Дело о крушении МН-17: Суд над обвиняемыми может пройти заочно

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Судебный процесс над обвиняемыми в крушении малазийского Boeing на Украине может проходить при отсутствии самих обвиняемых.

Глава Совместной следственной группы, которая занимается уголовным расследованием трагедии крушения малазийского МН-17, голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что судебный процесс над обвиняемыми в крушении малазийского Boeing на Украине, скорее всего, пройдет заочно, даже если обвиняемых не будет на процессе.

"Мы, конечно же, хотим, чтобы на скамье подсудимых были люди, но если их там не будет, или если мы не сможем их арестовать или разыскать, - цитирует The Australian Вестербеке. - Максимальное наказание за уничтожение самолета, приведшее к человеческим жертвам - пожизненное заключение, и мы, вероятно, будем настаивать на нем".

Впрочем, по словам Вестербеке, конечный итог будет зависеть от того, какие доказательства суду предъявит прокуратура. Вполне возможно, что статью могут изменить на "Непредумышленное убийство".

Имена подозреваемых пока не разглашаются, так как расследование еще не завершено.





