Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Политика

Дело не столько в валюте - ошибку Набиуллиной разобрал Глазьев: "ЦБ не сделал даже этого"

28 марта 2022, 13:05  •  339 • Политика
Ключевую ошибку Эльвиры Набиуллиной разобрал Сергей Глазьев. Он заметил, что дело не столько в валюте, в которой хранилась значительная часть резервов России, сколько в малом объёме рублёвой массы, которая обеспечивается этими резервами: "ЦБ не сделал даже этого".
Представители Центробанка наконец прокомментировали критику в свою сторону на фоне потери национальных резервов в валюте, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
До этого глава Минфина Антон Силуанов передавал, что из-за санкций Запада для России стали недоступны порядка 300 миллиардов долларов отложенных средств. В ЦБ подчеркнули, что вариантов избежать заморозки этой суммы якобы не было, поскольку валюта в безналичном виде отражена на корсчетах в банках за границей и, соответственно, может быть изъята.
Регулятор под руководством Эльвиры Набиуллиной также отметил, что во время финансового кризиса всегда требуются резервы в валютах государств, с которыми наша страна активно торгует и в которых записаны долги корпораций, финансовых учреждений и самой России.
Речь прежде всего о долларах и евро, уточнил ЦБ, объясняя, почему было необходимо держать большой объём средств в валюте недружественных стран.
Академик РАН Сергей Глазьев, однако, указал в комментарии для Царьграда, что ошибка ЦБ состояла не столько в большом количестве валютных резервов, сколько в малом объёме рублёвой массы, которая обеспечивается этими резервами.
Таким образом, денежная база была в три раза меньше, чем объём валютных резервов. Регулятор мог бы легко наращивать денежную массу, кредитуя инвестиции и реальный сектор экономики через коммерческие банки, которые работают с правительством по специнвестконтрактам, но ЦБ этого не делал, из-за чего у нас была крайне низкая монетизация и отсутствовали кредиты.
То есть большие валютные резервы позволяют наращивать кредитную эмиссию внутри страны. Потому что главная задача резервов - обеспечивать стабильность курса рубля в долгосрочной перспективе. Но даже этого Центральный банк не делал, - подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


339
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
28 марта 2022, 09:00
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
28 марта 2022, 01:25
"Вопросы писал лично Зеленский?": Журналистов заподозрили в подкупе
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" а...
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины&qu...
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются...
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
25 марта 2022, 18:35
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
26 марта 2022, 13:15
ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет
27 марта 2022, 10:15
Байден попытался унизить Россию, но попал в самое больное место Польши
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.