Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Политика

Дело не в мигрантах: политолог назвал причину строительства забора между Польшей и Белоруссией

24 августа 2021, 21:45  •  28 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новые межграничные евростены преодолеваются при помощи лестницы за 30 долларов
Страны Прибалтики и Польша просят денег у Евросоюза, выставляя внушительные суммы на охрану условной Германии и Франции от "несметных полчищ" нелегальных мигрантов. В реальности, на фоне истерии о якобы наплыве беженцев с территории Белоруссии они просто хотят пополнить местные бюджеты. Об этом заявил белорусский политолог Андрей Сыч.
Так он прокомментировал агентству РИА ФАН решение Варшавы возвести забор высотой в 2,5 метра на границе с Белоруссией из-за развивающегося миграционного кризиса.
По мнению Сыча, все те государства, которые обвиняют Минск и лично президента Республики Александра Лукашенко в том, что при помощи нелегалов ведется некая гибридная война против европейцев, на самом деле мы наблюдаем искусственное нагнетание истерии. Коллективный Брюссель пытаются убедить в наличии проблемы, которую польские власти и их союзники-прибалты не в состоянии решить своими силами.
"Налицо попытка получить дотации из бюджета Евросоюза. Страны Прибалтики и Польша не намерены строить заборы за собственные средства. Все они обращаются за помощью и выставляют достаточно внушительные счета на охрану условной Германии и Франции от "несметных полчищ" мигрантов", – пояснил эксперт.
Свой вывод Сыч сделал из того факта, что в Польшу за время варшавской истерики пришло около ста беженцев, за последние месяцы в Литву – свыше четырех тысяч. Однако эти цифры вообще не сопоставимы с тем количеством нелегальных мигрантов, которые нагрянули в Европу за 2015-й и 2016 годы. Тогда в ЕС прибыло до двух миллионов беженцев. По словам политолога, это очень разный уровень угрозы.
Он предполагает, что Польша и Прибалтика будут сооружать свои заборы по примеру стены, которую уже несколько лет пытаются возвести постмайданные вожди Незалежной с подачи теперь уже бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Сыч обратил внимание на то, что Варшава и Вильнюс уже ввели на границах с Белоруссией режимы ЧП и ЧС, что дает право местным чиновникам проводить закупки без проведения тендеров, а значит, у "нужных подрядчиков".
Впрочем, считает эксперт, возведение в современных условиях межграничных ограждений за сотни миллионов долларов выглядит смешно и нелепо, поскольку они с легкостью преодолеваются "с помощью лестницы за $30". Получается, что на таких "Стенах имени Яценюка" просто пополняются карманы еврочиновников, констатировал Сыч.
Напомним, накануне глава Минобороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале строительства на границе с Белоруссией забора. Возведением барьера будут заниматься, в том числе, сами пограничники и солдаты. Уже проложено свыше 100 км колючей проволоки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





28
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 02:30
Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.