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Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 08:00 • 203 • Политика
Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин назвал главную причину поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. И дело не в попытках решить украинские проблемы, наладить энергетические вопросы или же договориться о "защите" от России.
По мнению эксперта, главной целью Зеленского было электоральное укрепление. Встреча с американским президентом Джо Байденом в политтехнологическом плане – вопрос внешней легитимизации. Даже временная, но она была необходима Зеленскому, рассказал политолог в интервью "Лента ру". Проще говоря, поездкой в Вашингтон Зеленский попытался добиться повышения своего рейтинга на Украине и заручиться поддержкой Байдена на выборах 2024.
Гущин отметил, что по своему типу Зеленский "человек властолюбивый", а вкусив со своей командой "прелести контроля над финансовыми потоками", конечно, он уже не оставит так просто своё президентское кресло и будет бороться за него.
Говоря о том, достиг ли Зеленский в США своей цели, политолог отметил, что "Белый дом дал ему испытательный срок".
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