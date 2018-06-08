Дело кота Скрипалей • 138 • Аналитика







Вообще, единственной жертвой «ужасного отравления в Солсбери» ОВ «Новичок» стал персидский кот Скрипалей, не считая морских свинок. Сами Скрипали выжили, несмотря на неблагоприятный первоначальный прогноз премьера Англии Терезы Мэй. Если отбросить демагогию Терезы и министра её Бориса Джонсона о том, что, хайли лайкли, «Скрипалей отравила Россия», мы обнаружим, что недооцениваем роль кота Скрипалей в трагедии в Солсбери. Что по соседству с военной химической лабораторией Портон-Даун, обладающей технологией производства ОВ «Новичок».





Кот Скрипалей был единственным свидетелем этого ужасного отравления, и хотя он был неговорящий, не пушкинский кот учёный, его убили и кремировали. Почему? Это наводит на ужасные мысли о том, почему до сих пор молчат выписавшиеся из больницы говорящие Скрипали. Под охраной строгого режима спецслужб. Какая судьба ждёт их, говорящих?



Сергей Скрипаль молчит, как будто он уже неговорящий, а его дочь Юлия говорит только то, что ей дают перевести с английского спецы из МИ5 с МИ6. Юлия не только отказалась от помощи российского посольства в своём видеообращении, но и не звонит в Россию своей тёте, хотя ведь обещала позвонить, как выпишется из больницы. Выписалась, а не звонит. О чём всё это говорит?



Очевидно, что кот Скрипалей был уликой в этом таинственном деле с применением ОВ «Новичок». Даже мёртвое его тело представляло опасность для совершивших это отравление неопознанных пока лиц. Поэтому давно пора открывать дело об убийстве кота Скрипалей.



Вот что бы мог сказать кот Скрипалей, если бы умел говорить, перед своей смертью? Вполне возможно: «Я – экзистенциальная угроза Англии, поэтому меня убивают!» Это дополнительная причина, по которой просто необходимо открыть дело об убийстве кота Скрипалей, найти и допросить его убийц, организаторов убийства, выяснить мотивы этого ужасного преступления.



Кто вообще может являться виновником всех этих ужасных событий в Солсбери в свете вышеизложенного? Даже доктор Ватсон сразу бы догадался, что отравители в Солсбери и уничтожители улик этого отравления в виде кота как-то связаны, причём связывает их Портон-Даун как точно установленное место кремации кота Скрипалей и производства ОВ «Новичок».



Шерлок Хомс, вооружённый своим дедуктивным методом, оттолкнулся бы от неоспоримого факта: убивали и кремировали кота Скрипалей английские спецслужбы и химики Портон-Дауна, об этом сообщила сама английская сторона. Из этого можно сделать, хайли лайкли, вывод, что приказ об убийстве кота Скрипалей, как опасного свидетеля, отдали лично и одновременно Тереза Мэй и Борис Джонсон. Почему? Об этом свидетельствуют их постоянные упоминания о таковой роли российского президента Владимира Путина: они просто напяливают на него свои собственные преступления.



Итак, дедуктивный метод Шерлока Хомса позволяет сделать вывод, что факт убийства кота Скрипалей является доказательством того, что Скрипалей в Солсбери отравила Англия по приказу с самого верха, то есть Терезы Мэй и Бориса Джонсона, если не ещё выше. Откуда? Можно догадываться, но мы не будем, из «дела кота Скрипалей» больше выжать улик пока не представляется возможным.



Сравним наше следствие с официальным английским, которое сообщает о «попытке убийства двух человек на британской территории, в отношении которого нет альтернативного объяснения, кроме виновности России». Оно вообще ничего не говорит об убийстве кота Скрипалей как важном свидетеле этого преступления!



На этом фактическом основании Россия может объявить английское следствие по Скрипалям сфальсифицированным. Английские спецслужбы на территории Британии отравили российских граждан Скрипалей — это нападение на Россию со всеми вытекающими обстоятельствами. К тому же Англия безальтернативно нарушила Конвенцию по химическому оружию, не предоставив в 10-дневный срок материалы по отравлению Скрипалей, что дополнительно говорит об её причастности к применению химического оружия в Солсбери: она заметала следы. Прабабушка Пелагея шагает со мной



А что сочиняет нам в своё оправдание английская разведка МИ6, в сравнении с фактом уничтожения улики отравления в виде кота? Она делает открытие, что Россия предположительно производит ОВ «Новичок», которым предположительно отравили Скрипаля и его дочь в Солсбери, предположительно, в научно-исследовательском институте под Саратовом. Как-то не верится, что в этой же стране сочинили детектива Шерлока Хомса.



Проверим логическую цепочку: главного свидетеля отравления в Солсбери, кота Скрипалей, точно убили, известно, кто его убил. Вывод: кто убил ключевого свидетеля, тот отравил и Скрипалей в Солсбери, то есть Англия. Хайли лайкли, по приказу Терезы Мей и Бориса Джонсона. Круг замкнулся, премьера Англии Терезу Мэй и министра её Бориса Джонсона просим пройти на скамью подсудимых.



Говорят, когда вопрос перемещается в область политики, он становится предметом веры, а не следствия. Поэтому Запад действует здесь по Жан-Полю Сартру: я хочу, чтобы вы были виновны, и мне плевать, что я лгу, я хочу получить в отношении вас карт-бланш на любые действия. Поэтому Запад так возмущается: «То, что Россия сделала в Солсбери…» То, что Запад сделал в Солсбери, – это бандитизм. Словами Владимира Путина: «Они не имеют ни стыда, ни совести». В связи с этим остаётся один вопрос: Россия будет ставить английский вопрос в связи с «отравлением в Солсбери»? Скотленд-Ярд поразил мир очередной сенсацией: наивысшая концентрация ОВ «Новичок» была найдена на ручке наружной входной двери дома Скрипаля, что поставило новый вопрос перед независимыми обозревателями: как до этой дверной ручки смог дотянуться кот Скрипалей, который, по уверению следствия, тоже получил свою дозу «Новичка»?Вообще, единственной жертвой «ужасного отравления в Солсбери» ОВ «Новичок» стал персидский кот Скрипалей, не считая морских свинок. Сами Скрипали выжили, несмотря на неблагоприятный первоначальный прогноз премьера Англии Терезы Мэй. Если отбросить демагогию Терезы и министра её Бориса Джонсона о том, что, хайли лайкли, «Скрипалей отравила Россия», мы обнаружим, что недооцениваем роль кота Скрипалей в трагедии в Солсбери. Что по соседству с военной химической лабораторией Портон-Даун, обладающей технологией производства ОВ «Новичок».Кот Скрипалей был единственным свидетелем этого ужасного отравления, и хотя он был неговорящий, не пушкинский кот учёный, его убили и кремировали. Почему? Это наводит на ужасные мысли о том, почему до сих пор молчат выписавшиеся из больницы говорящие Скрипали. Под охраной строгого режима спецслужб. Какая судьба ждёт их, говорящих?Сергей Скрипаль молчит, как будто он уже неговорящий, а его дочь Юлия говорит только то, что ей дают перевести с английского спецы из МИ5 с МИ6. Юлия не только отказалась от помощи российского посольства в своём видеообращении, но и не звонит в Россию своей тёте, хотя ведь обещала позвонить, как выпишется из больницы. Выписалась, а не звонит. О чём всё это говорит?Очевидно, что кот Скрипалей был уликой в этом таинственном деле с применением ОВ «Новичок». Даже мёртвое его тело представляло опасность для совершивших это отравление неопознанных пока лиц. Поэтому давно пора открывать дело об убийстве кота Скрипалей.Вот что бы мог сказать кот Скрипалей, если бы умел говорить, перед своей смертью? Вполне возможно: «Я – экзистенциальная угроза Англии, поэтому меня убивают!» Это дополнительная причина, по которой просто необходимо открыть дело об убийстве кота Скрипалей, найти и допросить его убийц, организаторов убийства, выяснить мотивы этого ужасного преступления.Кто вообще может являться виновником всех этих ужасных событий в Солсбери в свете вышеизложенного? Даже доктор Ватсон сразу бы догадался, что отравители в Солсбери и уничтожители улик этого отравления в виде кота как-то связаны, причём связывает их Портон-Даун как точно установленное место кремации кота Скрипалей и производства ОВ «Новичок».Шерлок Хомс, вооружённый своим дедуктивным методом, оттолкнулся бы от неоспоримого факта: убивали и кремировали кота Скрипалей английские спецслужбы и химики Портон-Дауна, об этом сообщила сама английская сторона. Из этого можно сделать, хайли лайкли, вывод, что приказ об убийстве кота Скрипалей, как опасного свидетеля, отдали лично и одновременно Тереза Мэй и Борис Джонсон. Почему? Об этом свидетельствуют их постоянные упоминания о таковой роли российского президента Владимира Путина: они просто напяливают на него свои собственные преступления.Итак, дедуктивный метод Шерлока Хомса позволяет сделать вывод, что факт убийства кота Скрипалей является доказательством того, что Скрипалей в Солсбери отравила Англия по приказу с самого верха, то есть Терезы Мэй и Бориса Джонсона, если не ещё выше. Откуда? Можно догадываться, но мы не будем, из «дела кота Скрипалей» больше выжать улик пока не представляется возможным.Сравним наше следствие с официальным английским, которое сообщает о «попытке убийства двух человек на британской территории, в отношении которого нет альтернативного объяснения, кроме виновности России». Оно вообще ничего не говорит об убийстве кота Скрипалей как важном свидетеле этого преступления!На этом фактическом основании Россия может объявить английское следствие по Скрипалям сфальсифицированным. Английские спецслужбы на территории Британии отравили российских граждан Скрипалей — это нападение на Россию со всеми вытекающими обстоятельствами. К тому же Англия безальтернативно нарушила Конвенцию по химическому оружию, не предоставив в 10-дневный срок материалы по отравлению Скрипалей, что дополнительно говорит об её причастности к применению химического оружия в Солсбери: она заметала следы.А что сочиняет нам в своё оправдание английская разведка МИ6, в сравнении с фактом уничтожения улики отравления в виде кота? Она делает открытие, что Россия предположительно производит ОВ «Новичок», которым предположительно отравили Скрипаля и его дочь в Солсбери, предположительно, в научно-исследовательском институте под Саратовом. Как-то не верится, что в этой же стране сочинили детектива Шерлока Хомса.Проверим логическую цепочку: главного свидетеля отравления в Солсбери, кота Скрипалей, точно убили, известно, кто его убил. Вывод: кто убил ключевого свидетеля, тот отравил и Скрипалей в Солсбери, то есть Англия. Хайли лайкли, по приказу Терезы Мей и Бориса Джонсона. Круг замкнулся, премьера Англии Терезу Мэй и министра её Бориса Джонсона просим пройти на скамью подсудимых.Говорят, когда вопрос перемещается в область политики, он становится предметом веры, а не следствия. Поэтому Запад действует здесь по Жан-Полю Сартру: я хочу, чтобы вы были виновны, и мне плевать, что я лгу, я хочу получить в отношении вас карт-бланш на любые действия. Поэтому Запад так возмущается: «То, что Россия сделала в Солсбери…» То, что Запад сделал в Солсбери, – это бандитизм. Словами Владимира Путина: «Они не имеют ни стыда, ни совести». В связи с этим остаётся один вопрос: Россия будет ставить английский вопрос в связи с «отравлением в Солсбери»? Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 138 Источник Похожие новости Президент даёт одному — министры отнимают у всех От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов Как улучшить отношения с дикарями: западный подход

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