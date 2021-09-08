Дело не только в России: Пушков объяснил Зеленскому "плохой сигнал" из НАТО

Сенатор Алексей Пушков объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому "мелкий, но плохой сигнал" из НАТО. По словам сенатора, Украину не приглашают в альянс не только из-за России.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст заявил о том, что в ближайшие десять лет Украина не сможет вступить в НАТО. По его словам, основной причиной является противоречие между членами альянса - "по сути, там боятся вызвать раздражение со стороны России", считает он.

По словам Алексея Пушкова, дело не только в боязни портить отношения с Россией и вступать с ней в конфликт. Он отметил, что члены организации не хотят принимать Украину, потому что "не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну". По его словам, там понимают, что, дорвавшись до членства в НАТО, Украина станет ещё больше высасывать из всех деньги и пытаться столкнуть лбами с Россией.

"Признание Хербста - ещё один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского", - объяснил Пушков в своём Telegram-канале.