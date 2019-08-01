Дело MH17 - Запад может что-то скрывать. Глава МИД Малайзии открыто встал на сторону России

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла считает, что обвинения России в крушении Boeing MH17 следует прекратить. В Малайзии обеспокоены происходящим вокруг расследования, дело уже не рассматривается беспристрастно, а в Куала-Лумпуре хотелось бы иного.

"Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", - заявил министр, отвечая на вопрос "Известий" в ходе саммите АСЕАН.

Министр напомнил, следователи так и не сделали окончательные выводы, однако так называемые западные партнеры открыто выступают с обвинениями в адрес России. Более того, они называют фамилии причастных, продолжил дипломат.

Абдулла заявил, что у России и Малайзии схожие взгляды на расследование. Сейчас же страны Запада не допускают к расследованию не только Россию, но и Малайзию, хотя именно граждане королевства погибли в результате крушения Боинга. Выходит, раз нет допуска к материалам и ходу дела, Запад может скрывать какие-то детали, продолжил дипломат.

"Как полноправные участники процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит", - резюмировал глава МИД Малайзии.