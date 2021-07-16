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Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского

16 июля 2021, 01:25  •  113 • Политика
Замглавы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что отставка Арсена Авакова была инициирована президентом страны Владимиром Зеленским.
Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова, который занимал свой пост со времён майдана и получил в СМИ даже прозвище "непотопляемый", инициировал Зеленский. Об этом в эфире "Украина 24" заявил замминистра Антон Геращенко.
По его словам, уход министра планировался давно, однако решение было принято после предложения Зеленского. Геращенко уточнил, что причислять к инициаторам заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента не стоит.
Отметим, что американский политик 12 июля прибыл на Украину с двухнедельным визитом. В ходе визита он провёл встречу и с Арсеном Аваковым.
Однако, утверждает Геращенко, иностранец не имеет никакого отношения к ротациям в министерстве.
"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу [Авакову] уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение. Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно", - сказал он.
Ранее в четверг Рада поддержала поданное во вторник заявление об отставке Авакова.

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