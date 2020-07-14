Дело Ивана Сафронова: Следствие предъявило обвинение, адвокат заявил о реакции фигуранта

Советнику главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в государственной измене. Свою вину он не признаёт, сообщил в беседе с "РИА Новости" адвокат фигуранта Иван Павлов.

"Предъявленное обвинение Ивану непонятно, - добавил Павлов. - Неясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время".

Ранее Иван Сафронов был арестован по делу о государственной измене. Суд одобрил меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Сообщалось, что советника главы госкорпорации подозревают в передаче секретных сведений одной из специальных служб НАТО. Однако детали дела не раскрывались, информация засекречена.

Добавим, в ФСБ сообщили, что часть информации по делу Сафронова была передана разведкой. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что никому не советует давить на следствие по делу Сафронова, а также добавил, что доверяет разведчикам, в том числе в этом расследовании. Однако подчеркнул: конечное решение может принять только суд.