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Дело не в милосердии: Украинские журналисты объяснили браваду Киева о войне с Россией

10 сентября 2021, 11:35  •  175 • Политика
Украинские журналисты объяснили браваду Киева о войне с Россией. Дело оказалось не в милосердии, как ранее объяснили в СНБО Украины.
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что украинская армия якобы могла бы взять Луганск и Донецк, если бы поступил такой приказ верховного главнокомандующего ВСУ. Однако сразу осёкся - мол, кто же ответит за многочисленные жертвы мирного населения, которые последуют после полномасштабной войны.
Уже сегодня во время своего выступления на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений. В том числе украинский лидер, можно сказать, объявил полномасштабную войну с Россией, посчитав её вполне вероятной.
Однако украинское издание "Страна" объясняет, что никто среди украинских властей на самом деле не переживает из-за возможных смертей мирных граждан. Дело в обычном страхе - в Киеве боятся, что за ДНР и ЛНР вступится Россия.
"Главным сдерживающим фактором является очень высокая вероятность военной поддержки со стороны России" - пишут авторы издания.
По словам журналистов, пока вероятность поддержки Донбасса со стороны России остаётся высокой, "вероятность наступления украинской армии остаётся очень низкой".

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