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Дело Никиты Белых: приговор мечте о прогрессивном губернаторе

02 февраля 2018, 20:54  •  97 • В России

Не знаю – виновен ли Никита Белых. В циничном времени, в котором мы живем, вряд ли можно быть в чем-то уверенным.

Могли «подставить» губернатора и сфальсифицировать дело?

Могли. Несложно намазать спецвеществом ручку пакета и под видом подарка подсунуть Никите «троянского коня».

Мог Никита Белых взять деньги? Мог. Тем более, что сразу после ареста он заявлял, что миллионы должны были пойти то ли на храм, то ли на выборы.

Мог Никита брать деньги себе в карман? Тоже - да…

Я могу до бесконечности на такие вопросы отвечать «все возможно». Потому что недоверие к судам, к чиновникам у нас уже въелось не только в голову, но, похоже, в ДНК.

Но это не главное. Главное в истории с Белых – разочарование.

В 2009 году он приехал в Киров не просто губернаторствовать. Это был исторический для России лабораторный опыт – можно ли у нас править как-то по другому.

Не по схеме, описанной Салтыковым-Щедриным, когда в губернии присылали править разные сорта людей – с органчиком в голове или без.

А по-новому. В отсталую Вятку приехал молодой управленец, желающий править областью прогрессивно. Не раболепствуя перед всесильной Москвой, не уничтожая вокруг себя все подозрительно-живое. А вместе с народом, с помощью блогов, форумов, непротокольных встреч, общественных советов и палат наконец-то сделать для Руси невозможное. Приблизить людей к власти так, чтобы обе стороны друг друга наконец услышали…

И наблюдая за губернаторством Никиты Юрьевича, яростно старавшегося сблизить людей с властью, все-таки скажу откровенно – сцена с взяткой в злополучном ресторане не случайна.

Белых к ней долго шел.

Он – бизнесмен из 90-х, привык благие дела решать быстро, просто, эффективно и часто (что не отрицают его помощники в благотворительном фонде) с помощью наличных. Если это неплохо для предпринимателя и органично для чиновника вороватых первых лет независимой России, то для управленца Новой Волны – это как минимум глупо. И к концу первого губернаторского срока у Белых я (это мое личное впечатление) заметил надлом. Никита Юрьевич давал мне интервью, в которых уже начал костерить инертное гражданское общество, которое равнодушно взирало на попытки начальника Вятки его разбудить. Белых все больше увлекали типичные губернаторские игрушки – он ставил памятники, ремонтировал церкви, соревновался с соседями рейтингами партии власти. Впечатление, Белых стал обычным российским губернатором, правда, с привычками бизнесмена…

Которые его и сгубили.

Мне жаль Никиту Юрьевича. По-человечески. И возможно, он невиновен.

Но разочарование от судьбы когда-то самого обнадеживающего губернатора России заставляет думать: не обречены ли мы веками жить по Салтыкову-Щедрину?

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