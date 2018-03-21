Дело Буданцева. Молчание газет

Читатели наверняка помнят, как обсуждали мою публикацию «Граждане, на помощь», содержавшую призыв обратить внимание и, если угодно, помочь публичным выражением своего отношения к делу юриста, офицера-запасника ФСБ и ветерана горячих точек Эдуарда Буданцева, который оказал сопротивление вооружённым преступникам, застрелив двоих из наградного пистолета.Два года этот человек находился под следствием и арестом, вполне мог схлопотать срок то ли за умышленное убийство, то ли за превышение самообороны, это уж как наша судебная кривая вынесла бы. Масса людей в России и за меньшее сидит в похожих ситуациях… Но в данном случае звёзды сошлись правильно, и дело по обвинению Буданцева закрыли, не найдя в нём состава преступления. Попутно были вскрыты коррупционные связи представителей следствия, пытавшихся упечь Буданцева, с ОПГ, боевики которой были убиты Буданцевым в перестрелке.Об этом событии было множество публикаций в разных СМИ, большинство из них имело негативный характер по отношению к Буданцеву. Его даже называли членом своей преступной группы, не поделившей что-то с другими преступниками. Причём эти публикации прямо или косвенно высказывались в пользу противников Буданцева. Лишь очень немногие СМИ решились опубликовать материалы в его поддержку, в том числе и сайт «Военное обозрение».Зато эффект от таких публикаций был замечателен: масса перепостов и комментариев в поддержку офицера! И это, в который уже раз, сработало!Но вот все те СМИ (среди них полно очень мощных и известных), которые пытались, что называется, катить бочку на Буданцева, не пытаясь разобраться объективно, сейчас проявляют по этому делу полное, просто глухое молчание. И мне чрезвычайно интересно узнать, что читатели могли бы сказать по поводу этого великого молчания?P. S. Сообщение о прекращении следственного дела в отношении Буданцева сделало только агентство «Регнум».