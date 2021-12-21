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Дело идёт к отмене пенсий. Михаил Хазин указал на борьбу башен Кремля

21 декабря 2021, 10:50  •  173 • Политика
Скандальные заявления чиновников о пенсионном обеспечении и решения по продолжению заморозки индексации для целого ряда категорий пенсионеров указывают на то, что система будет сворачиваться и дальше. Впрочем, Михаил Хазин полагает, что после пенсионной реформы, где мы наблюдали башни Кремля, категоричных решений ждать не стоит.
О провале пенсионной реформы Царьград рассказывал неоднократно. Неэффективность принятых решений подтвердила и проверка Счётной палаты России. Даже та самая "тысяча Силуанова", на которую пенсии должны были расти в России каждый год, себя не оправдала. Поскольку тысяча - это усреднённое значение, такое повышение получают не все старики.
Кроме того, продолжают принимать решения о заморозке индексации пенсий для ряда категорий пенсионеров. В том числе для работающих.
В одном из эфиров "Первого русского" экономисты спорили о вероятности полной отмены пенсий в России. Есть ли риск, что пенсионное обеспечение свернут, оставив стариков на попечении молодых родственников? Экономист Михаил Хазин считает, что номинальная пенсия всё же останется. Хотя, действительно, политика либерального финансово-экономического блока не предполагает строительства социального государства:
С точки зрения либерального подхода, трата денег на социальные выплаты - это идиотизм. Потому что их можно приватизировать в пользу своих. Эту линию либеральная команда, которая до сих пор находится у власти, продолжает реализовывать. Поэтому ничего и не изменилось. В реальности - по номиналу, какие-то пенсии будут, скорее всего.
С другой стороны, Михаил Хазин напоминает, что происходило с пенсионным возрастом. Несмотря на то что каждому удалось наблюдать так называемую борьбу башен Кремля, когда "команда Путина" была против решения о поднятии пенсионного возраста, в конечном счёте вредные инициативы утвердили, сказал Хазин.
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