Дело не столько в валюте - ошибку Набиуллиной разобрал Глазьев: "ЦБ не сделал даже этого"

Ключевую ошибку Эльвиры Набиуллиной разобрал Сергей Глазьев. Он заметил, что дело не столько в валюте, в которой хранилась значительная часть резервов России, сколько в малом объёме рублёвой массы, которая обеспечивается этими резервами: "ЦБ не сделал даже этого".

Представители Центробанка наконец прокомментировали критику в свою сторону на фоне потери национальных резервов в валюте, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

До этого глава Минфина Антон Силуанов передавал, что из-за санкций Запада для России стали недоступны порядка 300 миллиардов долларов отложенных средств. В ЦБ подчеркнули, что вариантов избежать заморозки этой суммы якобы не было, поскольку валюта в безналичном виде отражена на корсчетах в банках за границей и, соответственно, может быть изъята.

Регулятор под руководством Эльвиры Набиуллиной также отметил, что во время финансового кризиса всегда требуются резервы в валютах государств, с которыми наша страна активно торгует и в которых записаны долги корпораций, финансовых учреждений и самой России.

Речь прежде всего о долларах и евро, уточнил ЦБ, объясняя, почему было необходимо держать большой объём средств в валюте недружественных стран.

Академик РАН Сергей Глазьев, однако, указал в комментарии для Царьграда, что ошибка ЦБ состояла не столько в большом количестве валютных резервов, сколько в малом объёме рублёвой массы, которая обеспечивается этими резервами.

Таким образом, денежная база была в три раза меньше, чем объём валютных резервов. Регулятор мог бы легко наращивать денежную массу, кредитуя инвестиции и реальный сектор экономики через коммерческие банки, которые работают с правительством по специнвестконтрактам, но ЦБ этого не делал, из-за чего у нас была крайне низкая монетизация и отсутствовали кредиты.