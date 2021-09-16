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Дело не в защите: Украинский эксперт назвал две цели муссирования темы "Железного купола"

16 сентября 2021, 08:45  •  108 • Политика
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал две главные цели муссирования темы возможной поставки американской системы ПВО "Железный купол" Киеву. Дело не в защите Украины.
В комментарии РИА Новости Бортник отметил, что "Железный купол", во-первых, выполняет роль инструмента давления на Россию. Он уточнил, что эта система ПВО не решит проблем противовоздушной обороны Украины, "но будет определённым сигналом и знаком, что США сохраняют своё влияние и поддержку Украине".
Во-вторых, это способ самопиара украинских властей, мол, о чём-то договорились с США.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственный источник сообщило о новой поправке к оборонному бюджету Соединённых Штатов на следующий год. Эту поправку предложили члены Конгресса. Она касается продажи или передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая была разработана Израилем.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уже заявил, что если его стране передадут две таких системы, то получится "прикрыть или два города ключевых, или два объекта обороны, или два объекта критической инфраструктуры".

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