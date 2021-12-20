Расследование крушения "Боинга", следовавшего рейсом MH17, продолжается долгие годы, но и сегодня мы не знаем истины. Рассказываем, что не так в этом длительном разборе полётов.

Прокуратура Нидерландов в обвинительном акте настаивает, что самолёт якобы был сбит ракетой из ЗРК "Бук" со стороны Первомайского. Таким образом, нидерландские прокуроры продолжают "продавливать" свою версию произошедшего.

О ходе расследования

Как известно, пассажирский авиалайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Однако спустя годы разбирательства не несут истины - они одиозны.

Расследование дела продолжается несколько лет, и всё это время Украина и Запад пытаются безосновательно обвинить в авиакатастрофе Россию, используя откровенно сфальсифицированные данные. Нидерландские прокуроры зачастую игнорируют показания свидетелей или не дополняют дело важными деталями, указывающими на причастность Киева к трагедии.

Австралийский журналист заметил ложь в словах судьи по делу о MH17

Судья, председательствующий на процессе по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17, ранее "забыл" упомянуть важную информацию. На это обратил внимание австралийский журналист Джон Хелмер.

В начале ноября судебные разбирательства перенесли. Причиной стало то, что пока невозможно допросить бывшего командующего 53-й зенитной ракетной бригадой Вооружённых сил России Сергея Мучкаева, которого пытались обвинить в причастности к запуску ракеты из ЗРК "Бук", предположительно сбившей лайнер.

Судья сообщил, что Москва прислала отказ в ответ на запрос Нидерландов о допросе свидетеля. В Минюсте России сослались на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам и заявили, что эта процедура может негативно сказаться на национальной безопасности России.

Также судья обратил внимание, что Мучкаев - носитель секретной информации. И якобы это говорилось в ответе нашей стороны.

Австралийский журналист в материале, подготовленном для сайта Dances with Bears (DWB), предположил, что судья мог неверно передать ответ Москвы. Судья сослался на один из пунктов Европейской конвенции. Однако Минюст России мог руководствоваться сразу несколькими нормами, которые там содержатся, принимая своё решение.

Однако судья решил умолчать об этом или "просто соврать", подчеркнул журналист. И это лишь один из нюансов, которые следует упомянуть теперь.

Секретный свидетель опроверг версию по MH17. Что скрывает прокуратура

Ещё раньше в деле MH17 появился секретный свидетель, который опроверг основную версию голландцев о крушении самолёта. Стало известно, что скрывает прокуратура Нидерландов, о чём рассказала голландский адвокат Сабине тен Дуссхате. По её словам, прокуратура и следствие без участия стороны защиты допрашивали свидетеля S45, чьи показания противоречат основной версии обвинения.

Свидетель утверждает, что в день крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе никто не запускал ракету "Бук".

Мы знаем, что S45 заявил о том, что он был недалеко от того места, где был сбит MH17. Этот человек заявлял, что никакая ракета ЗРК "Бук" там не запускалась,

- отметила Сабине тен Дуссхате, выступая на заседании суда.

Адвокат подчеркнула, что прокуратура попыталась скрыть эту информацию. О показаниях S45 стало известно случайно. В руки адвокатов попал краткий отчёт, в котором содержались выводы свидетеля.

Теперь защита просит суд обязать прокуратуру предоставить все имеющиеся документы по делу MH17. Прокурор в свою очередь попросил суд отклонить это ходатайство.

Больше деталей расследования в специальной ленте новостей Царьграда.