Дело не в капризах Киева: сенатор Пушков высмеял слова главы МИД Украины об уступках за спиной

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал украинского министра Кулебу перестать "надуваться" и объяснил, почему Киев стал лишь полем столкновения двух держав.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не "надуваться". Сенатор остро прокомментировал слова киевского дипломата о том, что его страна не примет какие-либо уступки после переговоров России и США. "Украину никто спрашивать не будет", посмеялся политик Пушков в своем Телеграм-канале.

Поводом стало недавнее интервью Дмитрия Кулебы для CNN. Министр прокомментировал отношения России и НАТО по вопросу Киева. Он заявил, что "Украина не будет в положении страны, которая слышит указание большой державы и следует ему".

Сенатор Пушков указал на браваду главы МИД и задался вопросом, о каких уступках идет речь.

"Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией и НАТО. Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения — интересов экспансии США и НАТО, и интересов безопасности России", — написал член Совфеда.

Он также отметил, что сейчас идет острая борьба вокруг будущего миропорядка, и "дело не в хотелках и капризах Киева".

Добавим, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не планирует вторжение в Украину.