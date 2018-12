Дело Марины Бутиной • 114 • Аналитика Россиянка Мария Бутина частично признала свою вину в американском суде. Она согласилась с обвинением в сговоре с целью нарушения американских законов о деятельности иноагентов. Понятно, что речь идёт о сделке со следствием, чтобы избежать крупного срока ещё и по обвинению в незаконной лоббистской деятельности, а то, не дай бог, ещё и в разведдеятельности в интересах России. У нас считают, что Бутина призналась в преступлении под давлением. Но есть точка зрения, что российские дипломаты сделали недостаточно, чтобы защитить Марию и внушить ей уверенность в справедливом итоге расследования. Всё дело в том, что кейс Бутиной уже активно раскручивается американскими юристами в рамках большого политического заказа против Дональда Трампа. Вероятно, Москва проявила осторожность, чтобы не усугубить обвинения в адрес американского президента и не напомнить лишний раз об обвинениях в свой адрес, а Мария Бутина не нашла иного выхода, как пойти на сделку со следствием. Что произошло Марина Валериевна Бутина - выпускница Алтайского государственного университета, окончившая его с красным дипломом по политологии. Активно выступала за легализацию владения оружия на территории России, возглавляя организацию "Право на оружие". В США Бутина попала по студенческой визе в 2016 году и поступила в Американский университет - престижное высшее учебное заведение Вашингтона, где получила степень магистра по специальности "международные отношения". Кроме этого, она активно контактировала с представителями влиятельной Национальной стрелковой ассоциации, в частности, с действующим советником по вопросам национальной безопасность Джоном Болтоном. Летом, 15 июля 2018 года, Министерство юстиции США сообщило о задержании Бутиной в Вашингтоне. Ее обвинили в "заговоре с тем, чтобы действовать в качестве агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генерального прокурора". Что характерно задержание Бутиной произошло накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки. Позже прокуроры обвинили ее еще и в том, что она якобы работает с российским чиновником и некоторыми лицами, которые "идентифицированы как сотрудники ФСБ России". Другим пунктом в обвинениях является проникновение Бутиной в Национальную стрелковую ассоциацию и Республиканскую партию. Также, согласно информации западных СМИ, прокурор округа Колумбия Джесси Лю утверждала, что у женщины был контакт с российским дипломатом, которого подозревали в том, что на самом деле он был сотрудником российской разведки. Также обвинения строятся на связи Бутины с республиканским функционером, 56-летним Полом Эриксоном, с которым она состояла в личных отношениях. По утверждению стороны обвинения человеком, способствовавшим продвижению Бутиной, являлся экс-заместитель председателя Центрального банка России Александр Трошин, находящийся под санкциями Министерства финансов США. Якобы под руководством Трошина Бутина заводила знакомства с влиятельными американцами, в т.ч. политиками для продвижения стратегических интересов России в США. Заметим, что реакция российского МИДа и в этот раз была весьма вялая. Как и в случаях с другими похищенными американскими спецслужбами российскими гражданами, никакого жесткого ответа не последовало. Увы, но фактически российские власти демонстрируют неспособность повлиять на судьбу граждан России, оказавшихся в подобной ситуации. Со стороны официальных лиц идет лишь беззубая констатация происходящего и никому не интересные возмущения. Оказание морально-юридической поддержки со стороны дипломатов совершенно недостаточно. Такая беспомощность довольно сильно контрастирует на фоне скандала с арестом в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по требованию США. На днях ее освободили под залог, и этого вряд ли можно было достичь без вмешательства со стороны китайского руководства. Освобождение Мэн произошло после требования Пекина аннулировать ордер на ее арест, а замминистра иностранных дел КНР так и вовсе добавил, что "Китай будет следить за действиями США и в дальнейшем отреагирует на них". При этом в Китае прошли задержания канадских граждан. Называется, почувствуйте разницу. Джордж Буш: Строитель однополярного мира Сделка со следствием Как сообщил телеканал ABC, 8 декабря между Бутиной и следствием было достигнуто соглашение. Одним из его условий является признание ею своей вины в том, что она действовала с "американцем №1", под которым имеется ввиду Эриксон, и как минимум еще одним человеком. Согласно информации о сделке, Бутина стремилась "установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США" под руководством упомянутого Трошина. В подписанном Бутиной соглашении от 8 декабря отмечается, что по обвинению в сговоре ей грозит до 5 лет тюрьмы, но в зависимости от уровня ее сотрудничества она может быть приговорена к меньшему сроку, после чего ее ждет депортация в Россию. Отец обвиняемой, Валерий Бутин, подтвердил телеканалу РБК о готовности его дочери пойти на сделку, сообщив, что ей "запрещено обсуждать обстоятельства дела, поэтому она не подтверждала, что пойдет на признание вины, только сказала, что доверяет своим адвокатам и ее удовлетворяет та постановка вопроса, которая будет выражена в сделке со следствием". Не исключено, ее согласие было достигнуто и через давление путем содержания в одиночной камере тюрьмы города Александрия, штат Вирджиния. По последней информации Бутина признала себя виновной по одному из пунктов обвинения, а именно в заговоре с целью нанесения вреда США. Переговоры в шаге от пропасти Сделка выгодна противникам Трампа, поскольку даст очередной повод для нападок против действующего президента. Сам по себе факт согласия на сделку со стороны Марины Бутиной означает наличие оснований для ряда выдвинутых против нее обвинений. Это вызовет неизбежное появление новых вопросов к самому Трампу и его окружению. Речь идет о сведениях газеты The Washington Post, ссылающейся на сенатский комитет по разведке, в соответствии с которыми Бутина вела переписку с членом предвыборной компании Трампа Джеффри Гордоном. Одновременно с этим Гордон отвечал за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года. Впрочем, из пересказа содержания переписки не следует, что они поднимали тему президентских выборов в США. Меж двух огней Примечательно, что первая информация о сделке появилась через два дня после того, как в эфире телеканала CBS конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил о высокой вероятности выдвижения Минюстом обвинения против Трампа. "Он может стать первым за долгое время президентом, которому будет грозить реальный тюремный срок", - сказал Шифф. В своем высказывании конгрессмен основывался на информации издания The Hill, сообщившем, что в направленных в суд документах указывается на то, как под руководством Трампа его бывший адвокат Майкл Коэн выплачивал деньги за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели журнала Playboy Карен Макдугал. Эти две женщины угрожали предать огласке свои интимные отношения с Трампом. Следует отметить, что конгрессмен выступил с заявлением практически сразу после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий т.н. "российское расследование" ("Russiagate"), со своей командой направил в суд новую порцию документов. Согласно содержащимся в них сведениям, упомянутый Коэн дал показания о том, что гражданин России, чье имя не называется, предложил ему устроить встречу Трампа с Владимиром Путиным. Встреча с Путиным, по словам этого российского гражданина, должна была иметь "феноменальный успех" как в политическом, так и в деловом измерениях. Договоренность с российским президентом давала гарантии для реализации проекта "Трамп-Тауэр" в Москве. Таким образом, фактически дело Марины Бутиной накладывается на целый ряд других, с помощью которых политические оппоненты действующего американского президента, особенно из числа Демократической партии, пытаются добиться его импичмента. Париж покрылся баррикадами Впрочем, даже в совокупности все эти обвинения нельзя назвать достаточным основанием для импичмента Трампа или, по аналогии с Ричардом Никсоном, вынуждения его подать в отставку. Как ни старались противники Трампа, но пока у них не выходит добиться поставленных целей. Более того, если не найдется какого-то нового, особо громкого компромата, свалить таким способом президента им вряд ли удастся. В таком случае логично задаться вопросом: какую еще цель преследуют эти нападки, если с их помощью не убрать Трампа? Возможно, ответ на этот вопрос кроется не столько в том, чтобы добиться импичмента, вероятность которого довольно мала, а в том, чтобы создать соответствующий фон с прицелом на праймериз Республиканской партии, а затем и выборы 2020 года. Очевидно демократы постараются максимально раздуть шум вокруг "связей" Трампа с Москвой, его похождениях с женщинами низкой социальной ответственности, контактах его окружения и близких с геополитическим противником, и т.д. Цель - на следующих президентских выборах дать в руки конкуренту Трампа как можно больше компромата на своего визави. С учетом нарастающих и принципиально непреодолимых противоречий внутри американских и в целом глобальных элит, грязи на выборах будет еще больше, чем на предыдущих. Следовательно, значительное внимание уделят компромату на конкурента, чтобы как можно сильней дискредитировать его накануне дня голосования. Чем больше найдут "скелетов в шкафу" у Трампа, тем больше шансов у его противника победить. Ставка будет сделана на критику действий Трампа на посту президента, а также на отдельных эпизодах его прошлого. "Связи с Россией" здесь имеют первостепенное значение. Балканы на распутье: паранджа, евро, Москва При этом, за несколько дней до появления информации о сделки в деле Бутиной, сам Трамп обвинил во лжи бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми. Глава государства написал в своем твиттере, что Коми "должно быть [...] установил рекорд по лжи, которую когда-либо приходилось выслушивать Конгрессу за один день", имея ввиду закрытые слушания в Палате представителей, проходившие 7 декабря. Там Коми почти семь часов отвечал на вопросы различных комитетов, возглавляемых Республиканской партией. Посвящены они были делу об электронных письмах Хиллари Клинтон, а также, по заявлению конгрессмена-республиканца Марка Медоуза, росту доказательств против Фонда Клинтон. В частности, как пишет политолог Фредерик Уильям Энгдаль, "показания и расследования [...] свидетельствуют о том, что, хотя Хиллари Клинтон была государственным секретарем Обамы, она и ее муж Билл использовали Фонд Клинтона для сбора сотен миллионов долларов в виде "благотворительных" пожертвований в фонд из таких стран, как Саудовская Аравия, Нигерия, Бахрейн взамен на прямой доступ к госсекретарю Клинтон". Таким образом, наблюдается переключение внимания республиканцами и Трампом с "Russiagate" и прошлых похождений президента на старую тему с электронными письмами Клинтон. Фактически этим Белый дом и лояльные ему республиканцы пытаются поставить под сомнение расследование Мюллера. Тем самым контригра сторонников Трампа идет путем навешивания на ФБР ярлыка предвзятости. Логика в этом есть: если удастся заставить усомниться в объективности ФБР, то тем самым можно подорвать доверие к расследованию Бюро и других структур в отношении Трампа. Его противники это понимают и пытаются найти как можно больше зацепок, с помощью которых получится привлечь к ответственности нынешнего президента. Вот здесь и подворачивается дело Марины Бутиной, и чем больше будет шума вокруг нее и расследования Мюллера, тем больше шансов не дать Трампу отвлечь внимание общественности и подорвать доверие к институтам, ведущим расследование в отношении него. Бутина же попала в противостояние между ключевыми политическими силами в США и теперь ее банально используют во внутриполитических целях. Ей крупно повезет, если она получит минимальный срок или будет отпущена после дачи показаний с последующей депортацией в Россию. 