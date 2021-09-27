Дело каждому: Путин назвал главных врагов РФ и обозначил приоритеты для ЕР

Главный враг России — это бедность, кроме того, в стране необходимо решить проблемы в здравоохранении и образовании. Об этом Владимир Путин заявил 27 сентября на встрече с председателем правительства и вице-премьерами . В решении этих проблем многое зависит от «Единой России», которая одержала победу на недавних выборах. На встрече с лидерами предвыборного списка партии президент отметил, что ее результат отражает высокий уровень доверия граждан к ведущей политической силе. Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова теперь будут курировать по линии партии ряд важных направлений . Как пояснил «Известиям» заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, «пятерка» возглавит комиссии, деятельность которых будет подчинена общей логике исполнения программы партии, развития территорий и отраслей страны.

Получить доверие

Рабочий график президента, по крайней мере его публичная часть, 27 сентября началась со встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России». Владимир Путин, присоединившийся к видеоконференции из резиденции Ново-Огарево, вновь поздравил единороссов с победой на прошедших выборах . По его мнению, результат ЕР, которая по итогам голосования получила конституционное большинство (324 мандата) в Госдуме VIII созыва, отражает высокий уровень доверия граждан к ведущей политической силе .

— Ясно, что есть очень много претензий, это само собой разумеется, для правящей партии — просто неизбежно, так должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют, — сказал Владимир Путин.

После выборов фракция «Единой России» в ГД может обновиться почти на 50% , добавил президент. По его словам, это свидетельствует о стремлении партии к внутреннему развитию и обновлению. ЕР включает в свои списки как опытных деятелей на политическом поприще, так и совсем молодых людей , напомнил президент.

Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, я уже сказал об этом, это неизбежно вообще, а в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемией, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места, это просто по определению неизбежно , — отметил президент.

Впрочем, сейчас перед ЕР стоит задача реализовать предвыборные обещания и все пункты народной программы, принятой в преддверии Единого дня голосования . В решении поставленных задач важную роль сыграют лидеры федерального списка, которые по линии «Единой России» возглавят специальные комиссии.

Так, министр обороны Сергей Шойгу будет руководить партийной комиссией по развитию Восточной Сибири. Глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, главврач больницы № 40 Денис Проценко — по здравоохранению, Елена Шмелева — по образованию и науке, сообщил Владимир Путин .

А вот детский омбудсмен Анна Кузнецова окажется во главе комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Кроме того, она будет напрямую координировать это направление в Госдуме, уточнил президент . Таким образом, президент косвенно подтвердил информацию, что Анна Кузнецова станет единственным членом «пятерки», которая перейдет на работу в нижнюю палату парламента.

Как отметил в беседе с «Известиями» заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, «пятерка» возглавит комиссии, деятельность которых «будет подчинена общей логике исполнения программы партии и развития территорий и отраслей страны ».

— Пятерка, которая возглавляла список на думских выборах, — это очень авторитетные, заслуженные и высокопрофессиональные люди, — добавил в беседе с «Известиям» член президиума генсовета «Единой России» Вячеслав Тимченко. — Создание новых органов под их руководством, безусловно, придаст авторитет не только партии «Единая Россия», но и всему нашему политическому обществу.

Победить врага

Тема прошедших выборов оказалась также на повестке встречи президента с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами . По словам Владимира Путина, между кабмином и Госдумой прежнего созыва был налажен хороший контакт. Этот настрой нужно сохранить и впредь, учитывая тот факт, что властям предстоит решать важные для страны задачи.

— Я только что встречался в таком же онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им: слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич «Ура!» , — сказал президент. — Но нам, для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще «ура» кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — у нас есть над чем работать , вот наш главный противник. А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны.

Социальные вопросы требуют особого внимания со стороны правительства и парламентариев. Хотя уже сейчас набор решений по социальной поддержке, например, семей с детьми достаточно широк, отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. В частности, по его словам, речь идет о льготных ипотечных кредитах, предоставляемых россиянам. Тем не менее, есть еще много вопросов, которые требуют оперативных решений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сейчас, возможно, будут приняты меры по тому случаю, который произошел в Перми. Наверное, здесь потребуется точка зрения Анны Кузнецовой о том, как нужно отреагировать на защиту интересов детей, школьников и студентов от таких негативных проявлений, — сказал парламентарий.

Слаженная работа между законодателями и правительством важна и с точки зрения того, что после внесения в прошлом году поправок в Конституцию усилилась роль парламента . Госдума, в частности, получила право утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом. Кроме того, депутаты теперь утверждают федеральных министров и вице-премьеров.

— Президент транслирует, что Госдума — это самостоятельный институт. И об этом надо думать и правительству, и крупным корпорациям . Если кто-то желает продавить какой-то законопроект, то нахрапом его продавить не получится, — пояснил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

В Госдуме впервые с 1999 года будет работать пять, а не четыре фракции. После «Единой России» второй по численности станет КПРФ (57 мест), третьей — «Справедливая Россия — За правду» (27). 21 депутат будет представлять ЛДПР, от партии «Новые люди» в ГД будет 13 парламентариев. Кроме того, по одному мандату получат «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста». У самовыдвиженцев пять мандатов.

Эффективная стратегия

В этот же день под председательством Владимира Путина прошло заседание Совета Безопасности, на котором обсуждались меры по совершенствованию системы стратегического планирования в РФ .

Оно задает главные ориентиры и вектор движения в ключевых областях, причем на целые десятилетия вперед, отметил президент. Среди основных приоритетов числятся, прежде всего, сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни граждан, охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. Не менее важна и надежная защита РФ от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета, уточнил российский лидер.

Сейчас основополагающими документами стратегического планирования считаются Стратегия национальной безопасности РФ и указ президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Кроме того, значительное число долгосрочных программ и планов приняты и реализуются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, напомнил глава государства.

— Вместе с тем сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов — прежде всего на региональном и муниципальном уровнях — не согласуются иногда между собой по целям и срокам , при их реализации не всегда удаётся наладить должное межведомственное взаимодействие, — заметил Владимир Путин.

Заседание Совета безопасности под председательством главы государства в режиме видеоконференции Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

В связи с этим важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе, уверен президент. По его словам, для повышения эффективности необходимо оптимизировать количество принимаемых документов, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях.

— Вторая задача — это обеспечение согласованности стратегического планирования и бюджетного процесса. Это не должны быть два разных процесса — один, не связанный с другим. Нужна концентрация ресурсов на ключевых направлениях, — добавил он.

Также Владимир Путин уверен, что нужно повысить уровень информационно-аналитического обеспечения стратегического планирования и более эффективно вести контроль и мониторинг в этой сфере . К этой задаче нужно подходить не формально. Кроме того, необходимы механизмы быстрой корректировки принятых планов и программ в случае резкого изменения ситуации в мире и появления новых угроз, какой, например, стала пандемия коронавируса.