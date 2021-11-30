Правительство Нидерландов намерено начать юридическую процедуру против России в ИКАО по делу MH17.

Нидерланды намерены организовать против России юридическую процедуру в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) из-за крушения рейса MH17 в небе Украины.

Об этом рассказали анонимные источники голландского RTL Nieuws. Утверждается, что Россия якобы нарушила Чикагскую конвенцию, которая гласит, что "каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолётов". Также страны обязываются обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Власти Голландии при этом приостановили расследование по Украине, которая не закрыла воздушное пространство над территорией, где Киев использовал армию против населения страны после госпереворота 2014 года.

Иск намерено подать новое правительство Голландии, которое сейчас формируется, передаёт "РИА Новости". Пресс-секретарь МИД Нидерландов отметил, что "стратегия процесса является конфиденциальной информацией".

Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур "Боинг"" Малайзийских авиалиний" разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах ведётся расследование обстоятельств авиакатастрофы.