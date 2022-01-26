Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Главная / Политика

Дело не в капризах Киева: сенатор Пушков высмеял слова главы МИД Украины об уступках за спиной

26 января 2022, 04:00  •  151 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал украинского министра Кулебу перестать "надуваться" и объяснил, почему Киев стал лишь полем столкновения двух держав.
Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не "надуваться". Сенатор остро прокомментировал слова киевского дипломата о том, что его страна не примет какие-либо уступки после переговоров России и США. "Украину никто спрашивать не будет", посмеялся политик Пушков в своем Телеграм-канале.
Поводом стало недавнее интервью Дмитрия Кулебы для CNN. Министр прокомментировал отношения России и НАТО по вопросу Киева. Он заявил, что "Украина не будет в положении страны, которая слышит указание большой державы и следует ему".
Сенатор Пушков указал на браваду главы МИД и задался вопросом, о каких уступках идет речь.
"Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией и НАТО. Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения — интересов экспансии США и НАТО, и интересов безопасности России", — написал член Совфеда.
Он также отметил, что сейчас идет острая борьба вокруг будущего миропорядка, и "дело не в хотелках и капризах Киева".
Добавим, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не планирует вторжение в Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



151
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 22:10
Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
25 января 2022, 22:10
Простая украинка с карабином Z15? Захарова разоблачила фейк британской The Times
26 января 2022, 00:30
Украину принуждают к войне, не спрашивая мнения Зеленского
26 января 2022, 00:30
Хорватия отклонилась от методички. В Киеве тут же потребовали извинений
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 22:10
Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
26 января 2022, 00:30
Украину принуждают к войне, не спрашивая мнения Зеленского
26 января 2022, 01:35
Дефицит единства: почему Хорватия пообещала отозвать своих военных из НАТО в случае р...
26 января 2022, 00:30
Хорватия отклонилась от методички. В Киеве тут же потребовали извинений
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
24 января 2022, 10:35
Все города построили русские: Казахам бросили вызов
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
24 января 2022, 12:20
"Скажу цинично": Михеев не оставил Украине ни шанса на выживание
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.