Дело Бутиной: Почему США могут арестовать любого гражданина России

Гражданка России Мария Бутина находится в невыносимых условиях в американской тюрьме, идет жесткая антироссийская травля этой девушки, которую уже вынудили пойти на сделку со следствием. Происходящая вакханалия при этом полностью соответствует законам США. Почему они дают правоохранительным органам такие права и как обстоят дела в России?

Автор:

Кучер Егор

Популярная в США тема, которую можно условно назвать «ура, мы поймали злого русского шпиона», пожалуй, никогда и не теряла актуальности. Воспитанное в идеалах ненависти к «империи зла» американское общество с подачи СМИ, политиков, военных и всевозможных представителей истеблишмента застряло в идеалах холодной войны и по-прежнему негативно относится к России и её представителям.

Западные СМИ могут сколь угодно долго претворять в жизнь миф о «российской пропаганде», видеть «руку Кремля» во всевозможных общемировых событиях и явлениях. Однако подчас вопрос касается конкретных граждан нашей страны, которых в США хотят призвать к ответу по надуманным предлогам.

Мы можем вспомнить летчика Константина Ярошенко, которого в 2011 году американский суд приговорил к 20-летнему тюремному сроку, Виктора Бута, который был арестован в Таиланде в 2008 году, а в 2011-м получил 25-летний срок, так как якобы планировал убийство граждан США.

За последние годы и даже десятилетия в США возобладал так называемый шпионский мотив арестов граждан России. Пример с Марией Бутиной показывает, что для получения приговора в США не нужно даже быть военным летчиком или каким-то особо подготовленным специалистом. Можно быть просто студенткой и общественницей, которая приехала в США и, разумеется, имеет дружеские и профессиональные отношения с различными гражданами этой страны, а также контакты по учёбе.

Парадокс ситуации в том, что под каждое надуманное обвинение в США есть какой-нибудь закон с внушительным тюремным сроком. Качество и достоверность собранных доказательств при этом не имеют значения. В случае с Марией Бутиной сработал американский закон о деятельности иностранных агентов. Вывод не самый приятный: сегодня почти любой гражданин России может оказаться в США на скамье подсудимых, потому что он якобы работает против Америки. Вместе с тем в России есть подобные законы и, хотя они не преследуют цели посадить всех и каждого, они не позволяют привлечь к ответственности ни одного человека, реально работающего во вред Российской Федерации на её же территории.

Мария Бутина. Фото: www.globallookpress.com

Дело Бутиной

Шум вокруг дела Марии Бутиной в США стал только нарастать после того, как она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в том, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления. После этого западная пресса разразилась сообщениями, что «русская шпионка» призналась в своей противоправной деятельности.