиеся барьеры, обусловленные различием в наших правовых системах», — добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила журналистам, что дело Кузнецова будет направлено в суд после завершения всех необходимых процессуальных действий.

Добавим, что в январе 2018 года Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшую супругу Кузнецова Жанну Буллок к 11 годам колонии за хищение в особо крупных размерах. Однако Соединённые Штаты отказываются выдавать российской стороне гражданку своей страны.

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