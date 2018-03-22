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Дело о крушении МН-17: Суд над обвиняемыми может пройти заочно
22 марта 2018, 08:24 • 154 • В мире
Судебный процесс над обвиняемыми в крушении малазийского Boeing на Украине может проходить при отсутствии самих обвиняемых.
Глава Совместной следственной группы, которая занимается уголовным расследованием трагедии крушения малазийского МН-17, голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что судебный процесс над обвиняемыми в крушении малазийского Boeing на Украине, скорее всего, пройдет заочно, даже если обвиняемых не будет на процессе.
Впрочем, по словам Вестербеке, конечный итог будет зависеть от того, какие доказательства суду предъявит прокуратура. Вполне возможно, что статью могут изменить на "Непредумышленное убийство".
Имена подозреваемых пока не разглашаются, так как расследование еще не завершено.
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