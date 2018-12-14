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Дело Бутиной - это пример политической инквизиции - Слуцкий
14 декабря 2018, 00:24 • 41 • Политика
Гражданка России Мария Бутина заявила в суде США, что признала вину добровольно. Девушка пошла на сделку со следствием после долгого заключения в одиночной камере. "Ее сломали. В таких обстоятельствах сломаться может каждый", - считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Гражданка России Мария Бутина заявила в суде США, что ее признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно. Девушку арестовали в Вашингтоне еще летом, обвинив в "шпионаже" и нанесении ущерба интересам США. Слова Марии Бутиной прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он считает, что девушка признала вину под давлением, хотя она сама и отрицает, что содержание в одиночной камере как-то повлияло на ее решение. Слуцкий уверен, что Бутину сломали.
Он добавил, что хваленое американское правосудие в деле Бутиной - это пример современной политической инквизиции. Парламентарий указывает, что все обвинения против российской девушки сфабрикованы, а сам судебный процесс явно политизирован. Кроме того, Слуцкий не считает совпадением, что Мария Бутина была арестована накануне встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки.
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