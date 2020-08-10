Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / Политика

"Дело европейцев – исполнять": в Совбезе указали на "удушающие" ЕС действия США

10 августа 2020, 10:55  •  87 • Политика
Флаг США. Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы делают Европу беззащитной и зависимой
Вашингтон отстаивает свои интересы за счет европейских государств. Сейчас Америка ведет "удушающую" Евросоюз политику, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Как отметил эксперт, действия США на фоне мировой эпидемии коронавируса крайне губительный для Европы. Страны оказались в роли покорных исполнителей, которые вынуждены следовать указаниями из Белого дома.
"Вашингтон сказал – и точка, дело европейцев – исполнять", – пояснил замсек Совбеза.
По его мнению, Соединение Штаты намерено демонстрируют свою мощь, чтобы показать Евросоюзу, "кто здесь хозяин".
Как добавил Венедиктов, американцы планомерно разваливают обеспечивающие безопасность европейских государств соглашения. Так они поступили, например, с Договором по открытому небу.
Действия Белого дома в отношении газопровода "Северный поток – 2" также направлены против Европы. Вставляя палки в колеса проекту, Вашингтон лишает европейского потребителя дешевого газа, передает РИА "Новости".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что санкции США против российского газопровода вынудили ЕС дать ответ. Стало известно, что Европейская комиссия уже работает над мерами, которые защитят Европу от произвола США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
10 августа 2020, 09:05
"Очень впечатлительным лучше не смотреть": Видео разоблачило "въезд" автозака в толпу в Минске
10 августа 2020, 05:25
"Пробивайте колёса спецмашинам": В Белоруссии в ход пошли методички и провокации Запада
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
08 августа 2020, 12:10
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.