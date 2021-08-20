Дело не в секретном маршруте: СМИ Испании усмотрели в отказе русским кораблям страх перед НАТО

Испанский МИД отказал в остановке в порту Сеуты двум русским кораблям. В этом там увидели политический мотив.

МИД Испании запретил русским кораблям войти в порт Сеуты. Это коснулось большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай". Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Газета сообщает, что речь шла о трёхдневной остановке, во время которой корабль должен был дозаправиться, экипаж должен был посетить город и пополнить запасы продовольствия. Но журналисты связывают "политическое решение" с тем, что что весной 2022 года Испания будет принимать саммит глав государств и правительств НАТО.

El Pais сообщает, что запрос об остановке пришёл в Минобороны Испании, то на перекинула "мячик" в МИД, сказав, что дело имеет политический характер. Россия не ответила на запрос испанского министерства, и доступ не дали.

При этом газета El Confidencial отмечает, что русские корабли в последние десятилетия постоянно останавливались в порту Сеуты. Но Британия возражала, поскольку порт находится неподалёку от её военно-морской базы.