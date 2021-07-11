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Дело избитого в Киргизии русского мальчика поставили на дипломатический контроль

11 июля 2021, 07:45  •  184 • Политика
Русского ребёнка две недели травили и били в спортлагере в Киргизии за его национальность и веру. Посольство России внимательно следит за ситуацией.
Посольство России в Киргизии взяло на контроль дело об избиениях русского 9-летнего мальчика на спортивных сборах в Иссык-Кульской области. Об этом говорится на странице представительства России в Twitter.
Стало известно, что русского ребёнка в спортлагере в течение двух недель во время тихого часа избивали сверстники за то, что он "не верит в Аллаха", а также за то, что он русский. Тренер был в курсе происходящего, но никак не вмешивался.
Следим за ситуацией вокруг избиения русского мальчика, возможно, на национальной почве, на спортивных сборах в Иссык-Кульской области. Как известно, дело взял под особый контроль председатель Кабмина страны У.А. Марипов, дал поручения Уполномоченной по правам ребёнка Ж.Б. Рысбековой,
- говорится в сообщении посольства России.
В России происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Появилось предложение по примеру Израиля наказать всех виновных в издевательствах над русским ребёнком пожизненным запретом на въезд в Россию.

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