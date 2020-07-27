Дело Ивана Сафронова: журналистика, спецслужбы Чехии и запрос на справедливость

Кто он – современный шпион? Герой, открывающий людям правду, или предатель Родины? И как бороться с вундеркиндами-одиночками вроде Сноудена, когда один человек шифрует и переправляет больше информации, чем целая ячейка агентов? Как следователям вести дело, когда в публичном поле на них обрушиваются тысячи комментариев и сотни защитников из числа коллег подозреваемого? Дело Ивана Сафронова порождает больше вопросов, чем даёт ответов.

В США отношение к бывшему сотруднику АНБ, бежавшему в Россию в 2013 году и раскрывшему секреты своей конторы, неоднозначное или даже полярное. Одни считают Сноудена предателем, другие – героем, который формально хотя и действовал против своей страны, но американские обыватели от этого не пострадали. Скорее даже наоборот, он открыл им глаза на действия АНБ, которое развернуло глобальную слежку. «Да, он передал информацию иностранным спецслужбам. Ну и что?» – открыто заявляют апологеты Эдварда Сноудена. Но мы ведь прекрасно понимаем, что данные, опубликованные с его подачи на портале WikiLeaks и в ряде крупных международных изданий, – лишь малая часть из того, что он увёз из Штатов на зашифрованном носителе, а затем показал в Китае и России. В таком случае уже не проходит аргумент, что предатель заботился об общественном благе, пытаясь показать, что спецслужбы перешли разумную черту при сборе информации.

Был ли допуск?

Вокруг Ивана Сафронова может возникнуть похожая ситуация. Общественная кампания в его защиту основана на логичных вопросах к следствию. Как зовут его куратора в чешских спецслужбах? Если этот человек находился в России, почему он не задержан? Какие сведения мог передать ему Сафронов? Получил ли он за это деньги? Были ли у него другие мотивы для сотрудничества с иностранной разведкой? С формальной точки зрения следствие по делу только началось. Что будет, когда ФСБ начнёт отвечать на эти вопросы?

«Дело было возбуждено шестого числа, то есть вчера. Но в нём уже семь томов, прошитых и пронумерованных, с корками. Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За вашим коллегой очень долго следили», – заявил журналистам 7 июля один из адвокатов Сафронова, Иван Павлов. Очевидно, что речь идёт о материалах оперативного дела, которое могло появиться восемь лет назад. Судя по публикациям в открытых источниках, в ФСБ считают, что Иван Сафронов был завербован иностранной спецслужбой в 2012 году, а в 2017-м передал ей некую секретную информацию.

Известно, что в тот период Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и специализировался на материалах о российской оборонке. Мог ли он обладать секретной информацией? Судя по заявлениям со стороны обвинения, в опубликованных материалах Ивана контрразведчики её не нашли. Но журналисты, которые работают с такими серьёзными темами, слишком часто слышат от своих источников фразу: «Это не для печати, просто чтобы вы понимали ситуацию». И действительно не публикуют такую информацию, чтобы сохранить контакт с ценным информатором.

Если Иван Сафронов пересказал одну из таких приватных бесед кому-то из своих знакомых, он мог даже не знать, что раскрывает государственную тайну. Но похоже, что всё гораздо серьёзнее. Вопреки обвинению в госизмене он продолжает числиться советником главы «Роскосмоса». Дмитрий Рогозин заявляет, что дело против Ивана не связано с его работой в госкорпорации, допуска к её секретам он якобы не имел. Нет ли в этих словах лукавства?

Цифровое дело

Арест журналиста без оглашения внятных обвинений вызывает в обществе настороженность по отношению к действию силовиков. Но уже сейчас очевидно, что дело Ивана Сафронова отличается от скандала вокруг корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Находятся те, кто проводит параллели между этими двумя историями, вопреки тому, что Голунов на свободе и взят под государственную защиту сотрудниками ФСБ. Бывшие оперативники, которые могли подбросить ему наркотики (мы говорим «могли», потому что приговор им ещё не вынесли), сами находятся под следствием.

В деле Ивана Голунова всё было очевидно с самого начала. Но в деле Ивана Сафронова пока нет ничего, кроме вопросов. Причём задавать их нам приходится так, будто мы живём в середине прошлого века. Почему мы до сих пор не увидели скрытую съёмку встреч обвиняемого в госизмене с его якобы куратором из иностранной спецслужбы? Где записи телефонных переговоров? Неужели чекисты не нашли тайники, через которые он мог передавать документы? Проблема в том, что ничего этого в деле сегодня может попросту не быть. Эдвард Сноуден показал нам, насколько устарели штампы из любимых всеми шпионских детективов.

До прибытия в Россию бывший сотрудник АНБ передавал секретные документы журналистам при помощи защищённого интернет-канала. Он использовал специальный дистрибутив операционной системы Linux под названием TAILS (The Amnesic Incognito Live System). Если говорить просто, то эта штука позволяет пользователю не только прятать свой IP-адрес и шифровать почту, но и уничтожать любые следы своей активности в памяти компьютера.

И чтобы пользоваться такой системой, не нужно быть хакером.

Журналист британской газеты The Guardian Гленн Гринвальд, который получал материалы от Сноудена, смог использовать TAILS без технической подготовки. По версии ФСБ, похожим способом мог передавать данные спецслужбам Чехии Иван Сафронов. Адвокат Иван Павлов рассказал журналистам, что в утверждениях следствия шла речь о программе VeraCrypt, позволяющей шифровать данные на жёстких дисках и других носителях информации.

Каким образом эта программа могла быть использована Сафроновым для пересылки секретных сведений, сейчас не ясно. Любой человек может использовать VeraCrypt и её аналоги для защиты информации в своём компьютере. Сам по себе этот факт не говорит о работе такого пользователя на спецслужбы, хотя и не является доказательством обратного. Сегодня очевидно, что общественный контроль за расследованием дела против Ивана Сафронова будет осложнён не только режимом секретности, но и техническими нюансами.

«Один в поле воин»

Во второй половине 1990-х в стремительно развивающейся глобальной Сети произошёл расцвет движения шифропанков – людей, боровшихся за сохранение анонимности и свободу распространения информации в интернете. Подавляющее большинство из них не совершили ничего криминального, они просто изучали и развивали новые технологии. Однако созданная ими новая реальность не могла не повлиять на работу разведывательных служб. Последним больше не нужны ботинки с магнитами, при помощи которых агент собирает металлическую пыль на военном заводе, чтобы потом в лаборатории выяснили состав нового сплава. Не требуется выдумывать хитроумные способы переправить образцы этого металла через границу. Вся информация хранится в электронном виде. Тот, кому удалось её скопировать, может переслать эти данные в любую точку планеты, и никто ничего не заметит.

Когда такого шпиона хватают за руку, спецслужбы зачастую просто не могут расшифровать его почту. Если нет ключа, взлом современных криптографических алгоритмов на самых мощных компьютерах может занять десятки, а то и сотни лет.

Со слов адвоката мы знаем, что в материалах следствия может присутствовать некая переписка Ивана Сафронова якобы с сотрудником чешской разведки. Если так, то сдать её российским спецслужбам могли те, кто имел доступ к переписке с противоположной стороны. По всей видимости, именно в этом и заключалась роль сотрудников СВР, которые, судя по публикациям в открытых источниках, и передали материалы на Сафронова в ФСБ.

Но самое главное в этой истории – другое. С точки зрения обывателя здесь нет однозначно плохих и однозначно хороших. Кто бы в прежние годы мог подумать, что в защиту подозреваемого в шпионаже может подняться такая волна? Вина Ивана Сафронова не доказана, не опровергнута, но это дело породило небывалую прежде общественную дискуссию. Силовики с трудом, но отдают информацию. При этом общественные активисты помогают Сафронову так, будто он лидер крупной политической партии. Всё, что происходит, к лучшему. История с этим уголовным делом показывает нам, что в XXI веке значимость одного человека невозможно приуменьшить, а запрос на справедливость и готовность общества отстаивать идеалы свободы сейчас высок, как никогда.