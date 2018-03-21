Дело о домогательствах Клинтона аукнулось Трампу через 20 лет

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Суд в США отклонил ходатайство адвокатов Трампа в иммунитете по делу о домогательствах.

В США суд отклонил ходатайство адвокатов американского президента Дональда Трампа по делу о домогательствах. В решении суда говорится, что президент США подчиняется законам за действия, совершенные частным порядком.

В документе идет ссылка на дело 20-летней давности "Клинтон против Джонс". В конце 1990-х Пола Джонс обвинила тогдашнего президента Билла Клинтона в домогательствах, и материалы дела рассматривались Верховным судом.

Инстанция тогда постановила, что частные отношения не касаются государственной службы, потому у Клинтона не было иммунитета против обвинений. И ситуация с Трампом аналогичная, постановил суд уже в 2018 году по делу нынешнего американского лидера.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о 19 женщинах, которые обвинили Трампа в приставаниях и домогательствах. Они заявляли журналистам, что за молчание бизнесмен и действующий политик платил им деньги.