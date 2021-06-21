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Дело не в Крыме и Донбассе: В НАТО проговорились о главной причине отказа Украине

21 июня 2021, 09:15  •  140 • Политика
В НАТО проговорились о главной причине отказа принимать Украину в свои ряды "здесь и сейчас". Оказалось, что дело в Крыме и не в Донбассе - и в целом не в военных действиях.
По словам высокопоставленного источника в Североатлантическом альянсе, в НАТО настроены на сотрудничество с Украиной, однако принимать её в свои ряды в ближайшие 10-15 лет абсолютно не готовы. Главная причина кроется в неготовности альянса к слишком открытому и очевидному обострению отношений с Россией, которое обязательно последует в случае принятия Украины в НАТО. Как отметил информатор в комментарии газете "Известия", к такому не готов никто из действующих членов альянса, в том числе и США.
При этом источник добавил, что, например, Грузия готова к членству в НАТО больше, чем та же Черногория, но её не берут, как и Украину, по тем же причинам - никто не готов к открытой конфронтации с нашей страной.

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