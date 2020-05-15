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Дело о крушении MH17: Расследование идёт ко дну, хотя аресты уже якобы начались

15 мая 2020, 07:55  •  188 • Политика
Прокуратура Нидерландов назвала имена всех людей, которые проходят как подозреваемые в деле о крушении "Боинга" на востоке Украины. А сегодня источники "Би-би-си" заявили, что первые аресты уже начались, но не с голландской стороны, а будто бы в Донецке.
По данным источника "Русской службы Би-би-си", в Донецке арестовали одного из фигурантов дела о крушении малайзийского "Боинга" MH17 - гражданина Украины Леонида Харченко.
Он был задержан ещё 11 марта рядом со своим домом. После этого мужчина был арестован, в настоящее время его содержат в одном из донецких СИЗО.
Неназванный источник "Русской службы Би-би-си" уверяет, что якобы Харченко арестовали по надуманному предлогу. Официально эти сведения так и не подтверждены. Впрочем, как и версии крушения "Боинга". Царьград неоднократно писал о сомнительных моментах, вызывающих удивление. Например, недавно как раз "Русская служба Би-би-си" вместе с The Insider и Bellingcat выпустила так называемое расследование, где говорится, что ключевым фигурантом дела о сбитом в Донбассе Boeing MH17 оказался замруководителя Погранслужбы ФСБ, генерал-полковник Андрей Бурлака. Вброс в беседе с Царьградом прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Он отмечает, что у него к авторам этого сообщения только один вопрос: что они там курят? Леонков напомнил, что уже многократно было доказано, что установка "Бук", из которой Россия якобы сбила Boeing MH17, не может стрелять по самолётам, летящим на высоте 10 тысяч метров, без специальной станции обнаружения цели. То есть для уничтожения авиалайнера должен быть развёрнут весь расчёт зенитной батареи. Поэтому версия о том, что "Бук" якобы тайком провезли на Украину, несостоятельна.
Кроме того, продолжает эксперт, в "Буках" есть система предупреждения - как раз для того, чтобы случайно не сбить гражданский самолёт, у которого включён транспондер. Эту блокировку можно снять, но для этого необходимо "Бук" соответствующим образом подготовить.
Для того чтобы товарищи ополченцы, как они утверждают, по указке Москвы… чуть ли не личный друг Сергея Кужугетовича приехал и руководил всем этим делом, это вообще бред. Невозможно это сделать и всё. Но они пытаются тут "хайли лайкли" склепать из всего этого, какие-то придумывают имена, под которые подтасовывают фамилии. Шьют белыми нитками то, чего нет, - сказал в интервью Царьграду Алексей Леонков.
По его мнению, "Русская служба Би-би-си", The Insider и Bellingcat отрабатывают заказ на очернение России. Но им не удаётся. Факты работают против них. Неопровержимые доказательства говорят против всех их версий.
Нет, они придумывают новый сценарий - давайте так, а давайте этак. Потому что есть заказчик этих дел. Заказчики находятся либо в Великобритании, либо в США, которые всё это дело, как говорится, курировали и провоцировали, - подводит итог военный эксперт.

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