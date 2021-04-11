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Дело о крушении MH17: сеанс саморазоблачения голландской стороны

11 апреля 2021, 16:15  •  214 • Политика
Нидерландские журналисты хотели устроить новую сенсацию в деле MH17, но получился сеанс саморазоблачения. Они заявили, что получили доступ к записям телефонных переговоров главного подозреваемого в крушении Boeing. Но из новых данных следует, что сам подозреваемый узнал о катастрофе только спустя несколько часов после неё.
Авторы программы Nieuwsuur утверждают, что в их распоряжении оказались тысячи записей телефонных переговоров Сергея Дубинского - он является одним из главных обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом летом 2014 года.
Голландцы пояснили, что запись якобы вели специалисты Службы безопасности Украины. Журналисты тут же собрали все тексты бесед Дубинского и попытались реконструировать события тех дней.
Как утверждают "расследователи", данные записи подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод о том, что лайнер был сбит из комплекса "Бук".
Однако при этом из бесед следует, что главный подозреваемый - по мнению голландской стороны, он занимает высокий пост в русской разведке - узнал о "сбитом" самолёте лишь спустя несколько часов после катастрофы. Об этом пишет один из главных нидерландских новостных порталов NU.NL.
Тем не менее голландская сторона делает абсурдный вывод, что обвинения с Дубинского снимать не нужно, поскольку "значительная часть ответственности лежит именно на нём".

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