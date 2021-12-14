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«Дело носит политический характер»: решение об экстрадиции Клюшина в США обжаловано в Верховном суде Швейцарии
14 декабря 2021, 20:40 • 158 • В мире
Адвокаты россиянина Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу американских властей США, подали кассационную жалобу на решение швейцарского суда о выдаче россиянина в США. Защита надеется, что Верховный суд страны учтёт основной довод о том, что дело против Клюшина носит политический характер. Ранее Федеральный уголовный суд оставил жалобу защиты без удовлетворения.
AFP © Fabrice COFFRINI
Защита Владислава Клюшина ждёт решения Верховного суда Швейцарии по кассационной жалобе на экстрадицию россиянина в США. Об этом RT сообщил адвокат Клюшина Оливер Чирич. Он отметил, что Федеральный уголовный суд не стал рассматривать основной довод защиты о том, что уголовное дело против бизнесмена политизировано.
Накануне СМИ сообщили о решении Федерального уголовного суда Швейцарии об экстрадиции россиянина в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Вины не признаёт
Об аресте в Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина стало известно в начале июня 2021 года. СМИ со ссылкой на Минюст Швейцарии опубликовали документы Федерального уголовного суда, из которых следовало, что ещё в марте россиянин был задержан по запросу американских властей. Они обвиняли Клюшина в финансовых махинациях.
Владислав Клюшин известен как соучредитель компании «М13», которая разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». С 2016 года её используют администрация президента и правительство РФ. Кроме того, М13 предоставляла доступ к системе мониторинга и анализа средств массовой информации Генпрокуратуре, мониторила СМИ для Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов.
В 2020 году выручка компании составила 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 23,9 млн рублей.
«Владислава обвиняют в инсайдерской торговле, то есть в использовании секретной коммерческой информации в целях обогащения. Уголовное дело было возбуждено в США, причём, судя по материалам, всего за несколько дней до приезда Владислава в Швейцарию. Мы уверены, что уголовное дело о финансовых махинациях является предлогом. Скорее, речь идёт о политическом деле из-за природы его бизнеса и контактов», — так прокомментировал RT дело против россиянина Чирич.
По словам защиты, россиянин вины не признаёт.
«Кража людей для США норма»
В апреле и мае адвокаты подали две жалобы в Федеральный уголовный суд. В этих документах сам Клюшин указал, что он и его компания «играют стратегически важную роль для правительства России», и власти США требуют его экстрадиции, чтобы получить важную информацию о России.
Депутат Госдумы Мария Бутина говорит, что аресты россиян в третьих странах по запросу США являются нарушением всех международных прав, поскольку речь идёт фактически о краже людей.
«К сожалению, как показывает практика, запросы, которые делают США, удовлетворяются. Предпринять какие-либо меры довольно сложно. Единственное, что остаётся, это привлекать общественное внимание. Но факты в прямом смысле кражи людей из третьих стран для США стали нормой. И это не может приниматься нами как должное, потому что речь идёт о нарушении всех международных прав. И мы, конечно, должны требовать нашего гражданина себе, но, тем не менее, шансы на успех очень низкие», — отмечает Бутина.
В июне 2021 года МИД России на своём сайте опубликовал предупреждение для выезжающих за границу россиян в связи с угрозой подвергнуться задержанию и аресту в США и третьих странах.
В ведомстве констатировали обострение двусторонних отношений по вине США и назвали «настоящей охотой» преследование россиян за границей американскими властями.
Так, согласно информации МИД РФ, «только за минувшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах были схвачены порядка 20 граждан России, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек».
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