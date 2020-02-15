Дело МН17 "споткнулось" о Нидерланды: Голландцев поймали на нарушении резолюции Совбеза ООН

Больше пяти лет ведётся расследование одной из самых загадочных трагедий - крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. В результате катастрофы, напомним, погибли все, кто был в тот момент на борту, - 298 человек.

При этом международная следственная группа голословно обвинила Россию в случившемся, однако до сих пор никаких весомых аргументов и доказательств представлено не было. Зато версии и варианты развития событий множились. Москва же, напомним, решительно отклонила все обвинения.

Проблема состоит ещё и в том, что нашей стране до сих пор не предоставлен доступ к документам по делу МН17. И это несмотря на то, что о заинтересованности РФ "в проведении всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств данной авиакатастрофы, в том числе и возможной причастности к ней российских граждан" говорится и в соответствующей резолюции Совбеза ООН.

В Генпрокуратуре России подтвердили, что в конце лета прошлого года к ним поступил запрос из Нидерландов с просьбой оказать помощь по данному делу.

"Из приложенных к нему документов следовало, что Совместная следственная группа подозревает в причастности к совершению данного преступления трёх граждан России", - отметили в ведомстве и напомнили о том, что в соответствии со статьей 61 Конституции "наши граждане не могут быть выданы другому государству", но в том случае, если они совершили преступление в другой стране, то "подлежат уголовной ответственности за свои действия в Российской Федерации по её закону".

Два месяца тишины

В ответ в октябре прошлого года Генпрокуратура России обратилась в Минюст Королевства Нидерландов и попросила передать соответствующие материалы по делу. Тем самым можно было бы открыть уголовное преследование на основании Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам.

Однако голландцы, промолчав два месяца, в конце декабря ответили отказом. Тем самым они нарушили резолюцию СБ ООН, а расследование дела о крушении малайзийского "Боинга" снова "споткнулось".

Полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии, - высказали своё мнение в российском надзорном ведомстве. - И на привлечение к ответственности виновных вне зависимости от их гражданской принадлежности.

Ранее, напомним, об отказе в просьбе российской стороны сообщил в письме, адресованном нидерландскому парламенту, министр юстиции королевства Ферд Грапперхаус. Как следует из документа, российские власти обратились к голландским с соответствующей просьбой в октябре 2019 года.

"Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трём российским подозреваемым не вариант для голландских властей и не будет рассматриваться", - цитирует текст письма агентство Reuters.

Как известно, 3 февраля текущего года правоохранительные органы Нидерландов предъявили обвинения по делу о сбитом Boeing. Среди обвиняемых те же люди, которых до этого называли основными подозреваемыми по делу. Фигурантами дела стали трое граждан России и один гражданин Украины: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суть обвинений, которые выдвинули эксперты, работающие под началом Генпрокуратуры Нидерландов, сводится к тому, что Boeing был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук", который приписан к 53-й ракетной бригаде Вооружённых сил РФ из Курска. Именно поэтому под подозрение силовиков Нидерландов попали трое граждан России.

Все эти обвинения были выдвинуты, несмотря на отказ, данный российской стороне, разрешить участие в расследовании. При этом Россия передала Амстердаму данные российских радаров и документацию о том, что поразившая самолёт ракета принадлежала Украине. Следствие проигнорировало эти улики.

"Отношение Нидерландов откровенно претенциозное"

По мнению экс-секретаря Совбеза ДНР, основателя батальона "Восток" Александра Ходаковского, отношение Нидерландов к делу о крушении МН17 откровенно претенциозное, в объективном расследовании они не заинтересованы.

"Мы располагаем и фактологическим материалом, и свидетельскими показаниями о другой стороне медали, о которой Нидерланды предпочитают умалчивать, чтобы производить диктат своей версии. Они просто видят в этом выход, потому что могут интерпретировать и события, и обстоятельства в том ключе, в котором им это выгодно с точки зрения политической конъюнктуры", - сказал Ходаковский в беседе с Царьградом.

По его мнению, если принять во внимание материалы, представляемые российской стороной, то это "ударит по стройности версии", которая уже расписана в Нидерландах. Именно поэтому они и отказываются привлекать к расследованию российских специалистов.

В то же время ни о какой конкретике, публичном исследовании доказательств обвинения пока говорить не приходится, всё подаётся однобоко.

"Упорно пытаются сделать одним из обвиняемых"

По словам Ходаковского, всё дело шито белыми нитками. И это подтверждается тем, насколько упорно пытаются сделать обвиняемым его самого, несмотря на то что у Украины есть все материалы оперативно-технического характера, которые чётко показывают, что никакого отношения к крушению Boeing он не имеет.

"Украина располагала нашими телефонными переговорами, она фиксировала всё, что касается нашей жизнедеятельности на тот момент, особенно жизнедеятельности в эфире. Естественно, они прекрасно понимают, где я находился. Они знают, у них хранятся в архивах записи, все мои действия или все мои переговоры, которые я вёл, используя эфирные средства, они только по одним этим данным могут понять, что никакой причастности к тому, что происходило, к тому, что связано с этим делом, я не имею, но тем не менее упорно стараются сделать одним из обвиняемых", - заявил Ходаковский.

По его словам, все факты и обстоятельства этого дела стараются трактовать "узконаправленно", исключительно "в угоду своей версии".

"Всё будет инсценировано в угоду Западу"

По мнению Ходаковского, на первом судебном заседании, которое состоится в Гааге 9 марта, никакого решения ещё принято не будет. Однако и сейчас понятно, что характер процесса будет тенденциозным. Его главной целью будет не установление истины, а решение конкретных политических вопросов.

"Это однозначно будет не суд, конечно. Всё будет инсценировано таким образом, как угодно тем западным представителям, которые всю эту тему постоянно будируют", - заключил Александр Ходаковский.

Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.